16 января, 19:15
Турнир «Большого шлема» Australian Open. Общий призовой фонд 59 900 000 долларов. Открытые корты, хард. Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг
Лернер Тин (США, Q) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7).
В матче второго круга Australian Open против американца Лернера Тина Даниил Медведев выдал шоу, которое, правда, не помогло ему победить. 28-летний россиянин бросал ракетку, конфликтовал с болельщиками и спорил с судьями. Даниил отыгрался после поражения в первых двух сетах, но все равно уступил — 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10).
Матч с 19-летним Тином (121-е место в рейтинге АТР) не должен был стать серьезным испытанием для пятой ракетки мира. Но андердог оказался крепче, чем ожидалось. Вместо «легкой прогулки» Медведев получил настоящую битву — уступил в первых двух сетах, хотя в обоих вел 3:1, а в третьем отыграл матчбол на тай-брейке.
Понимая, куда все идет, россиянин уже в первом сете проявил агрессию, оскорбив болельщика в ответ на его крики. «Ты будешь сосать у меня!», — сказал Даниил кому-то на трибунах.
А во втором сете досталось ракетке Медведева — теннисист бросил ее в сторону рекламного щита, за что получил предупреждение от судьи.
Успокоился ли россиянин на тай-брейке второй партии? Нет. Медведев сделал заступ и замахнулся ракеткой на супервайзера, получив второе предупреждение — на этот раз за неспортивное поведение.
Эмоции помогли Даниилу отыграться — он с большим трудом забрал третий сет, а в четвертом раскатал американца со счетом 6:1. Все решила пятая партия. В ней Медведев взял гейм на подаче соперника при счете 5:5, но Тин тут же сделал обратный брейк. Финальный тай-брейк до 10 очков остался за американцем — 10:7.
Матч продолжался почти пять часов и завершился около трех ночи по Мельбурну.
Открытый чемпионат Австралии для Даниила быстро закончился, причем он успел попасть в скандал и в первом круге. Тогда Медведев с трудом одолел 418-ю ракетку мира, тайца Касидита Самрея, справившись лишь за пять сетов. В ходе непростой встречи россиянин также проявил негативные эмоции: в третьем сете он ракеткой разбил камеру, висящую на сетке.
При этом Медведев намеревался уничтожить только свою ракетку, а не имущество австралийцев, и надеется на небольшой штраф. «Насколько большим будет штраф за поломку камеры? Надеюсь, не очень. Вероятно, за нарушение записи полагается штраф, но я не думаю, что GoPro настолько дорогая. Надо отметить, что камера была очень-очень прочной, потому что моя ракетка не выдержала повреждений, а камера — да. Она сломалась, но от нее не отлетело ни одной детали. Я был очень удивлен, потому что в тот момент мне хотелось разбить ракетку вдребезги», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
В третьем круге Тина ждет француз Корентен Муте, занимающий 69 место в рейтинге АТР.