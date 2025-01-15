17-летняя россиянка была на грани поражения, но героически спасла матч против японки.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 14) — Моюка Утидзима (Япония) — 6:4, 3:6, 7:6 (10:8)

Юная россиянка Мирра Андреева держала волевую победу над 23-летней японкой Моюкой Утидзимой во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Наша восходящая звезда была фаворитом матча против 63-й ракетки мира, но дважды оказывалась на грани поражения. В третьем сете Андреева уступала с брейком 3:5, а потом проигрывала 6:8 на решающем тай-брейке. В обоих случаях Мирре удалось проявить характер и вырваться в следующий раунд. Далее в одиночной сетке Austrlalian Open серебряного призера Олимпиады ждет полька Магдалена Френх, а в случае успеха, видимо, главное испытание на текущем турнире — первая ракетка мира Арина Соболенко.

Помешали дождь и ветер?

В стартовом матче «мейджора» в Мельбурне Мирра уверенно разобралась с опытной чешкой Марией Боузковой (6:3, 6:3) и заработала тонны позитивных откликов благодаря своему юмору и непосредственности во время общения с медиа. Однако все авансы едва не оказались перечеркнуты в игре против малоизвестной японки Моюки Утидзимы. Соперница до сих пор ни разу не пробивалась в третий круг «мейджоров». Более того, она почти год не проходила дальше второго раунда на турнирах WTA в одиночном разряде. Но все это не помешало 63-й ракетке мира поставить на грань краха одну из главных молодых звезд женского тура и кумира публики. Поединок в Мельбурне продолжался почти два с половиной часа и изобиловал многочисленными ошибками со стороны россиянки.

Вопросов к спортивному характеру Андреевой нет, а вот к качеству ее тенниса — увы. В виде небольшого оправдания можно отметить, что организаторы зачем-то отправили россиянку и японку на открытый третий корт (хотя Мирра по своему статусу и популярности, конечно, достойна того, чтобы выступать на вместительных аренах с раздвижной крышей). В итоге из-за дождя матч задержался на полчаса, а усилия по высушиванию покрытия, возможно, не дали желаемого эффекта. Впрочем, соперницы находились в одинаковых условиях, и первый сет уроженка Красноярска уверенно выиграла.

В начале матча Мирра прекрасно подавала (в одном из геймов выполнила целых три эйса) и активно принимала, заставляя соперницу ошибаться. А вот затем россиянку словно подменили. Она приклеилась к задней линии, начала стрелять по аутам и скисла психологически. Возможно, причиной стал сильный ветер, который разбушевался в Мельбурне. Но японка владела инициативой почти до конца третьего сета, когда вышла подавать на матч. И только в этот момент Мирра проснулась и заиграла так, как от нее ждали. Однако даже после этого на супертайбрейке судьба мачта повисла на волоске. Ведя в счете 6:3, Андреева уступила пять розыгрышей подряд и только после этого взяла себя в руки, дожав соперницу.

Фото Reuters

Соболенко ждет

Победителей, как известно, не судят. Однако на этой стадии турнира и в поединке с не самой сильной соперницей от Мирры, конечно, ждали более уверенной игры. 53 невынужденных ошибки у россиянки против 26 у японки — это очень много. А ведь дальше все будет намного серьезнее. 26-я ракетка мира Магдалена Фрех из Польши в осенью прошлого года выиграла турнир WTA-500 в Гвадалахаре, а на Australian Open-2024 добралась до четвертого круга, уступив только американке Коко Гауфф. Такая конкурентка точно не простит ошибок. Не говоря уже об Арине Соболенко, которая почти наверняка будет ждать победительницу матча Андреева — Фрех в 1/8 финала.

Соболенко, которая не проигрывает на Открытом чемпионате Австралии уже третий год, пока выглядит более чем уверенно. Правда, во втором круге она не снесла соперницу — испанку Джессику Буза Манейро — с корта, ограничившись скромным преимуществом 6:3, 7:5. Но в целом видно, что Арина чувствует себя в Мельбурне как рыба в воде, заигрывает с публикой и не побоялась даже порассуждать о возвращении белорусского флага. В следующем матче первую ракетку мира ждет базирующаяся в США датчанка Клара Таусон. Однако ни у кого нет сомнений, что мы увидим Соболенко в четвертом раунде, где, возможно, ей будет противостоять Мирра Андреева. Конечно, если звездная юниорка не начудит в ближайшем поединке против Фрех.

В прошлом году Мирра доходила в Мельбурне до четвертого круга, и сейчас повторение этого результата для нее — программа минимум. Правда, есть еще надежды на успешное выступление нашей юной звезды в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер Андреева уверенно преодолела барьер первого раунда, и далее нас ждет повторение олимпийского финала — россиянкам будет противостоять золотой дуэт из Италии Сара Эррани/Жасмин Паолини. С одной стороны, это дополнительный фактор давления на юную теннисистку. С другой — быть может, в парном разряде Мирра получит дополнительные эмоции, которых пока ей явно не хватает в одиночном турнире.