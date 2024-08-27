Кудерметова на US Open продолжила безвыигрышную серию. Россиянке надо что-то менять

Вероника пока проваливает сезон-2024, не возобновить ли ей сотрудничество с Дмитрием Турсуновым?

Теннис. US Open. Женщины

Первый круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 33) — Вероника Кудерметова (Россия) — 3:6, 6:4, 6:3

Первый день US Open-2024 сложился для россиян в целом довольно удачно. Во второй круг вышли четыре из шести наших теннисистов — Андрей Рублев у мужчин и Дарья Касаткина, Эрика Андреева и Екатерина Александрова у женщин. Но не обошлось и без обидных потерь. И если поражение Анны Блинковой от набравшей хорошую форму американки Эммы Наварро было в какой-то степени предсказуемым, то осечка Вероники Кудерметовой в матче против бывшей напарницы по звездному дуэту получилась обидной. Менее года назад Кудерметова обыгрывала лучших теннисисток мира, а сейчас сильно рискует вылететь из топ-50.

После феерической игры в Токио начался спад

К 27 годам Вероника многого добилась как в одиночном, так и в парном разрядах. В паре достижения были, надо признать, более внушительными. Кудерметова поднималась на вторую строчку в мировом рейтинге — с Еленой Весниной в 2021 году она дошла до финала Уимблдона, в 2022-м с бельгийкой Элисе Мертенс стала чемпионкой Итогового турнира WTA. Но и в одиночке россиянка радовала результатами — пять сезонов подряд (с 2019-го) она завершала в топ-50, причем в 2022 году и вовсе по итогам года стала девятой ракеткой мира, то есть теннисисткой топ-10. Кстати, в том сезоне она не выиграла ни одного турнира в одиночном разряде, зато демонстрировала похвальную стабильность, трижды добравшись до финалов на уровне WTA.

Фото Global Look Press

В 2023-м Кудерметова чуть сдала позиции, но все равно осталась теннисисткой топ-20. К тому же на пике формы она весной дважды выходила в полуфинале грунтовых турниров WTA 1000 — в Мадриде и в Риме, летом на траве сыграла в финале в Хертогенбоше (уступив Екатерине Александровой), а в сентябре в Токио на WTA 500 и вовсе произвела настоящий фурор. Тогда Вероника в четвертьфинале переиграла не кого-нибудь, а знаменитую Игу Свентек из Польши (6:2, 2:6, 6:4), а в финале только шесть геймов (7:5, 6:1) отдала четвертой на тот момент ракетке мира Джессике Пегуле из США.

Казалось, после того успеха россиянка как минимум вскоре вернется в топ-10, однако за прекрасным выступлением в столице Японии последовал затяжной спад, который, по сути, продолжается до сих пор. Достаточно сказать, что Кудерметова с сентября 2023-го только на одном турнире выиграла больше одного матча — это случилось в апреле в Чарльстоне, где она добралась до четвертьфинала. В остальных же случаях она неизменно вылетала или в первом, или во втором круге.

Без жесткого тренера будет непросто

При этом периодически Вероника демонстрировала даже в проигранных матчах очень качественный теннис. В частности, в апреле во встрече с Еленой Рыбакиной из Казахстана в Штутгарте была очень близка к победе (6:7, 6:1, 4:6), как и в первом круге Уимблдона против Барборы Крейчиковой из Чехии (6:7, 7:6, 5:7). В той встрече с Крейчиковой на протяжении трех часов и 37 минут шла абсолютно равная борьба. Но Барбора все же выиграла матч, а затем и весь турнир. В то время как Вероника вновь осталась без хорошего результата.

Кстати, после Уимблдона россиянка снялась не только с Олимпийских игр в Париже, но и с двух турниров WTA 1000 (в Торонто и в Цинциннати), вернувшись на корт после почти двухмесячного перерыва только на прошлой неделе в Монтеррее. Возможно, причина кроется в травме, но официально Вероника о ней не объявляла. Как бы то ни было, в Монтеррее она уже в первом круге проиграла аргентинке Марии Лурдес Карле, после чего с серией из трех поражений подряд отправилась в Нью-Йорк. Там жребий в первом круге свел ее с 17-й «сеяной» Онс Жабер из Туниса, однако та снялась из-за травмы, и ее в сетке заменила Мертенс, посеянная по 33-м номером.

Фото Global Look Press

Элисе считается великолепным парным игроком (в ее активе четыре турнира «Большого шлема»), но в одиночке, несмотря на восемь титулов, она никогда не добиралась до топ-10. В матче с бывшей напарницей Кудерметова поначалу доминировала, вот только во втором сете стала чаще ошибаться, смягчать игру и позволила сравнять счет по партиях. В решающем сете при 2:2 Вероника отдала подачу, затем сразу же сделала обратный брейк, но после этого вновь не удержала подачу. И, как говорится, окончательно развалилась, потерпев четвертое поражение подряд.

Сейчас в рейтинге Кудерметова занимает 46-е место, так что уже после Открытого чемпионата США может вылететь из топ-50. А после того как у нее сгорят прошлогодние очки за Токио, практически наверняка покинет первую полусотню. В чемпионской гонке она сейчас лишь 65-я и только девятая из россиянок. Очевидно, что яркая и атакующая игра у Вероники никуда не делась, она по-прежнему может действовать просто шикарно. Но делает это по ходу матчей только эпизодически, после чего или зажимается и не атакует, или, наоборот, начинает слишком много промахиваться.

Возможно, ей не помешают перемены в тренировочном процессе. Кудерметова не раз говорила, что ей комфортно работать с мужем-тренером Сергеем Демехиным. Перед US Open-2023 в ее команду вошел известный специалист Дмитрий Турсунов, на период сотрудничества пришелся как раз титул в Токио. Но оно продлилось менее трех месяцев. Сама Вероника тогда объяснила каналу «Больше» это следующим образом: «Мы, девушки, очень эмоциональные, мы очень реагируем на тон, на то, как нам скажут. А он сказал — надо делать: не волнует, что у тебя нет настроения или чего-то еще. Сергей тоже так, но я ему говорю: «Хватит, все». А тут не могу сказать. Это тяжело. Помаленьку это хорошо, а весь сезон это немножко тяжело». Что ж, возможно, если Кудерметова действительно хочет вернуться в элиту, ей придется согласиться на помощь требовательного и жесткого тренера, в частности возобновить сотрудничество с тем же Турсуновым. Иначе есть риск «увязнуть» за пределами топ-50.