Чемпионку турнира «Большого шлема» в детстве избивал отец. Она сбежала от него в США

Поучительная история Мирьяны Лючич-Барони.

Мирьяна Лючич-Барони в свое время была одной из самых известных и титулованных юниорок в теннисе. Уже в 15 лет она выиграла свой первый «мейджор» в парном разряде, а в 16 лет завоевала юниорский титул, поставив рекорд, который держится по сей день. За свою карьеру она выиграла три юниорских турнира «Большого шлема», один взрослый «шлем» в паре, а также шесть турниров WTA. При этом девушку с раннего возраста тренировал ее отец, который не стеснялся избивать свою дочь до такой степени, что однажды она не выдержала и вместе с семьей сбежала от отца-тирана в США. Ниже — рассказ о пути Мирьяны Лючич-Барони на пути к успеху, счастью и свободе.

Мне было пять лет, когда папа разбил мне нос в кровь

Мирьяна родилась в семье Маринко Лючича, который в прошлом был членом олимпийской сборной Югославии по десятиборью, участвовал в Олимпиаде-1964, а затем играл в регби на профессиональном уровне. Старшая сестра Мирьяны Анна занималась теннисом с раннего детства, благодаря чему будущая звезда тоже влюбилась в этот вид спорта. Однажды Маринко Лючич осознал, что у его младшей дочери невероятный талант, и именно тогда он начал маниакально готовить ее к большим спортивным свершениям.

«Мне было пять лет, когда после поражения от сестры папа разбил мне нос в кровь. Но это было лишь началом — за любое поражение или непослушание он избивал меня своим ботинком, который для меня был тяжелее кирпича. А потом он говорил, что я свободна и могу сходить за мороженым, как будто ничего не произошло», — так описывает поведение своего тирана-отца Мирьяна Лючич-Барони.

В конце прошлого тысячелетия весь мир узнал о талантливой хорватской теннисистке. В 15 лет Мирьяна стала второй самой молодой победительницей «мейджора» в истории тенниса (первой была Мартина Хингис, которая была младше Лючич-Барони всего на один месяц). В 1998-м в паре с Мартиной она выиграла Открытый чемпионат Австралии.

Девушка также установила еще один уникальный рекорд, выиграв турнир в хорватском Боле второй год подряд. Никому ранее подобного не удавалось, а Мирьяна сделала это в возрасте 16 лет. В 1996-1997 годах теннисистка выиграла три юниорских турнира «Большого шлема» и стала второй ракеткой мира среди спортсменов моложе 18 лет.

Фото Global Look Press

Горан Иванишевич спас мне жизнь

После победы в Открытом чемпионате Австралии в 1997 году Мирьяна резко и неожиданно для всех пропала из виду. Она не приезжала на теннисные турниры и стала стремительно терять позиции в мировом рейтинге. Когда выяснилась причина исчезновения теннисистки, весь спортивный мир был шокирован. Однажды Маринко Лючич настолько сильно избил дочь, что Мирьяна вместе матерью, братьями и сестрами эмигрировала в США. В этом им помог победитель Уимблдона хорватская суперзвезда Горан Иванишевич, который предоставил семье защиту и помог с переездом в Америку.

«Моя дочь — неблагодарная стерва! Поверьте, она еще приползет ко мне на коленях», — так отец Мирьяны отреагировал на ее побег. Более того, Маринко украл все призовые, которые его дочь заработала за свою карьеру. Встать на сторону отца решил и тренер Мирьяны Желько Прпич, не желавший больше слышать имя своей подопечной. «Два года я не играла официальных матчей. У меня даже не было денег на экипировку. В Хорватии от меня отвернулись почти все, включая моего тренера, которого я считала своим другом. Все должны знать, что Горан Иванишевич спас мне жизнь. Он один из лучших людей, которых я знаю», — вспоминала девушка.

В 2003 году Мирьяна вернулась в спорт после серьезного простоя. Весь теннисный мир и спортивные болельщики смогли собрать нужную сумму денег, которая позволила теннисистке заявиться для участия в Открытом чемпионате США. Из-за денежных проблем в период с 2004 по 2006 год Лючич-Барони приняла участие всего лишь в двух турнирах.

Фото Global Look Press

Последнее слово за Мирьяной

Невероятный камбек теннисистки случился в 2010 году, когда девушка выиграла свой первый за 12 лет трофей — турнир ITF во Флориде. Благодаря этому достижению рейтинг Мирьяны стал стремительно повышаться, и это позволило ей вновь участвовать в крупных мировых турнирах. Несмотря на отсутствие важных побед, Мирьяна была любимицей фанатов, постоянно обыгрывая фаворитов — так в 2012 году Лючич-Барони обыграла в третьем раунде Уимблдона Марион Бартоли, которая спустя год выиграла этот турнир. В 2015 году Мирьяна совершила еще одну сенсацию, став победительницей турнира в Квебеке, где в финале она обыграла Винус Уильямс.

В 2018 году в возрасте 35 лет Мирьяна завершила карьеру, сыграв свой последний матч на Открытом чемпионате Австралии. Сейчас она счастлива в браке с бизнесменом Даниэле Барони, с которым познакомилась в 2006 году, а несколько лет назад у пары родилась дочь. По словам теннисистки, именно Даниэле заставил ее поверить в свои силы и продолжать заниматься теннисом. Супруг присутствовал на каждом матче возлюбленной, находил спонсоров и всячески помогал.

Теперь Мирьяна живет во Флориде и поддерживает отличные отношения со своей семьей (за исключением отца) — сестра Анна является агентом Мирьяны, другая сестра Ивана — президент издательской компании, а братья Миро и Иван стали теннисными тренерами. Мирьяна признается, что ее главная мечта — когда-нибудь вернуться в родную Хорватию, где она не была с 1998 года: «Давно пора уже это сделать, но я никак не решаюсь. Просто нужно взять и перебороть себя».