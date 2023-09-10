Медведев знает, как побеждать Джоковича. Россиянин готов к финалу US Open

В решающем матче Открытого чемпионата США крайне сложно определить фаворита.

Даниил Медведев уже преподнес сюрприз на нынешнем US Open, выбив в полуфинале первую ракетку мира Карлоса Алькараса. Но теперь в Нью-Йорке его ждет, пожалуй, даже более сложное испытание — финал против 23-кратного чемпиона турниров «Больших шлемов» Новака Джоковича. Впрочем, два года назад россиянин уже справлялся с Джоковичем в титульном матче на Открытом чемпионате США, да и сейчас находится в великолепной форме.

Статистика на любой вкус

Выигрыш у Алькараса в четырех сетах порадовал, поразил, даже удивил, но теперь все это в прошлом. Медведеву предстоит решающее сражение за трофей на любимом (как минимум с точки зрения результатов) турнире «Большого шлема». Для 27-летнего россиянина это будет пятый финал «мейджора» в карьере — дважды он проигрывал на Открытом чемпионате Австралии (в 2021 году Джоковичу, а в 2022 году — испанцу Рафаэлю Надалю), а на Открытом чемпионате США в 2019 году уступил Надалю, а в 2021-м разгромил Новака.

Тогда, кстати, все ждали от серба повторения рекордного выступления австралийца Рода Лейвера в виде чемпионского покера в одном сезоне. Джокович тогда взял Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон, но в Нью-Йорке получил в финале мощнейший удар от Медведева. Россиянин был настолько хорош, что не отдал ни одной партии, взяв верх 6:4, 6:4, 6:4. Да, можно говорить, что серб не справился с психологическим давлением и сыграл ниже своих возможностей, хотя не стоит забывать — речь о легендарном Джоковиче, чья психологическая устойчивость феноменальна.

Новак Джокович. Фото AFP

На сей раз Новак уже не идет за календарный «Большой шлем», на Уимблдоне его в финале остановил Алькарас. Однако в третий раз за карьеру Джокович в течение одного сезона дошел до финалов на всех четырех «Больших шлемах», повторив собственное достижение 2015 и 2021 годов. К тому же не стоит забывать, что в случае успеха в Нью-Йорке он может выиграть 24-й «Большой шлем», сравнявшись с рекордом австралийки Маргарет Корт.

Впечатляет и статистика серба в финала таких топ-турнирах — 23 победы при всего 12 поражения. Хотя есть и одно «но» — как раз в Нью-Йорке у Джоковича результативность заметно хуже, поскольку он проиграл шесть из девяти предыдущих финалов. Как бы то ни было, Медведеву не стоит зацикливаться на цифрах, ему надо просто выдать свой максимум и заставить знаменитого соперника допускать ошибки. Это сложно, но возможно. Поскольку по стилю игры Новак даже удобнее для Даниила, чем, скажем, Алькарас.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Сыграть лучше самого себя

Всего соперники прежде встречались 14 раз. Да, Джокович выиграл девять раз, но при этом в пяти встречах верх взял Медведев, а в еще одном матче, прошлой осенью в Астане он снялся при 1:1 по сетам из-за травмы. На открытом харде преимущество серба и вовсе минимально — 4:3, причем последнюю встречу на этом покрытии (да и вообще) выиграл как раз россиянин — в четвертьфинале в Дубае в феврале 2023-го он победил со счетом 6:4, 6:4.

Медведеву во многом комфортнее играть против Джоковича, поскольку тот особо не рвется к сетке, да и в плане укороченных не столь изощрен, как Алькарас. Были матчи, когда чрезмерное увлечение укороченными, напротив, сильно мешало Новаку против Даниила. Кроме того, серб не обладает столь мощным ударом справа, как молодой испанец, а значит, Медведев вполне может плести свою паутину, не форсируя розыгрыши. Хотя, конечно, на задней линии, да и в ментальном плане серб чрезвычайно хорош. Однако при в целом равенстве (особенно, если удар справа будет работать также здорово, как в матче против Алькараса) при комбинационной игре козырем Медведева может выступить его подача. Главное, ментально выдержать игровой прессинг со стороны серба. Пусть это, само собой, будет нелегко. И Даниил это понимает лучше многих.

«Сложность в том, что он выиграл 23 «Больших шлема». А я всего один. Когда я его здесь обыграл, мне удалось сыграть лучше самого себя. И нужно сделать это снова. Другого варианта нет», — прокомментировал Даниил предстоящую встречу в интервью на корте после выигрыша у Алькараса. На пресс-конференции он развил тему: «Новак всегда прибавляет. Я обыграл его на US Open 2021, а вскоре он победил меня на «мастерсе» в Берси. Карлос взял верх на Уимблдоне, но Джоковичу удался реванш в Цинциннати. Именно поэтому он так успешен на «Больших шлемах». Уверен, Новак будет в великолепной форме в финале, и чтобы получить шанс на титул, мне надо сыграть самый лучший теннис в карьере». Да, задача не из простых, но Медведев вполне способен с ней справиться.