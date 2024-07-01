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«Большой шлем»

1 июля, 23:45

Мирра выиграла первый сет и вела 3:0 во втором. А потом вылетела с Уимблдона

Мирра Андреева проиграла Фрухвиртовой в первом круге Уимблдона-2024
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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Зато другие четыре россиянки выиграли свои матчи первого круга.

Уимблдон-2024. Женщины. Первый круг
Эрика Андреева (Россия) — Эмина Бектас (США) — 7:6, 3:6, 6:3
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Тэйлор Таунсенд (США) — 7:6, 6:1
Диана Шнайдер (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 4:6, 6:4, 7:5
Дарья Касаткина (Россия) — Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 6:0
Бренда Фрухвиртова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия) — 1:6, 6:3, 6:2

Первый день Уимблдона мог закончиться для российских девушек максимальным результатом: пять побед в пяти матчах. Но Мирра Андреева, которая по версии букмекеров вошла в топ-10 главных фавориток, неожиданно проиграла свой матч Бренде Фрухвиртовой. Причем до медицинского перерыва 17-летняя чешка уступала без шансов (1:6, 0:3), но затем каким-то образом смогла переломить ход игры. Зато порадовала старшая сестра Мирры Эрика Андреева, попавшая в основную сетку из-за снятия Арины Соболенко. 101-я ракетка мира играла с набравшей отличную форму Эминой Бектас и смогла пройти американку в трех сетах. Эрика впервые в карьере пробилась во второй круг турнира «Большого шлема», где теперь сыграет с опытной хорваткой Донной Векич.

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Болезненное поражение

Андреева-младшая считалась очевидным фаворитом в матче с Фрухвиртовой. Правда, были и поводы для беспокойства. Бренда подошла к Уимблдону на пике карьеры, занимая 88-ю строчку мирового рейтинга. Да, она дебютировала в основной сетке британского «мейджора», но зато выиграла два матча из трех на траве в рамках WTA.

Молодая Фрухвиртова здорово передвигается по корту и отлично действует на приеме. Есть опыт игры в парном разряде, так что Бренда умеет грамотно выходить к сетке. Также чешка славится тем, что достает самые сложные мячи. Правда, в начале матча мы этого не увидели. Мирра довольно легко переигрывала свою соперницу с задней линии, забрав девять (!) стартовых геймов из 10. Когда Андреева повела 3:0 во втором сете, показалось, что матч вот-вот закончится. Однако чешка смогла удивить. Сначала взяла свой гейм под ноль, а следом заработала два брейк-пойнта и смогла сделать обратный брейк (2:3). После этого Бренда взяла 10-минутный медицинский перерыв, уйдя с физиотерапевтом в подтрибунное помещение. Мирра осталась на корте, оттачивая свою подачу.

Бренда Фрухвиртова.
Фото Global Look Press

Вскоре Фрухвиртова вернулась на корт. И смогла сравнять счет. Россиянка имела два брейк-пойнта, но Бренда их вернула, а гейм чешке удалось выиграть двумя мощными виннерсами. Более того, через несколько минут чешская теннисистка вышла вперед, сделав еще один брейк (4:3). У Мирры был хороший шанс тут же сравнять счет. Она вновь заработала два брейк-пойнта, но в решающий момент соперница перестала ошибаться и всякий раз оставляла за собой затяжные розыгрыши (5:3). Во второй половине второго сета Бренда стала настоящей стеной, порой выигрывая самые «мертвые» мячи. Так что победа в партии была вполне заслуженной.

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После небольшого перерыва Бренда выиграла седьмой гейм подряд, а на подаче Мирры чешка сделала красивейшую «свечку». Брейк-пойнт же был заработан после двойной ошибки Андреевой. Тут же последовал брейк (2:0), и ситуация для россиянки стала критичной. К тому же зрители весь матч рьяно поддерживали Фрухвиртову. Чтобы попытаться спасти игру, надо было показать свой фирменный бойцовский характер. Мирра попыталась. В третьем гейме она сделала три виннерса, чтобы отыграть брейк, а на своей подаче повела 30:0, но затем у россиянки не прошел укороченный. Это так выбило ее из колеи, что вскоре соперница вновь повела с брейком (3:1).

На этом драма не закончилась. Андреева уверенно еще раз взяла подачу Бренды, два раза приняв на вылет, но вновь не смогла сравнять счет. Вела 40:30, но следующие три затяжных розыгрыша остались за представительницей Чехии (4:2). Когда в седьмом гейме у Фрухвиртовой получилось сделать еще одну филигранную «свечку», Мирра едва сдержала слезы. Это был конец. На своей подаче Мирра проиграла под ноль, пожала руку сопернице и быстрым шагом отправилась в раздевалку.

Пожалуй, это самое обидное поражение во взрослой карьере Мирры. К тому же она потеряла 270 очков и в live-рейтинге уже опустилась на три позиции.

Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Успехи Дианы

А вот Диана Шнайдер, наоборот, сделала скачок с 30-го на 27-е место. В понедельник, 1 июля, уроженка Жигулевска сумела добиться волевой победы над Каролиной Плишковой. Чешская теннисистка выиграла первую партию, а во втором сете повела 3:2 с брейком. Однако Шнайдер сразу же сравняла счет. В решающей партии Диана вновь уступала, на этот раз 0:2, но в итоге победила 7:5. Россиянка впервые прошла первый круг на Уимблдоне (в прошлом году Шнайдер не смогла пробиться через квалификацию) и теперь встретится со Слоан Стивенс.

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Дарья Касаткина, которая, как и Шнайдер, сумела взять титул накануне Уимблдона, свой матч первого круга выиграла сверхуверенно. Во втором сете она повесила «баранку» Чжан Шуай, а китаянка повторила самую длинную серию поражений в истории. Это была 21-е неудача Чжан Шуай подряд — серия началась на турнире в Лионе в феврале 2023-го. Теперь Дарье предстоит играть с Юрико Миядзаки, представляющей Великобританию.

Классную победу одержала и Анастасия Павлюченкова. После тяжелого первого сета она буквально вынесла Тэйлор Таунсенд во второй партии. Далее олимпийской чемпионке предстоит встреча с Чжу Линь, которая в первом круге смогла переиграть Ирину-Камелию Бегу.

Теннис
Уимблдон
Анастасия Павлюченкова
Дарья Касаткина
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Эрика Андреева
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