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Сегодня, 09:30

Медведев выдал трехчасовой перформанс на US Open. Потрепал нервы и себе, и зрителям

Медведев победил австралийца О'Коннелла и вышел в третий круг US Open
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
Кристофер О`Коннелл.
Фото USA Today Sports
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Даниил попросил доктора вылечить его от плохой игры.

US Open. Мужчины. Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 3) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2

Дарья Касаткина зарядила корт имени Луи Армстронга победной энергетикой и передала эстафету Даниилу Медведеву. Россиянин вышел в третий круг US Open-2023, помотав нервы и себе, и зрителям. Смелый австралиец Кристофер О'Коннелл повержен в четырех сетах (6:2 6:2 6:7 6:2).

Андрей Рублев, Даниил Медведев, Дарья Касаткина. Победы Медведева, Рублева, Касаткиной и другие матчи: онлайн-трансляция второго круга US Open

Кто такой О'Коннелл?

Даниил Медведев и US Open — это сюжет, достойный награды за драматический вклад в мировую культуру. Россиянину нравится играть в Нью-Йорке, а нам за этим наблюдать. Это почти всегда широкий спектр эмоций: от отчаяния до восторга. В этот раз Медведев подарил трехчасовой перформанс для тех, кто не собирался 1 сентября на линейку. 29-летний Кристофер О'Коннелл тоже внес вклад в это показательное выступление: получилось интересно. Ну а для тех, кто не знает, кто такой Кристофер, поясним.

Кристофер О`Коннелл.
Фото USA Today Sports

Еще в 2022 году О'Коннелл стоял во второй сотне рейтинга ATP, сейчас он 69-й. За свою карьеру, начавшуюся в 2011 году, он пережил серьезную травму и перерыв от тенниса на 22 месяца. Однако поступательными движениями к 2019 году он выиграл первый «челленджер», а в следующем году — первый матч «Большого шлема»: как раз US Open-2020, матч против Ласло Джере. Тогда же он впервые (на точно такой же стадии) встретился с Медведевым, но тоже проиграл.

Два стартовых сета во второму круге Открытого чемпионата США-2023 прошли без сучка и задоринки: классический Даниил Медведев в своем привычном темпе довольно уверенно разобрался с австралийцем. Проблемы начались в третьей партии: что произошло с первой подачей и подачей в целом - непонятно. Да и О'Коннелл здесь здорово играл, физическое состояние все еще позволяло. Летящие из-под ракетки россиянина ошибки довели все до тай-брейка, на котором австралиец дожал соперника.

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Тарантиновские диалоги

После проигранного сета произошел забавный случай. Даниил дал двойную ошибку на матчболе при 6:5 и еще одну на сетболе при 6:7. После этого он вызвал на корт физиотерапевта и попросил дать ему то же лекарство, что он давал О'Коннеллу ранее. Тарантиновский диалог:

— У вас есть какие-нибудь симптомы?

— Да, я проиграл сет.

К моменту финальной партии в Нью-Йорке было уже около часа ночи. Казалось, Даниил пререкался со зрителями, неосознанно энергетически подпитывая себя этим. И тут мы вспоминаем US Open-2019 и напряженные отношения с публикой из разряда от любви до ненависти, которые отчасти привели его в финал турнира того года с Рафаэлем Надалем.

Перед матчем с австралийцем Даниил рассказывал о своих отношениях со зрителями в США: «Если честно, мне кажется, что трибуны каждый раз за меня. Я на самом деле ощущаю, что Нью-Йорк меня любит, а я редко говорю так о городах. Это великолепное ощущение, мне всегда нравится приезжать сюда. Мне все тут нравится. Это великолепная арена, думаю, самая большая в теннисе. Одно это уже делает ее особенной. А вечерние сессии — это вообще что-то невероятное».

Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Любовь любовью, но четвертый сет оказался непростым: много двойных ошибок (10 штук к тому моменту, у противника — одна), крики на свой бокс (в нем жена Даниила Дарья и его тренер Жиль Сервара) и нервы. При всем этом О'Коннелл был в плане психологии более расслабленным. Переломным моментом стал третий гейм, преодолев который россиянин уже не проиграл более своей подачи. Нервный, но сконцентрированный, он разобрался с австралийцем, не дав встрече перейти пятисетовый формат.

Далее чемпион 2021 года встретится с Себастьяном Баесом (аргентинец, 22 года, 32-я ракетка мира), который не проигрывает вот уже 12 матчей подряд. Во втором раунде US Open противник Баеса Фелипе Алвес снялся с матча после третьего сета. К противостоянию с Медведевым он подойдет менее усталым.

В третий круг также вышли Дарья Касаткина и Андрей Рублев. А уже сегодня за выход в четвертый раунд поборется Аслан Карацев. Матч против яркого американца Бена Шелтона начнется примерно в 20.00 по московскому времени.

Теннис
US Open
Даниил Медведев
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