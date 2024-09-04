В чем Медведев круче Синнера? Почему россиянин больше заслуживает победы в четвертьфинале US Open

Даниил не только опытнее итальянца, но и более креативен, искренен и открыт.

Многие называют четвертьфинал US Open между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером, который начнется не ранее 3.15 утра 5 сентября по московскому времени, досрочным финалом. И это вполне логично, ведь все остальные фавориты уже выбыли. У Даниила или Янника больше шансов на победу? Козыри есть у обоих, однако все же, как кажется, именно Медведев больше заслуживает пройти дальше. И вот почему.

Артист, который не замалчивает проблемы

Если Синнера можно назвать вундеркиндом, который еще тинейджером подавал очень большие надежды, то Медведев очень многого добился не за счет таланта (хотя и он, понятное дело, присутствует), а за счет потрясающей работоспособности. При не самых впечатляющих физических данных Даниил умеет выжимать из себя все. Да, он порой срывается и провоцирует публику и арбитров, но при этом не переходит черту. Медведев — это интеллектуал от тенниса и к тому же большой артист, обладающий завидной харизмой.

Его высказывания всегда ярки, их продолжают цитировать даже несколько лет спустя. Как это сделал на днях француз Артур Риндеркнех, проигравший в жуткую жару в Нью-Йорке россиянину Андрею Рублеву. «Даниил однажды сказал, что кто-нибудь умрет на корте. Не знаю насчет смерти, но что-то точно случится», — процитировал высказывание Медведева образца Олимпиады в Токио француз. Вообще Даниила очень многие коллеги по теннисному туру уважают как раз за то, что он никогда не отмалчивается по проблемам. Перестали показывать для теннисистов матчи US Open-2023 — он высказался, и трансляции организовали. Начался кавардак с травматичными мячами на разных турнирах — россиянин едва ли не первым обозначил эту проблему. Так что Медведев — настоящий рупор ATP-тура.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Синнер, в отличие от Даниила, практически не высказывается по поводу актуальных проблем, предпочитая концентрироваться на теннисе. Конечно, с одной стороны, это хорошо, но люди хотят видеть не только классную игру, но и эмоции. А здесь Янник, надо признать, отнюдь не лидер. К тому же теперь его репутацию подпортил допинговый скандал, пусть и завершившийся для него хеппи-эндом. В любом случае Медведеву никто никогда не делал «допинговый массаж», в отличие от итальянца, к отсутствию отстранения которого от турниров (вне зависимости от его виновности или невиновности) у многих возникли очень большие вопросы.

Сальвадор Дали от тенниса

Кроме того, Медведева можно назвать прекрасным семьянином — любящая жена Дарья часто ездит с ним на турниры, а он посвящает ей победы. У пары растет очаровательная дочь Алиса, с которой Медведев старается проводить как можно больше времени. В свою очередь, Синнер, несмотря на свою скромность на корте и вне его, уже успел расстаться с моделью Марией Браччини, а теперь встречается с российской теннисисткой Анной Калинской. Так что при желании ему можно приклеить ярлык плейбоя.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Не стоит также забывать, что итальянец пропустил Олимпиаду, сославшись на болезнь. «После хорошей недели тренировок на грунте я почувствовал недомогание. Пару дней я отдохнул, а во время визита к врачу у меня обнаружили тонзиллит и настоятельно рекомендовали не играть», — прокомментировал тогда пропуск Игр в Париже Синнер. Никто не говорит про симуляцию, но почему-то кажется, что серб Новак Джокович сыграл бы на Олимпиаде в любом состоянии. Не стал отказываться от Игр-2024 и Медведев, причем он выходил на корт во всех трех разрядах, пусть и остался без медали. Зато он, по крайней мере, попытался.

Кроме того, на Открытом чемпионате США в пользу Даниила говорит его гигантский опыт на турнирах «Большого шлема». Синнер только однажды играл в финале, победив как раз Медведева в решающем матче Australian Open. В то же время у Даниила шесть финалов «Больших шлемов», в том числе три в Нью-Йорке. Именно здесь он завоевал пока единственный титул такого уровня — в 2021-м. Да и в четвертьфиналах «Больших шлемов» он обычно действует почти идеально — девять побед при одном поражении. У итальянца на этой стадии соотношение — 3:5.

Также Медведев очевидно креативнее первой ракетки мира в теннисном плане. Он не так сильно бьет по мячу, зато способен придумать что-то неординарное, яркое, интересное. «Если бы я сравнил Даниила с художником, вы бы ожидали, что он нарисует прямую линию. Но это не про Медведева. Он делает кривые линии, и создается впечатление, что это ни на что не похоже, что это Сальвадор Дали», — прокомментировал на днях L'Equipe теннис Даниила его французский наставник Жиль Сервара.