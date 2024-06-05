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«Свеча» в последнем розыгрыше. Мирра — впервые в полуфинале мейджора и на Олимпиаде!

Мирра Андреева победила Соболенко и прошла в 1/4 финала"Ролан Гаррос"
Игорь Рабинер
Обозреватель
Мирра Андреева.
Фото AFP
Мирра Андреева.
Фото AFP
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Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер делится эмоциями от победы 17-летней теннисистки над второй ракеткой мира.

«Ролан Гаррос». Четвертьфиналы
Женщины
Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4

«Я не концентрировалась на счете и старалась играть на втором матчболе так, как на обычном брейк-пойнте», — рассказывала Мирра после своей выдающейся победы. Это был урок психологии от 17-летней Мирры Андреевой, которая в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в трех сетах обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко. Такое впечатление, что она взрослела и мудрела прямо по ходу этого матча.

Болтанка первого сета

В начале первого сета было четыре брейка в пяти геймах. Соперницы соревновались в том, кто сыграет хуже. Соболенко за эти пять геймов сделала четыре двойные, с игры она в сетку била с таких позиций, откуда надо попадать с закрытыми глазами. И если в случае с дебютанткой четвертьфинала ТБШ Миррой ошибки и волнение были понятны, то оставалось недоумевать: почему так играет вторая ракетка мира Арина?

Весь первый сет на корте творилась сумасшедшая болтанка. 1:3 в пользу Соболенко, 5:3 в пользу Андреевой, 5:6 в пользу Соболенко, упорный тай-брейк — и в нем все же 5:7 в пользу Арины. При том что при 3:5 и 4:6 Мирра с бэкхенда отыгрывала удивительные мячи. И у нее проходили просто потрясающие укороченные. На уровне четвертьфинала «Ролан Гаррос»!

Мирра Андреева. Мирра Андреева сотворила чудо на «Ролан Гаррос». 17-летняя россиянка уже в полуфинале!

От такого исхода первого сета было досадно. Но это тот опыт, который и помогает одной из сильнейших теннисисток мира оказываться чуть сильнее очень талантливой, но очень юной. При 3:5, когда Соболенко повисла в сете над пропастью, она резко перестала делать глупые ошибки, которых до того было в избытке. Арина словно переключила внутри себя какой-то тумблер и врубила режим себя обычной.

«Но к Мирре все это еще придет», — написал я в Telegram после первого сета. Нет, уже пришло. По ходу матча!

Мирра Андреева.
Фото AFP

Андреева сбросила скованность

Да, во втором сете стало очевидно, что Соболенко играет через боль. В ее интересах было закончить все в двух партиях. Опыт, казалось, опять в решающий момент скушает молодость. Вот вроде взяла Мирра, да еще и всухую, гейм на чужой подаче, сделала 4:2 — и опять та же история, что в первом сете при 5:3: тут же проиграла свою. Причем начала с двойной, хотя Арина в тот момент казалась раскладной. Но Андреева сама вернула ее в игру.

И все-таки Мирра взяла второй сет. Со второго сетбола на подаче Арины при 5:4 — при первом перенервничала и просто набросила со второй подачи на удар. Во втором случае Арина подала с первого раза, но тут уже Андреева сбросила скованность и отлично приняла. А к этому оказалась не готова уже Соболенко.

Мирра Андреева. Мирра побеждает, несмотря на свист трибун. Новый рубеж юной звезды

Андреева вообще после упомянутого выше проигрыша гейма на своей при 4:2 концовку сета провела очень уверенно и спокойно. А в решающем гейме однажды включила свой фирменный укороченный, хотя в первом сете Арина с какого-то момента начала его считывать, и Мирра убрала его в запас. И активировала в самый нужный момент.

Мирра Андреева.
Фото AFP

Стоны Соболенко

По-моему, с конца второго сета Арина перестала мучиться от боли — никаких ее признаков в последних геймах пяти-шести было не видно. Гримасы исчезли, долгие приседания с упором на ракетку — тоже. Но ее стоны продолжали разрывать воздух парижской арены.

Нередко она злилась, показывала своей команде, как недовольна тем или иным российским розыгрышем. Мирра эмоций наружу выдавала гораздо меньше. Запомнилось, как после одного проигранного мяча она выбила красную грунтовую пыль из своей обуви. Пыль неудачного розыгрыша.

При 2:1 в третьем сете Мирра вела на чужой 30:0, и тут Арина включила турбо-режим, выиграла все остальные мячи в этом гейме и взяла всухую подачу Мирры. Восемь мячей и два гейма подряд, выигранные Ариной.

Это был критический момент, когда легко было сдаться. Но тут же Мирра берет чужую — 0:40, 15:40, гейм! 3:3. А стало бы в этот момент 2:4 — все, Соболенко с ее опытом зубы уже бы не разжала.

До последнего я боялся, что Андреева в решающий момент дрогнет. Что опыт возьмет-таки свое.

Но нет. Мирра сделала это, снова, как и во втором сете, при 5:4 сделав брейк — и опять со второй попытки! Причем на втором матчболе — СВЕЧОЙ в последнем розыгрыше!

Теперь в полуфинале ее ждет итальянка Ясмин Паолини, так же неожиданно обыгравшая в трех сетах четвертую ракетку мира Лену Рыбакину.

А еще Мирра теперь набрала рейтинг, который позволит ей с новой недели попасть в топ-4 российских теннисисток, а значит — поехать на Олимпиаду. В тот же Париж.

Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
Мирра Андреева
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