Российский супердуэт выиграл восьмой матч подряд и находится в двух шагах от большого титула.

Australian Open. Парный разряд. Женщины. Четвертьфинал

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Камилла Рахимова/Сара Соррибес Тормо (Россия/Испания) — 6:3, 6:0

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер продолжили победную серию в парном турнире Открытого чемпионата Австралии, без особого напряжения одолев в четвертьфинале интернациональный дуэт Камиллы Рахимовой из России и Сары Соррибес Тормо из Испании (6:3, 6:0). С учетом турнира в Брисбене, который в начале нынешнего года принес нашим юным соотечественницам первый в карьере парный титул, звездные девушки выиграли уже восьмой матч подряд. Всего с момента своего появления олимпийский дуэт одержал 13 побед при двух поражениях и сейчас является одним из претендентов на главный трофей. Он может стать для России первым в этой дисциплине на турнирах «Большого шлема» с 2020 года и первым в Австралии за 13 лет.

Мамы остаются на трибунах

Если бы кто-то из российского дуэта продолжал выступления в одиночном разряде на второй неделе Australian Open, вероятность отказа от борьбы в паре была бы очень высока. Напомню, что именно так поступила Мирра Андреева после выхода в личный полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024. Однако персональные амбиции россиянок в Мельбурне аннулировались еще на прошлой неделе: у Дианы — в третьем круге, у Мирры — в четвертом. И это дает возможность сосредоточиться на парных соревнованиях, хотя слово «сосредоточиться» здесь не совсем уместно. Ведь наши девушки играют расслабленно и с удовольствием, даже не выгоняя с трибун своих мам. Навряд ли кто-то упрекнет теннисисток, если у них не получится зацепиться за первое место. Ведь звездные одиночницы относятся к парам как к дополнительной нагрузке и не считают успехи здесь великим достижением.

Пары по традиции — прибежище ветеранов и тех игроков, у которых не заладилась личная карьера. Один из таких примеров — россиянка Камила Рахимова. Ей 23 года, самое значительное достижение в одиночке — прошлогодний титул WTA-125 в Гвадалахаре, Мексика. В парах у нее четыре титула за четыре года, все — с разными напарницами. В одиночном разряде Камила — 62-я ракетка мира, в парном — 79-я. Против Сары Соррибес Тормо Рахимова неудачно сыграла в дуэте на прошлогоднем US Open — возможно, именно там россиянка и договорилась о сотрудничестве с одной из самых известных парниц мира. И четвертьфинал «мейджора» для только что созданного русско-испанского тандема — серьезная заявка, хоть в игре против Андреевой и Шнайдер интернационалки и не показали ничего выдающегося.

Упорная борьба наблюдалась только в первой половине первого сета, когда Мирра и Диана никак не могли воплотить свое игровое преимущество в брейк. Но стоило юным россиянкам немного добавить, как игра соперниц совершенно развалилась. Девять выигранных геймов подряд — и Андреева со Шнайдер за 67 минут оформили путевки в первый в карьере парный полуфинал ТБШ. Там наших девушек ждут первые «сеяные» Катержина Синякова (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США). Синякова — действующая победительница АО в парном разряде (год назад выиграла вместе с американкой Кори Гауфф). У Катержины русский отец и девять (!) парных титулов на «мейджорах», а также олимпийское золото в женской паре (2020) и миксте (2024). Синякова — первый номер парного рейтинга WTA и точно самая сильная из возможных соперниц в этой нише.

Фото Global Look Press

Единственная «несеяная» пара

«Мы очень довольны — вы можете увидеть это по нашим лицам, — с улыбкой прокомментировала новый успех Диана Шнайдер в интервью на корте. — Отличная неделя. Мы показываем потрясающий теннис и хотим сыграть еще лучше в следующих матчах».

«Мы стараемся действовать агрессивно, хотя иногда это не получается, — подхватила мысль Мирра Андреева. — В начале матча соперницы показывали отличный теннис на брейк-пойнтах. Но мы продолжали гнуть свою линию — и в итоге все получилось».

Ранее россиянки говорили, что играют в парном турнире в свое удовольствие, с молодым задором и не испытывают большого давления, особенно после того, как во втором круге поквитались с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини за финал Олимпиады-2024. Впрочем, сейчас, когда престижный трофей так близок, все может поменяться. Ведь Мирра и Диана, несмотря на свои подвиги на Играх в Париже и недавний титул в Брисбене, — единственная «несеяная» пара в женском полуфинале парного турнира АО-2025. И здесь надежда только на высокий класс и кураж наших девушек, которые отлично дополняют друг друга и в психологическом, и в игровом плане.

На самом деле мы, возможно, наблюдаем окончательное становление первого успешного отечественного дуэта после того, как прекратила выступления суперпара Елены Весниной и Екатерины Макаровой. Напомню, что эти девушки выиграли Олимпиаду-2016 и три разных турнира «Большого шлема». Вообще, последней нашей победительницей «мейджора» в паре была Вера Звонарева, отпраздновавшая успех в возрасте 36 лет вместе с немкой Лаурой Зигемунд на «US Open-2020». В Мельбурне Звонарева брала парный титул ТБШ со Светланой Кузнецовой в 2012 году. В общем, здесь традиции у нас солидные, и самое время их продолжить. Главное, чтобы Андреева и Шнайдер не перегорели накануне поединка с действительно очень сильными соперницами.