16-летняя российская теннисистка была на грани вылета, но перевернула неудачный поединок в свою пользу.

Открытый чемпионат Австралии. Женщины

Третий круг

Мирра Андреева (Россия) — Диан Парри (Франция) — 1:6, 6:1, 7:6 (10:5)

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Леся Цуренко (Украина) — 6:0, 6:0

Марта Костюк (Украина) — Элина Аванесян (Россия) — 2:6, 6:4, 6:4

Восходящая звезда российского тенниса Мирра Андреева продолжает радовать своих многочисленных болельщиков на Открытом чемпионате Австралии. В пятницу 16-летняя теннисистка повторила личный рекорд, во второй раз в карьере пробившись в четвертый круг турнира «Большого шлема». Сделала она это благодаря победе над француженкой Диан Парри в крайне нервном поединке, в котором инициатива несколько раз переходила из рук в руки. После разгрома шестой ракетки мира Онс Жабер от Андреевой ждали лихого натиска и в третьем круге. Но в итоге Мирре пришлось проявить характер и спасаться в почти безнадежной ситуации. Что юная спортсменка с успехом и проделала.

Игра на качелях

У 21-летней Парри рейтинг в данный момент ниже, чем у Андреевой. Поэтому фаворитом поединка можно было считать юную россиянку, особенно с учетом того шума, который накануне наделал разгром Жабер. Однако у Диан опыт участия в турнирах «Большого шлема» намного богаче, и поначалу казалось, что именно этот фактор станет определяющим. Первые пять геймов казалось, что Мирра вообще отсутствует на корте, а ее конкурентка действовала уверенно и красиво. Лишь в концовке первого сета Андреева проснулась и, наконец, вняла советам своего тренера, начав действовать агрессивнее и ходить к сетке.

Спасти партию не удалось, но характер игры поменялся, и во втором сете уже россиянка диктовала сопернице свои условия. Казалось, что ход встречи развернулся окончательно и в третьем сете наша девушка уверенно дожмет 72-ю ракетку мира. Но здесь игра Мирры снова почему-то расстроилась, а француженка поймала кураж. В итоге счет стал угрожающим — 1:5, и на подаче соперницы Диана получила матч-бол. В мужском теннисе эта ситуация, скорее всего, стала бы приговором для проигрывающей стороны. К счастью, на корте находились эмоциональные девушки, способные превратить матч в настоящие качели.

В критический момент, в одном шаге от поражения, Мирру словно подменили. Она снова пошла вперед и перестала бояться рисковать. При этом Андреева волшебным образом практически не ошибалась и выиграла несколько абсолютно невероятных розыгрышей. Такой напор полностью деморализовал Парри. Француженка отдала нашей юной звезде пять геймов подряд и с большим трудом перевела матч в решающий тай-брейк. Но и в нем сомнений в успехе россиянки не было — она контролировала счет и уверенно довела встречу до победы. В четвертом раунде Мирра сыграет с австралийкой Сторм Хантер или чешкой Барборой Крейчиковой.

Мирра Андреева. Фото Reuters

Программа-минимум

«Андреева уступает 1:5 в третьем сете. Комментатор: «Ей нужно поработать над психологической стороной игры... Она слишком строга к себе, когда проигрывает». Через полчаса Андреева выиграла 7:6, — написал в соцсетях звездный британский теннисист Энди Маррей. — Возможно, причина, по которой она переломила ход матча, в психологической устойчивости Мирры. Она добилась успеха как раз потому, что строга к себе и требует от себя большего, когда уступает или плохо играет. Победительница».

Мирра снова сполна подтвердила справедливость титула «Новичок года», который она в декабре получила от WTA, и свои претензии на попадание в топ-30. Официальный сайт ассоциации, который сопроводил сенсационную победу Андреевой над Жабер комментарием «звезда зажглась», на сей раз выдал рифмованный заголовок Teen Queen (юная королева) с иконкой короны. Впрочем, если отбросить эмоции, связанные с безумным матчем против Парри, надо признать, что пока Мирра выполнила в Мельбурне лишь программу-минимум. Она повторила достижение Уимблдона, где также играла в четвертом круге. Конечно, для 16-летней юниорки это очень круто. Но, если бы столь многообещающая девушка зачехлила ракетку на Australian Open в первых трех матчах (без поправки на имена соперниц), это стало бы для многих большим разочарованием.

Если мы говорим о поступательном развитии карьеры Андреевой, то следующая ее цель, безусловно, четвертьфинал ТБШ. И ее реально добиться уже в следующем поединке, где соперницы не выглядят непроходными. Сложно сказать, что стало причиной провалов в игре Мирры, которые мы наблюдали в последней игре Teen Queen. Но на «мейджорах» до подобных ситуаций, конечно, лучше не доводить. Один точный удар соперницы, и Андреева уже покупала бы обратный билет. Но хорошо то, что хорошо кончается. Будем верить, что команда россиянки извлечет уроки и в следующем матче Мирра будет удерживать концентрацию с первой до последней минуты. Конечно, адреналиновые матчи смотреть интереснее, но удача — дама очень капризная.

Арина Соболенко. Фото Reuters

Ответ Соболенко

Среди прочих матчей в дневной программе Открытого чемпионата Австралии обращал на себя внимание поединок между белорусской Ариной Соболенко и украинкой Лесей Цуренко. Ведь в прошлом году между этим теннисистками разразился нешуточный конфликт на политической почве. В марте 2023-го на турнире в Индиан-Уэллсе Цуренко демонстративно снялась с поединка против Соболенко, мотивировав это «панической атакой» в связи с СВО и национальной принадлежностью соперницы. После этого выяснилось, что тренер Леси Никита Власов во время соревнований оскорблял белоруску, обвиняя ее в связях с Александром Лукашенко и требуя ее дисквалификации.

Эта история положила начало травле белорусской спортсменки, которая давно живет и тренируется в США. Накануне Уимблдона в документальном фильме Соболенко рассказала об ужасном давлении, которому подверглась в соцсетях. «В соцсетях болельщики писали в мой адрес проклятья. Что-то вроде «сдохни» или «пусть твоя семья умрет от рака», — признавалась теннисистка. Потом были истории с отменой пресс-конференций Арины на «Ролан Гаррос» и ее публичным отречением от Лукашенко и скандалами с отказом от рукопожатий с украинками после матчей.

В общем, вопросов у Соболенко к Цуренко и наоборот накануне было немало. И Арина нашла на них единственно верный ответ — буквально вынесла соперницу с корта, не позволив скандальной сопернице набрать ни одного очка. Финального рукопожатия на сей раз, конечно, опять не было, но фон у этого инцидента получился явно не пользу украинки. Конечно, белоруска как вторая «сеяная» на этом турнире была явной фавориткой в матче против соперницы, для которой выход в третий круг турнира «Большого шлема» — уже успех. Но стиль, в котором Соболенко реализовала свое преимущество, дорого стоит.