Журналисты и эксперты из разных стран в восторге от успехов юной россиянки в Париже.

Удивительная победа 17-летней россиянки Мирры Андреевой над Ариной Соболенко из Белоруссии в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции привлекла огромное внимание медиа всего мира. Восходящая звезда добилась на данный момент самого громкого успеха в своей карьере, одолев в Париже вторую ракетку планеты и став самой молодой девушкой, вышедшей в полуфинал турнира «Большого шлема» после Мартины Хингис в 1997 году. Уже в четверг Мирре предстоит сражение за финал против итальянки Ясмин Паолини — ради этого невероятного шанса Андреева снялась с парного турнира, где выступала вместе с 39-летней соотечественницей Верой Звонаревой. Иначе нашей юниорке пришлось бы провести три тяжелейших матча всего за 20 часов.

Жительница Франции

В первую очередь бросается в глаза, что все СМИ, публикуя фото Мирры, называют ее россиянкой без всяких поправок на нейтральный статус. Это лишний аргумент по поводу дискуссий о патриотических мотивах при заявке на Олимпиаду в Париже, куда Андреева, кстати, пробилась благодаря своим подвигам на «Ролан Гаррос». Шведский Expressen называет Мирру «огромным российским талантом». А финская Ilta Sanomat пишет, что «17-летняя девушка из России произвела фурор на «Ролан Гаррос». И только агентство Australian Associated Press не удержалось и напомнило, что новоявленная полуфиналистка является «жительницей Франции». Это абсолютная правда, ведь уроженка Красноярска в 2022 году ради тренировок перебралась вместе с семьей в Канны.

Также все журналисты и эксперты отмечают, что Соболенко вышла на матч против российской сенсации на фоне больших проблем с желудком. Во время розыгрышей Арина корчилась от боли и пыталась решить проблему с помощью врача и таблеток. Австралийская Daily Mail отметила, что Соболенко временами выглядела так, будто ее вот-вот стошнит прямо на корт Филиппа Шатрие. А французский L'Equipe пишет, что белорусская спортсменка не нашла в себе сил даже на то, чтобы прийти на итоговую пресс-конференцию. «В последние дни неважно чувствовала себя из-за гастроэнтерита», — объяснила одна из ведущих теннисисток планеты, которая после крушения надежд на титул «Ролан Гаррос» лишится второй строчки рейтинга WTA.

«Уже в 17 лет Мирра Андреева показала, что может противостоять лучшим игрокам мира, — отмечает французское издание Francetvinfo. — На фоне недуга соперницы невозмутимая россиянка оставалась сосредоточенной и упорной. Она показала стабильный теннис, не позволив эмоциям взять над собой верх». «Перед матчем я очень нервничала и моей целью было просто выиграть больше матчей, чем на турнире в Мадриде (где Мирра уступила Соболенко. — Прим. «СЭ»), — приводит газета слова юной россиянки. — Когда я выиграла второй сет, то начала думать, что очень близка к победе. Но как только у меня появились такие мысли, я потеряла подачу в третьем сете. И тогда я поняла, что не должна много думать. Ведь когда ты не отвлекаешься на раздумья, ты действуешь на пределе своих возможностей».

Мирра Андреева и Арина Соболенко. Фото AFP

Изгнание матери с трибуны

Несколько любопытных деталей подметил специализированный теннисный сайт Tennis.com. Во-первых, его эксперты обратили внимание, что в критический момент второго сета Мирра подошла к гостевой ложе и сделала характерный жест рукой, словно отгоняя назойливую муху. В ответ мать девушки Раиса оперативно встала и покинула стадион. После этого юная теннисистка стала играть значительно спокойнее. Неизвестно, куда ушла мама и вернулась ли она на третий сет. Но факт остается фактом: после изгнания с трибуны родительницы Андреева-младшая выиграла два сета у соперницы, которая в этом году не отдала ни единой партии на турнирах «Большого шлема».

Также Tennis.com вспомнил, как в третьем сете четвертьфинала «Ролан Гаррос» при счете 5:4 на подаче Соболенко Мирра заметила на задней линии на своей половине корта божью коровку. Она деликатно подняла насекомое и отнесла в безопасное место. А через несколько минут взяла гейм и выиграла матч. «Я увидел божью коровку на грунте и подумала: «Мне нужно ее спасти», — вспоминала Андреева эпизод с насекомым, которое во многих культурах является символом удачи. — Мелькнула мысль: «Хм, это может оказаться знаком». Хотя я, честно говоря, старалась не думать об этом. В первую очередь я стремилась остаться в игре, сохранить концентрацию, не ждать ошибок соперницы и стараться все закончить самостоятельно. Но я выиграла гейм и матч, так что для меня божья коровка — это приятный знаковый момент».

Американское издание Essentially sports напоминает, что Мирру в Париже неправильно считать «темной лошадкой». Она давно подает большие надежды и в прошлом году была признана в WTA новичком года, «доказав, что возраст — ничто по сравнению с упорным трудом и преданностью делу». Сейчас, несмотря на юный возраст, Андреева демонстрирует зрелый теннис, но при этом за пределами корта остается беззаботным подростком, который смотрит сериалы, смеется над всякой ерундой и не любит учиться в школе. «Гламур и слава не испортили ее жизнь, — отмечает СМИ. — Спортсменка остается искренней и не боится показаться простушкой, рассказывая публике о том, как в матче против Соболенко не помнила указаний своего тренера Кончиты Мартинес».

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Не надо ни с кем ее сравнивать

Многие специалисты отмечают, что Мирра, не обладая выдающимися физическими данными, показывает не по годам зрелый теннис и потрясающую психологическую подготовку. «Для юниорки Андреева выглядела необычно собранно, повернув в свою пользу неудачно складывавшийся матч с опытной соперницей, — пишет немецкий Kicker. — Насколько крепки нервы юной россиянки, все увидели в третьем сете, когда Мирра отыграла брейк и в итоге победила еще с одним брейком». «Я всегда верила, что она станет суперзвездой, — прокомментировала успех россиянки для Eurosport легендарная Крис Эверт. — Я слежу за ней с тех пор, как в прошлом году на Открытом чемпионате Франции она выиграла сет у Коко Гауфф. Сейчас Мирра показала нам, что очень хороша в свои 17 лет».

«В конце апреля Андреевой исполнилось 17 лет, и, согласно правилам, она может играть ограниченное количество турниров в год, но продолжает невероятно эффективно использовать свои выступления, — пишет о «русском вундеркинде» британская The Guardian. — За свою короткую карьеру Мирра уже показала, что у нее есть темперамент и вера в себя в ключевые моменты. В среду она продемонстрировала это вновь, сохранив самообладание в напряженном заключительном сете, и вышла в свой первый полуфинал на турнирах «Большого шлема».

«С победой над Соболенко произошло становление Андреевой. Только ее не нужно ни с кем сравнивать, — заявил в интервью «СЭ» глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — У Мирры свой индивидуальный стиль и путь. Она уже сформировалась для больших побед! Мирра не боится цепляться за больших игроков, играть сзади. Она в психологическом плане выросла сама над собой — это самое главное, что произошло с ней. Она проповедовала свой теннис и достигла результата. Здесь помог труд, а не талант. Талантливых очень много, но они не достигают того, чего могли бы, потому что нет трудолюбия. А у нее оно есть».