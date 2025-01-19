Слишком сильна для Мирры. Соболенко летит к хет-трику на Australian Open

Юная россиянка не оказала серьезного сопротивления первой ракетке мира в четвертом круге мейджора в Мельбурне.

Australian Open. Одиночный разряд

Женщины. Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Мирра Андреева (Россия, 14) — 6:1, 6:2

Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — Донна Векич (Хорватия, 18) — 7:6 (7:0), 6:0

Первая ракетка мира Арина Соболенко потратила всего 63 минуты для того, чтобы оформить 18-ю кряду победу на Открытом чемпионате Австралии. Жертвой 26-летней белоруски в четвертом круге мейджора в Мельбурне пала юная россиянка Мирра Андреева. Конечно, фанаты нашей спортсменки верили, что уроженка Красноярска способна оказать достойное сопротивление лидеру женского тенниса, что 17-летняя звезда сможет проявить характер, как уже делала на этом турнире. Но по ходу матча стало очевидно: Соболенко в данный момент слишком грозная соперница для Андреевой. И не совсем понятно, есть ли вообще в туре девушки, которые способны что-либо противопоставить мощи Арины на пути к третьему подряд титулу Australian Open.

Просто держала мяч в корте

Если в первых трех раундах АО-2025 Соболенко себя еще как-то сдерживала, то сейчас обрушилась на Мирру как ураган и буквально снесла юниорку с корта. Если это была месть за прошлогоднее поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос», то она удалась сполна. Из всех попыток сопротивления, которые предпринимала Андреева, можно вспомнить разве что серию удачных действий россиянки в пятом и шестом геймах второго сета, когда наша теннисистка сначала отыграла три брейковых мяча на своей подаче, а затем заработала три гейм-бола на подаче соперницы. Но на этом краткая потеря Соболенко концентрации закончилась, и избиение Мирры было продолжено.

«С Миррой всегда сложно. Она такая молодая, но уже очень зрелая и показывает отличный теннис. С ней всегда борьба, и я очень рада, что прошла этот сложный матч в двух сетах, — раздавала Арина дежурные комплименты после мачта в интервью на корте. — В предыдущих матчах на турнире были очень сложные условия — мяч был тяжелым, нужно было в него вкладываться. И я слишком сильно махала ракеткой. А сейчас я просто держала его в корте — но он летел как ракета. Я очень довольна показанным уровнем игры. Надеюсь, погодные условия мне помогают — и будут помогать до конца турнира».

Напомню, что Соболенко не проигрывает на Открытом чемпионате Австралии с 2022 года, когда уступила в четвертом раунде эстонке Кайе Канепи (7:5, 2:6, 6:7). Победная серия уже составляет 18 матчей, и с большой вероятностью продолжится в четвертьфинале нынешнего турнира, где Арине предстоит сыграть еще с одной россиянкой Анастасией Павлюченковой, одолелвшей в четвертом круге 19-ю сеянную хорватку Донну Векич — 7:6, 6:0.

Пожалуй, первые со времен Серены Уильямс лидер женского тенниса так явно доминирует в физическом плане. Конечно, белоруска не первый год подает под 200 км/ч и носится по корту словно метеор. Но раньше ей не хватало стабильности. К тому же теперь самоустранились главные конкурентки — Эшли Барти выбрала семью, а Ига Свентек удручена своим допинговым залетом.

Мирра Андреева. Фото Reuters

Жара играет за Арину

В матче против Андреевой Соболенко сделала три эйса, не допустив ни одной двойной ошибки и реализовав четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Андреевой — две подачи навылет, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех. На протяжении всего поединка Арина действовала первым номером и не заставила ни на минуту сомневаться в том, кто здесь диктует условия. Конечно, можно говорить, что Мирра еще слишком молода и неопытна, однако очевидно, что одно характера для того, чтобы противостоять такой машине как Арина, недостаточно. А за счет чего собиралась биться россиянка, так и осталось загадкой.

Соболенко выиграл у Андреевой во второй раз за две недели — ранее это случилось в полуфинале турнира в Брисбене. На сейчас раз, мастерски выполнив свою работу, Арина продолжила купаться в лучах славы и заигрывать с публикой. «Всю жизнь я стремилась вдохновлять новое поколения, хотела быть примером трудолюбивого человека, бойца. Планировала помогать людям в тяжелые моменты, — отметила Арина, явно намекая на свои прошлогодние травмы и личную трагедию со смертью экс-бойфренда. — Надеюсь, болельщики смотрят на меня и видят хороший пример в том, как я боролась, чтобы преодолеть все трудности».

Напомню, что в прошлом году Соболенко нашла утешение в отношениях с бразильским бизнесменом греческого происхождения Георгиосом Франгулисом. Судя по всему, именно он сейчас занимается пиаром белоруски, которая сильно прибавила не только в игровом, но и в медийном плане. Сейчас она удивляет откровенные фотосессиями, танцами на корте и проектом арт-инсталляции, которым занимается сразу по окончанию своих матчей. «Мы с моим парнем решили, что весь год будем фотографировать на Polaroid и поместим это в рамочку, — объяснила спортсменка свои репортерские действия. — Надеюсь, в этом году у нас будет много крутых моментов, и дома окажется классное произведение искусства».

Арина Соболенко. Фото Reuters

С 2020 года Соболенко достигла как минимум четвертьфинала на 11 из 15 турниров «Большого шлема», в которых принимала участие, в том числе на девяти подряд. На открытом чемпионате Австралии Арина не проиграла ни одного сета с финала 2023 года — на ее счету уже два десятка выигранных партий подряд. Считается, что жара в Мельбурне делает корты быстрее, что на руку белоруске. И если она продолжит в том же духе, то нет сомнений, что через неделю первая ракетка мира оформит в Австралии хет-трек — первый для женщин со времен победной серии швейцарки Мартины Хингис, побеждавшей на этом мейджоре с 1997 по 1999 годы.