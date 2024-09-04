В чем Медведев круче Синнера? Почему россиянин больше заслуживает победы в четвертьфинале US Open

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Многие называют четвертьфинал US Open между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером, который начнется не ранее 3.15 утра 5 сентября по московскому времени, досрочным финалом. И это вполне логично, ведь все остальные фавориты уже выбыли. У Даниила или Янника больше шансов на победу? Козыри есть у обоих, однако все же, как кажется, именно Медведев больше заслуживает пройти дальше. И вот почему.
Если Синнера можно назвать вундеркиндом, который еще тинейджером подавал очень большие надежды, то Медведев очень многого добился не за счет таланта (хотя и он, понятное дело, присутствует), а за счет потрясающей работоспособности. При не самых впечатляющих физических данных Даниил умеет выжимать из себя все. Да, он порой срывается и провоцирует публику и арбитров, но при этом не переходит черту. Медведев — это интеллектуал от тенниса и к тому же большой артист, обладающий завидной харизмой.
Его высказывания всегда ярки, их продолжают цитировать даже несколько лет спустя. Как это сделал на днях француз Артур Риндеркнех, проигравший в жуткую жару в Нью-Йорке россиянину Андрею Рублеву. «Даниил однажды сказал, что кто-нибудь умрет на корте. Не знаю насчет смерти, но что-то точно случится», — процитировал высказывание Медведева образца Олимпиады в Токио француз. Вообще Даниила очень многие коллеги по теннисному туру уважают как раз за то, что он никогда не отмалчивается по проблемам. Перестали показывать для теннисистов матчи US Open-2023 — он высказался, и трансляции организовали. Начался кавардак с травматичными мячами на разных турнирах — россиянин едва ли не первым обозначил эту проблему. Так что Медведев — настоящий рупор ATP-тура.
Синнер, в отличие от Даниила, практически не высказывается по поводу актуальных проблем, предпочитая концентрироваться на теннисе. Конечно, с одной стороны, это хорошо, но люди хотят видеть не только классную игру, но и эмоции. А здесь Янник, надо признать, отнюдь не лидер. К тому же теперь его репутацию подпортил допинговый скандал, пусть и завершившийся для него хеппи-эндом. В любом случае Медведеву никто никогда не делал «допинговый массаж», в отличие от итальянца, к отсутствию отстранения которого от турниров (вне зависимости от его виновности или невиновности) у многих возникли очень большие вопросы.
Кроме того, Медведева можно назвать прекрасным семьянином — любящая жена Дарья часто ездит с ним на турниры, а он посвящает ей победы. У пары растет очаровательная дочь Алиса, с которой Медведев старается проводить как можно больше времени. В свою очередь, Синнер, несмотря на свою скромность на корте и вне его, уже успел расстаться с моделью Марией Браччини, а теперь встречается с российской теннисисткой Анной Калинской. Так что при желании ему можно приклеить ярлык плейбоя.
Не стоит также забывать, что итальянец пропустил Олимпиаду, сославшись на болезнь. «После хорошей недели тренировок на грунте я почувствовал недомогание. Пару дней я отдохнул, а во время визита к врачу у меня обнаружили тонзиллит и настоятельно рекомендовали не играть», — прокомментировал тогда пропуск Игр в Париже Синнер. Никто не говорит про симуляцию, но почему-то кажется, что серб Новак Джокович сыграл бы на Олимпиаде в любом состоянии. Не стал отказываться от Игр-2024 и Медведев, причем он выходил на корт во всех трех разрядах, пусть и остался без медали. Зато он, по крайней мере, попытался.
Кроме того, на Открытом чемпионате США в пользу Даниила говорит его гигантский опыт на турнирах «Большого шлема». Синнер только однажды играл в финале, победив как раз Медведева в решающем матче Australian Open. В то же время у Даниила шесть финалов «Больших шлемов», в том числе три в Нью-Йорке. Именно здесь он завоевал пока единственный титул такого уровня — в 2021-м. Да и в четвертьфиналах «Больших шлемов» он обычно действует почти идеально — девять побед при одном поражении. У итальянца на этой стадии соотношение — 3:5.
Также Медведев очевидно креативнее первой ракетки мира в теннисном плане. Он не так сильно бьет по мячу, зато способен придумать что-то неординарное, яркое, интересное. «Если бы я сравнил Даниила с художником, вы бы ожидали, что он нарисует прямую линию. Но это не про Медведева. Он делает кривые линии, и создается впечатление, что это ни на что не похоже, что это Сальвадор Дали», — прокомментировал на днях L'Equipe теннис Даниила его французский наставник Жиль Сервара.