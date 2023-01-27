Сегодня, 11:15
Впервые в истории титул на Открытом чемпионате Австралии разыграют представители нашей страны. В финал одиночного разряда у девушек одновременно вышли подруги по юниорской сборной России Мирра Андреева и Алина Корнеева. Правда, формально они, как и все россияне, выступают в Мельбурне под нейтральным флагом. Но это не умаляет значения исторического события — впервые (с учетом всех разрядов) финал на австралийском «Большом шлеме» оказался полностью российским. 15-летние девочки уже герои, независимо от того, чем закончится их титульный поединок.
В пятницу ранним утром по московскому времени Мирра в полуфинале разгромила британку Рау Акуа Стойбер со счетом 6:3, 6:2, а Алина одержала волевую победу над японкой Саяки Ишии — 2:6, 6:4, 6:2. Наши девушки не брали титулов на юниорских «шлемах» с 2016 года, когда на Уимблдоне победила Анастасия Потапова. После этого в одиночном разряде были только финалы. В Австралии россиянки не побеждали в финале со дня триумфа Елизаветы Куличковой в 2014-м году.
Разумеется, на других турнирах «Большого шлема» русские финалы раньше были. Например, на юниорском Уимблдоне в 2015-м титул разыгрывали Софья Жук и Анна Блинкова. И на взрослом уровне все помнят финал в женском разряде на «Ролан Гаррос» — 2009 между Динарой Сафиной и Светланой Кузнецовой, и два финала «мейджора» в 2004-м в Париже и Нью-Йорке... Но с Австралией раньше как-то не складывалось. Теперь эта тема закрыта, и что приятно — в нынешней не самой простой ситуации.
Мирра Андреева и Алина Корнеева достаточно давно на виду у теннисных специалистов. За различные сборные России они выступают с 2018 года, то есть с 11-летнего возраста. Самым крупным их успехом на командном уровне стала победа на Кубке мира в 2021 году. В целом нет никаких сомнений, что обе юниорки — это будущее нашего тенниса. Разумеется, если через два-три года сумеют преодолеть все сложности перехода во взрослый разряд. Этот рубеж, увы, стал непреодолимым для многих талантливых игроков.
Андреева чуть известнее своей подруги. Еще в прошлом году она привлекла к себе внимание, став первой в истории теннисисткой, завоевавшей три международных титула в возрасте 15 лет. У Мирры есть сестра Эрика, которая на три года старше и тоже подает надежды в теннисе. В июне 2021 года она дошла до финала юниорского «Ролан Гаррос», а затем в составе сборной страны выиграла командный Кубок Европы. Но Мирра уже превзошла достижения Эрики. Сестры Андреевы родом из Красноярска, но в последнее время живут и тренируются в Москве.
Алина Корнеева также представляет Москву. Она выступает на турнирах ITF с 2020 года, и в ее активе тоже есть личные юниорские победы, хотя и на соревнованиях ниже уровнем, чем у Мирры. В Австралии Алина выбила из сетки Терезу Валентову из Чехии, которой тоже прочат очень большое будущее. Наши восходящие звезды пытаются вместе играть в паре. И даже выиграли перед нынешним Australian Open небольшой турнир J300 в Траралгоне. Но в Мельбурне россиянки остановились в парном полуфинале.
В любом случае делать какие-то выводы по поводу карьерных перспектив обеих девушек пока рано. В истории бывали случаи, когда спортсменки в 15 лет выходили на топ-уровень даже в женских соревнованиях, но затем не выдерживали нагрузок и психотического давления. Для того чтобы уберечь их здоровье, была придумана система сдерживания, не позволяющая игрокам до 18 лет полностью перебраться во взрослый теннис. Так что у Андреевой и Корнеевой еще есть время набраться опыта. Хотя финал Australian Open, безусловно, придаст большой импульс их карьерам.