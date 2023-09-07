«Не хватило креативности. За счет чего Рублев хотел обыграть Медведева?» Колонка Екатерины Макаровой

Олимпийская чемпионка — о российском четвертьфинальном дерби на Открытом чемпионате США.

Авторская колонка олимпийской чемпионки Рио-2016, экс первой ракетки мира в парном разряде — о противостоянии первой и второй ракетки России в рамках четвертьфинала US Open, в котором наши звезды выдали гигантское количество великолепных, но энергозатратных розыгрышей, напряженных геймов и брейков. Сюжет в каждом из сетов оказался закручен до предела. И пусть Медведев победил в трех партиях, назвать этот успех легким язык не поворачивается.

— Это был классный матч, сумасшедший уровень соперников, — отметила Макарова. — В четвертьфиналах ТБШ, когда между собой играют представители топ-10, — по-другому и не бывает. Но лично мне не хватило креативности, красоты тенниса. Во-первых, это можно объяснить тем, что ребятам было волнительно играть друг против друга. Оба сдерживали эмоции, не было громких криков Come on, радости от победных розыгрышей! Они пытались выражать их во вне, сетуя на судью, на команду... Когда между собой играют два друга, то зачастую так и бывает.

Фото USA Today Sports

Во-вторых, сказалась жара. Играть при 30 градусах в Нью-Йорке очень и очень сложно. В-третьих, понимаю, что Андрей задает довольно прямолинейный теннис. Поэтому было много сумасшедших розыгрышей по длительности, по активности и по количеству ударов. Но каждый розыгрыш был максимально похож на предыдущий.

Зачастую ребята просто колошматили по мячу, будто играя на удержание в ходе тренировки. Понятно, что они досконально знают друг друга, и, видимо, получили задание действовать именно так. Активные удары под заднюю линию. Но я не увидела мысли, за счет чего они хотят именно обыграть соперника. Особенно это касается Андрея.

Фото USA Today Sports

Если не идти вперед на добивание, то Медведева практически невозможно обыграть. Особенно когда он набрал отличную форму на любимом покрытии. Это его хлеб, когда Даня перекрывает заднюю линию и как паучок отбивает абсолютно все.

Медведев занял удобную позицию. Он знал, что Андрей все равно будет атаковать и в какой-то момент у него не хватит терпения. Поэтому многие длинные розыгрыши прошли так: Медведев держит натиск, а Рублев допускает ошибку. Казалось, что Андрей сам порой уставал от своей же атаки. Хотелось, чтобы он пошел на добивание, но теннисист так на это и не решился.

Поэтому напрашивается вывод, что Андрей проиграл этот матч в своей голове. Он вел в каждом из сетов, но реализовать свое преимущество в больших матчах ему тяжело. Особенно против таких игроков, как Даня, которых надо именно обыгрывать, самому забить, вынуждать ошибиться. Сам он никогда ничего не подарит.

Рублев играл не то что аккуратно (для мужского теннис этот термин не подходит), а пытался действовать понадежнее. А если даешь возможность Медведеву играть в свой теннис, то он быстро тебя накажет. Особенно показательными выглядели концовки сетов. Волнение и спад концентрации у Андрея были налицо.

Честно, не хотелось бы, чтобы это выглядело как критика. Мне очень нравится теннисист Рублев. Уверена, что он достоин и полуфинала, и финала «Шлема». Андрей живет теннисом, поэтому будет идти только вперед, возможно, внедрять в свою подготовку что-то новое. Допускаю, что в его команде появится какой-то ментор или психолог, который поможет игроку пробить эту стену. Пока психология не позволяет ему показать свой лучший теннис в самых важных матчах сезона. Хотя, повторюсь, он движется в правильном направлении. В этом году наконец-то взял «мастерс». Наверняка, вновь отберется на итоговый.

Что касается Медведева, то он выдержал натиск четко и сконцентрировано. С его стороны все было по делу. Казалось, что он как профессор предвидел определенные моменты. Даже если отпускал соперника вперед, то не суетился, понимая, что у него еще будут возможности вернуться.

Дальше Даню ждет встреча с Карлосом Алькарасом. Он сам правильно сказал, что ему надо играть на 11 из 10, чтобы получить шансы на победу. Так что будет очень сложно. Честно, мне даже немного жаль, что Медведев попал на Карлоса до финала. Даже Новак Джокович сейчас не выглядит таким неуязвимым, как 20-летний испанец.