Карен Хачанов: биография российского теннисиста

Что известно о последнем российском участнике Australian Open.

Карен Хачанов родился в Москве 21 мая 1996 года в армянской семье. Его отец был профессиональным волейболистом, а мать в качестве карьеры выбрала медицину. Мальчика с раннего детства отдали в теннис, где он сначала больше разминался и бегал, чем работал с ракеткой.

Только учась в средней школе, Карен понял, что теннис должен стать делом его жизни. Тогда он начал больше заниматься игровой техникой. У юного Хачанова был достаточно вспыльчивый характер, из-за чего он нередко грубо отвечал соперникам и судьям. Юношеское бунтарство удалось преодолеть, и Карен начал выигрывать международные турниры.

Карен Хачанов. Сергей Наветный

Помощь дяди на старте карьеры

Профессиональной карьерой Хачанов обязан своему дяде Александру Зайонцу. Сооснователь «Техносилы», бывший совладелец «М.Видео» и основатель мебельного бренда Hoff вложил крупную сумму в развитие юного Карена. Сначала было достаточно средств, которые приносила автомастерская отца Хачанова — Абгара, но потом этого стало не хватать. Для участия в молодежных турнирах требовалось около 50 тысяч долларов в год. Тут как раз и помог дядя Карена, выставив одно условие: теннисисту нужно было войти в топ-3 российских спортсменов, чтобы тот начал его спонсировать.

В 14 лет у Карена это получилось — он уехал тренироваться в Хорватию к Ведрану Мартичу. К 19 годам сумма, которую Хачанов тратил на тренировки и турниры, выросла почти в четыре раза. Через некоторое время теннисист начал играть достаточно успешно для того, чтобы возвращать дяде потраченные средства.

Александр Зайонц помог Карену и в плане рейтинговых очков — он даже создал турнир из серии «челленджер» Hoff Open специально для Хачанова. Правда, за два года тот так и не смог пробиться в финал, а после 2017-го соревнование такого уровня россиянину уже было не нужно.

Хачанов стал звездой российского тенниса за несколько лет до Даниила Медведева и Андрея Рублева. В 2016 году он выиграл престижный «мастерс» в Париже, одолев в финале Новака Джоковича. После этого Карен вплотную приблизился к топ-10 мирового рейтинга ATP, а через год наконец вошел в заветный список лучших теннисистов мира.

Спад и новая волна успехов

После этого у Хачанова случился спад — он поменял инвентарь на ракетку фирмы Head, приспосабливаться пришлось четыре-пять месяцев, а его постоянный тренер Мартич решил больше не ездить с ним на турниры. Так что на некоторое время Карен оказался в тени Медведева и Рублева и даже Аслана Карацева, который как раз в 2021-м дошел до полуфинала Australian Open.

Хачанов начал возвращать уверенность в себе к середине того сезона — на Уимблдоне он вышел в четвертьфинал, на Олимпиаде завоевал серебро. В 2022-м обыграл Ника Кирьоса на Открытом чемпионате США и пробился в полуфинал, а на следующем же «Шлеме» добился того же успеха. Теперь ему предстоит матч против Стефаноса Циципаса — борьба за выход в финал.

Карен Хачанов. Фото AFP

Поддержка Арцаха

Карен Хачанов происходит из армянской семьи, поэтому на Australian Open 2023 поддерживает Нагорный Карабах — регион, за который много десятилетий конфликтуют армяне и азербайджанцы. После побед над Нисиокой и Тиафо Карен привлек к себе внимание, написав на камере: «Продолжай верить до конца!!! Арцах, держись!!!»

«Я не раз говорил, что чту и ценю свои корни. Я гражданин России, представляю Россию, но с папиной и маминой стороны у меня армянская кровь. Хотелось как-то поддержать, дать им веру, силы», — объяснил Хачанов.

Федерация тенниса Азербайджана потребовала наказать теннисиста за политические заявления. Теперь уже Международная федерация направила письмо организаторам Открытого чемпионата Австралии с просьбой принять соответствующие меры. Но по словам Хачанова, к нему пока никто не обращался.

Личная жизнь Карена Хачанова

Теннисист долгое время не рассказывал о своих личных отношениях, но в одном из интервью проговорился, что женат. После этого на программе «Вечерний Ургант» Карен рассказал, что знаком со своей супругой Вероникой Шкляевой с восьмилетнего возраста. В 2016-м они зарегистрировали брак, а сейчас воспитывают сына.

Фотографиями с женой и ребенком Хачанов периодически делится в социальных сетях. Вместе с семьей Карен старается часто путешествовать и посещать свою историческую родину — Армению. До 2021 года Карен долгое время не был в Ереване, пока они с супругой не решили поменять планы на отпуск и не отправиться в столицу Армении.

Карен Хачанов на Australian Open. Фото AFP

Увлечения Хачанова

Российский теннисист кроме русского владеет английским и испанским языком, а также учит французский. Хотя и признается, что этот язык дается ему трудно — пару лет назад Хачанов знал только базовые слова. «Французский? Это очень сложный язык для меня. Я знаю испанский, общаюсь на нем и понимаю. С французским все сложнее, учитывая мое произношение», — говорил Карен в интервью официальному каналу «Ролан Гаррос».

Хачанов занимается спортом и помимо тенниса. В детстве он играл в баскетбол после школы, и если бы не теннис, хотел бы стать спортивным управляющим или просто руководителем в другой отрасли.

— Среди моих новых хобби я выделю игру в падел-теннис. Играю в него через день, — продолжал рассказывать Карен. — Также играю в футбол, бегаю 10 километров каждый день. Надеюсь однажды пробежать марафон.

Кроме этого, Хачанов играет в шахматы. Говорит, что делает это так же агрессивно, как и в теннисе: «У шахмат есть сходство с теннисом, потому что ты всегда думаешь, какой удар использовать. В теннисе тактика тоже одна из самых важных вещей. Все зависит от того, куда ты направишь удар, с какой силой, с какой высотой, от процентов на подаче, от позиции, от приема и так далее. Я бы не сказал, что это прямо одно и то же, но сходства есть».

Сколько зарабатывает Карен Хачанов

В 2022 году Хачанов заработал 4,5 миллиона долларов и вошел в топ-50 самых богатых спортсменов России, хотя прошлый сезон стал не самым удачным в карьере теннисиста. Успешной получилась концовка сезона, когда Карен впервые в карьере пробился в полуфинал турнира «Большого шлема».

Большая часть средств поступила теннисисту от спонсоров — самыми крупными из них являются Rolex, ВТБ, Giorgio Armani, Nike, Wilson. Полуфинал на US Open принес Карену 705 тысяч долларов.