Лучший теннисист России в трех сетах оформил победу над Артуром Фери в стартовом матче лондонского «мейджора».

Уимблдон-2023. Первый круг.

Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 3) — Артур Фери (Великобритания, WC) — 7:5, 6:4, 6:3

«Верните мне мой 2022-й», — вполне мог думать перед стартом Уимблдона лучший теннисист России на данный момент Даниил Медведев. Вообще травяной сезон для него не самое любимое время года. Но в прошлом сезоне он в это время был первой ракеткой мира и в двух из трех сыгранных турниров на траве дошел до финалов, в Хертогенбоше и Галле. Кто знает, на что был способен Медведев на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба? Но россиян туда не допустили.

А в нынешнем году позиции Даниила перед стартом травяного «мейджора» выглядели не столь крепкими. С одной стороны, в текущем сезоне у него были и сумасшедшая серия из 19 побед подряд, и первый титул на грунте, который он любит, пожалуй, еще меньше травы. Но с другой — у Медведева совсем не ладятся дела на турнирах «Большого шлема». С Открытого чемпионата Австралии он вылетел в третьем круге и откатился за пределы топ-10 мирового рейтинга. На «Ролан Гаррос» приехал воодушевленным после победы в Риме — и на старте проиграл. Причем больше самому себе, чем малоизвестному бразильцу Тьягу Сейбуту.

Медведев и человек-загадка

В первом же круге Даниил вылетел и в Хертогенбоше, а в Галле на сей раз добрался до четвертьфинала, где уступил крайне неудобному для себя Роберто Баутисте Агуту. Таким образом, из четырех матчей на траве в нынешнем году Медведев выиграл только два.

К тому же Уимблдон для него в каком-то смысле турнир-загадка. На лондонском «мейджоре» россиянин никогда не забирался дальше четвертого круга. Если смотреть по сетке, то в нынешнем году ему вполне по силам пробиться в четвертьфинал. Но это в теории. А она в теннисе нередко расходится с практикой.

Тем не менее соперник для старта Медведеву достался максимально комфортный — 20-летний Артур Фери, дебютант турниров «Большого шлема» и 391-я ракетка мира. Болельщикам и специалистам он пока больше известен не результатами, а необычной биографией. Его мать — в прошлом теннисистка средней руки, по происхождению француженка, но выступавшая под флагом Гонконга. Отец — известный бизнесмен, а также владелец и президент выступающего в лиге 1 «Лорьяна». Тем не менее их трое детей, включая Артура, родившегося во Франции, в буквальном смысле слова росли по соседству с кортами Уимблдона. Поэтому Фери представляет Великобританию.

В юниорском возрасте он звезд с неба не хватал, но в парном разряде доходил до полуфиналов Уимблдона и Australian Open. А совсем недавно выиграл первый титул на турнирах серии «челленджер» и получил от организаторов домашнего «Шлема» уайлд-кард. Фери мог оказаться в основной сетке Уимблдона еще два года назад, но тогда в финале квалификации проиграл Таллону Грикспуру, ведя 2:0 по партиям и имея брейк в третьем сете. А самую любопытную деталь рассказал прессе отец Фери — Артур несколько лет назад был спарринг-партнером Медведева, они много тренировались вместе и отлично знают друг друга. Для Даниила, в отличие от многих, соперник не был человеком-загадкой.

Фото AFP

С перерывом на дождь

Первоначально матч был запланирован на вечер вторника, но капризная лондонская погода не согласилась с организаторами. Из-за дождя большинство матчей второго дня так и не состоялось, и Медведеву с Фери пришлось подождать еще сутки. Впрочем, не им одним.

Начало встречи выдалось не самым приятным для Медведева. Фери сразу же взял собственный гейм под ноль и заработал брейк-пойнт в первом же гейме на подаче россиянина. Даниилу пришлось сразу же показывать класс в сложной ситуации, и в итоге он завершил дело в свою пользу эйсом. Но и в следующем гейме на своей подаче соперник не отдал ни одного розыгрыша. Надо отдать Фери должное — он совсем не тушевался перед авторитетом оппонента. Британец стремился играть в атакующий теннис, доставлял Даниилу проблемы, особенно на приеме, охотно и эффективно ходил в сетке.

Впрочем, стоило хозяину корта начать ошибаться, как Медведев тут же взял два гейма подряд и повел с брейком. Но радоваться российским болельщикам было рано — тут же Даниил со счета 30:15 на своей подаче отдал три розыгрыша подряд, в том числе мы увидели и первую двойную ошибку. Положение вновь стало равным, и в следующих геймах Медведеву не удавалось зацепиться за брейк-пойнт. Хотя при этом свою подачу он брал без шансов для Фери. Так продолжалось до счета 5:5, после чего в Лондоне снова зарядил дождь.

Получасовая пауза пошла Медведеву на пользу — он агрессивным приемом заработал тройной брейк-пойнт и после небольшой заминки реализовал его ударом в противоход с бэкхенда. Надо отметить, что Фери к концу сета стал допускать куда больше брака у сетки, что не могло не сказаться. Британец попробовал снова сделать обратный брейк, но Даниил на первой подаче шансов ему не дал и завершил первый сет эйсом.

Фото AFP

Место для шага вперед

Неудачная развязка партии никак не повлияла на настрой Фери и характер игры. Проще Медведеву точно не стало, более того, в четвертом гейме счет трижды доходил до «ровно», и россиянину пришлось отыграть брейк-пойнт. Но вновь он в нужный момент сыграл классно, оформил два виннера и сохранил подачу. И тут же нанес ответный удар — заставил соперника пару раз ошибиться, причем не без доли везения, а остальное сделал сам Фери. На этот раз Даниил моментально закрепил успех, взяв следующий гейм под ноль. Всего же на этом отрезке он выиграл семь мячей подряд.

Восьмой гейм сложился для Медведева крайне неудачно. Он не перебил сетку в простой ситуации, затем неудачно вышел к сетке, занервничал и отдал «свой» гейм. Но моментально реабилитировался классной игрой на приеме — Фери не успел опомниться, как Даниил вышел подавать на партию и уверенно забрал ее.

Фото AFP

В третьем сете и Медведев, и Фери сразу попробовали напрягать друг друга. А ключевым в партии и во всем матче стал пятый гейм. Британец быстро повел 40:0, но после этого игра на его подаче продолжалась еще 10 минут! Соперники обменивались выпадами и ошибками, и эти «качели» закончились, только когда Медведев с третьей попытки оформил брейк. Он же стал скрытым матчболом, потому что Даниил нашел свою подачу и за весь сет отдал оппоненту только шесть очков на приеме.

В итоге первый матч Медведева на Уимблдоне хоть и закончился в трех сетах, но показал, что третьей ракетке мира еще есть в чем прибавлять. То, что прощал Фери, не простят более опытные соперники. Уже во втором круге Даниила может ждать реванш с опытнейшим Андрианом Маннарино.