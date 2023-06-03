«У Мирры огромное будущее». Андреева проиграла, но восхитила соперниц в Париже

Александрова тоже обидно уступила в третьем круг «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос»-2023. Третий круг

Коко Гауфф (США) — Мирра Андреева (Россия) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:1

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Екатерина Александрова (Россия) — 5:7, 6:4, 7:5

В мужской сетке «Ролан Гаррос» к третьему кругу остался всего один россиянин — Карен Хачанов. В женском турнире представительниц нашей страны было в четыре раза больше — Дарья Касаткина, Элина Аванесян, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Две последние играли как раз в субботу — соперницы входят в топ-15 сильнейших теннисисток мира.

Сказка Андреевой закончилась

Перед началом матчей девушек теннисный мир поразила сенсация — четвертая ракетка турнира Елена Рыбакина снялась с соревнований. Казахстанка могла отобрать титул у Иги Свентек, а в итоге пропустит оставшуюся часть турнира из-за болезни. Эта информация официальная — ее соперница Сара Соррибес Тором уже прошла во вторую неделю «Ролан Гаррос». Вот слова самой Лены о случившемся: «Вчера мне было нехорошо, поднялась температура. Сегодня то же самое. В таком состоянии действительно сложно играть. Температура, головная боль, плохо спала. Я начала чувствовать симптомы после второго матча. Мне не повезло. Я постараюсь восстановиться к травяному сезону. План был сыграть в Берлине, Истбурне и Уимблдоне».

Другим теннисисткам теперь будет явно проще. Париж потерял одну из главных фавориток турнира, и это грустно. Девушки в этом году показывают удивительный теннис — Свентек оказалась даже немного в тени Рыбакиной и Соболенко. Мирра Андреева и Элина Аванесян на «Ролан Гаррос» творят чудеса. Дарья Касаткина тоже, кажется, пришла в себя.

16-летняя Мирра стала сенсацией текущего сезона, сначала круто сыграв на «мастерсе» в Мадриде, а потом выиграв пять матчей на «Ролан Гаррос». В третьем круге в Париже россиянке пришлось сражаться с финалисткой прошлого года Коко Гауфф — и ее Мирра пока не смогла пройти.

Коко Гауфф. Фото AFP

Сделав брейк на старте первого сета, Андреева позволила американке вернуться в игру. Это россиянку не смутило, и она под ноль взяла подачу Гауфф в шестом гейме. Но потом немного «поплыла», и у Коко появился шанс выиграть сет. Партия перетекла на тай-брейк, где, несмотря на мини-брейк американки в начале, Андреева заполучила три сетбола. Первый сет остался за Миррой.

Следующие две партии остались за американкой. И если первый из них полностью прошел под диктовку Коко, второй, несмотря на абсолютно такой же счет, не обошелся без борьбы.

«Мирра очень молодая, и у нее впереди огромное будущее. Надеюсь, вы еще увидите много матчей между нами. Не знала, будет ли сегодня публика меня поддерживать. Обычно поддерживает, но знаю, что у Мирры тоже много фанатов. Тронута тем, что поддержка была 50 на 50, это сделало матч еще более приятным», — сказала Гауфф в интервью на корте после матча.

Екатерина Александрова. Фото AFP

Невынужденный проигрыш Александровой

Екатерина Александрова недавно начала сотрудничать с тренером Дмитрием Турсуновым, который работал с Ариной Соболенко и Аннет Контавейт. У нее же была травма пресса, которая сильно беспокоила в прошлом году, но теперь мешает меньше. О том, как началось сотрудничество с Турсуновым, Александрова рассказывала YouTube-каналу «Больше»:

— Да я не знаю, как-то так получилось. Папа общался с ним, и как-то слово за слово. Я не знаю, просто раз как-то: «Давайте попробуем». — «Да, давайте».

— Папа предложил это?

— Ну да. Пока договорились на Рим, Париж и потом обсудим, что будет дальше.

Екатерина сильно начала матч, сразу уйдя в отрыв с двумя брейками. Сет, казалось бы, уже в кармане, но дважды не сумела подать на партию. Счет сравнялся, и бразильянка Беатрис Хаддад Майя могла выйти вперед. Ее сгубили ошибки в концовке сета — россиянка в конце концов забрала партию.

Дальше была череда брейков с обеих сторон, но Александрова начала много ошибаться. Причем ошибки были и с подачей, и с приемом — двукратное преимущество по невынужденным говорило само за себя. Второй сет и начало третьего так и прошло — сложно даже было назвать игру Екатерины теннисом. Просто умопомрачительное количество ошибок.

Камбэк все-таки случился — четыре гейма подряд и два брейка. Можно было дожимать, учитывая матчбол Александровой. Но все-таки огромное количество двойных, невынужденных и общей нестабильности сыграло свою роль — Екатерина обидно проиграла матч, в целом имея преимущество. День сложился явно не в пользу россиянок — два из двух матчей отдали соперницам. Осталось поболеть за Касаткину, Аванесян и Хачанова в воскресенье.