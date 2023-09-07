Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:15

«Не хватило креативности. За счет чего Рублев хотел обыграть Медведева?» Колонка Екатерины Макаровой

Макарова считает, что Рублеву не хватило креативности в матче с Медведевым на US Open
Екатерина Макарова
Олимпийская чемпионка
Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Олимпийская чемпионка — о российском четвертьфинальном дерби на Открытом чемпионате США.

Авторская колонка олимпийской чемпионки Рио-2016, экс первой ракетки мира в парном разряде — о противостоянии первой и второй ракетки России в рамках четвертьфинала US Open, в котором наши звезды выдали гигантское количество великолепных, но энергозатратных розыгрышей, напряженных геймов и брейков. Сюжет в каждом из сетов оказался закручен до предела. И пусть Медведев победил в трех партиях, назвать этот успех легким язык не поворачивается.

6&nbsp;сентября. Даниил Медведев&nbsp;&mdash; Андрей Рублев. Русская жара в Нью-Йорке! Медведев — в полуфинале!

— Это был классный матч, сумасшедший уровень соперников, — отметила Макарова. — В четвертьфиналах ТБШ, когда между собой играют представители топ-10, — по-другому и не бывает. Но лично мне не хватило креативности, красоты тенниса. Во-первых, это можно объяснить тем, что ребятам было волнительно играть друг против друга. Оба сдерживали эмоции, не было громких криков Come on, радости от победных розыгрышей! Они пытались выражать их во вне, сетуя на судью, на команду... Когда между собой играют два друга, то зачастую так и бывает.

Фото USA Today Sports

Во-вторых, сказалась жара. Играть при 30 градусах в Нью-Йорке очень и очень сложно. В-третьих, понимаю, что Андрей задает довольно прямолинейный теннис. Поэтому было много сумасшедших розыгрышей по длительности, по активности и по количеству ударов. Но каждый розыгрыш был максимально похож на предыдущий.

Зачастую ребята просто колошматили по мячу, будто играя на удержание в ходе тренировки. Понятно, что они досконально знают друг друга, и, видимо, получили задание действовать именно так. Активные удары под заднюю линию. Но я не увидела мысли, за счет чего они хотят именно обыграть соперника. Особенно это касается Андрея.

Фото USA Today Sports

Если не идти вперед на добивание, то Медведева практически невозможно обыграть. Особенно когда он набрал отличную форму на любимом покрытии. Это его хлеб, когда Даня перекрывает заднюю линию и как паучок отбивает абсолютно все.

Медведев занял удобную позицию. Он знал, что Андрей все равно будет атаковать и в какой-то момент у него не хватит терпения. Поэтому многие длинные розыгрыши прошли так: Медведев держит натиск, а Рублев допускает ошибку. Казалось, что Андрей сам порой уставал от своей же атаки. Хотелось, чтобы он пошел на добивание, но теннисист так на это и не решился.

Даниил Медведев. «Он знает, что я никогда не сдаюсь»: Медведев и Рублев сошлись в жарком Нью-Йорке

Поэтому напрашивается вывод, что Андрей проиграл этот матч в своей голове. Он вел в каждом из сетов, но реализовать свое преимущество в больших матчах ему тяжело. Особенно против таких игроков, как Даня, которых надо именно обыгрывать, самому забить, вынуждать ошибиться. Сам он никогда ничего не подарит.

Рублев играл не то что аккуратно (для мужского теннис этот термин не подходит), а пытался действовать понадежнее. А если даешь возможность Медведеву играть в свой теннис, то он быстро тебя накажет. Особенно показательными выглядели концовки сетов. Волнение и спад концентрации у Андрея были налицо.

Даниил Медведев охлаждается во&nbsp;время паузы в&nbsp;четвертьфинале.

Честно, не хотелось бы, чтобы это выглядело как критика. Мне очень нравится теннисист Рублев. Уверена, что он достоин и полуфинала, и финала «Шлема». Андрей живет теннисом, поэтому будет идти только вперед, возможно, внедрять в свою подготовку что-то новое. Допускаю, что в его команде появится какой-то ментор или психолог, который поможет игроку пробить эту стену. Пока психология не позволяет ему показать свой лучший теннис в самых важных матчах сезона. Хотя, повторюсь, он движется в правильном направлении. В этом году наконец-то взял «мастерс». Наверняка, вновь отберется на итоговый.

Что касается Медведева, то он выдержал натиск четко и сконцентрировано. С его стороны все было по делу. Казалось, что он как профессор предвидел определенные моменты. Даже если отпускал соперника вперед, то не суетился, понимая, что у него еще будут возможности вернуться.

Даниил Медведев. Медведев не позволил Рублеву снять проклятие. Драматичное российское дерби на US Open

Дальше Даню ждет встреча с Карлосом Алькарасом. Он сам правильно сказал, что ему надо играть на 11 из 10, чтобы получить шансы на победу. Так что будет очень сложно. Честно, мне даже немного жаль, что Медведев попал на Карлоса до финала. Даже Новак Джокович сейчас не выглядит таким неуязвимым, как 20-летний испанец.

Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Екатерина Макарова
Обсудить
Читайте также
Международный паралимпийский комитет хочет исключить Россию
Родившая в мае лыжница Тереза Йохауг не исключила своего возвращения в спорт
Тренер погибших в ДТП велосипедисток не имел разрешения на тренировку
Власти Волгоградской области сообщили о сбитом беспилотнике
Семилетняя девочка после купания в Сочи впала в кому и умерла
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Пивоварова назвала нечеловеческими климатические условия на US Open
Зверев — о Джоковиче и Алькарасе: «Они на голову выше всех остальных»
Кафельников о полуфинале US Open между Алькарасом и Медведевым: «Все в руках Даниила»
Чесноков считает, что Медведев доставит трудности Алькарасу в полуфинале US Open
Чесноков — о четвертьфинале US Open между Рублевым и Медведевым: «15 минут играли последний гейм, стояли на четвереньках»
Гауфф — Мухова, Соболенко против Киз: онлайн-трансляция 1/2 финала US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Он знает, что я никогда не сдаюсь»: Медведев и Рублев сошлись в жарком Нью-Йорке