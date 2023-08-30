Андрееву подавила новая Серена Уильямс по прозвищу Коко. Россиянка вылетела с US Open

Кампания в Нью-Йорке продлилась для россиянки значительно короче, чем на Уимблдоне.

US Open. Второй круг. Женщины

Мирра Андреева (Россия) — Кори Гауфф (США, 6) — 3:6, 2:6

В последних матчах Мирры Андреевой главным вопросом оставалась психология. Интересно было читать комментарии болельщиков, когда россиянка проигрывала первый сет в дебютном круге 6:1 малоизвестной Оливии Гадецки, — «зазвездилась» (хотя вроде бы ничего еще не выиграла) или «психованная». Разумеется, через пару часов, когда Мирра вытащила игру, эмоции перевернулись на 180 градусов. Но ради этой гаммы чувств и нужен спорт — так ведь интереснее, чем смотреть победы в одну калитку. Второй круг с именитой соперницей должен был дать ответ на вопрос: а можно ли начинать сразу так, чтобы не пришлось переворачивать игру?

Новая Уильямс

Со жребием во втором круге Мирре не совсем повезло — сразу выпала шестой номер «посева» и скрытый фаворит турнира американка Кори, или Коко, Гауфф. Немного похожа на Серену Уильямс — силовой теннис, мощный форхенд и разнообразие ударов, не боится обострять и идти к сетке. Собственно, теннисом Коко увлеклась, смотря в четыре года на игру предшественницы. Своими кумирами тоже называет Серену и Винус и, когда в 2019-м на Уимблдоне обыграла старшую сестру, долго после игры благодарила ее за все, что она сделала для тенниса. Это была первая громкая победа теннисистки, тогда еще 15-летней.

Папа играл в баскетбол, мама имела опыт в легкой атлетике. И Гауфф действительно атлетична, кроме того — с опытом статуса первой ракетки мира в парном разряде и багажом академии Муратоглу. Андреева, которая в первом матче выглядела очень пассивно, должна была находить ключики к такой сопернице. Либо кардинально менять свою игру, либо стараться держать Гауфф на задней линии, попадая глубоко.

Кори Гауфф. Фото Reuters

Удачное начало и насмешки болельщиков

И в первом же гейме получилось. Гауфф подавала, и россиянка сразу сделала брейк парой красивых контратак. К сожалению, развить успех не удалось. Хотя был геймбол, Мирра допустила двойную ошибку, а затем и отдала гейм. А вместе с ним и то, что значит это слово в переводе — игру. Гауфф заиграла увереннее, начала раскидывать мяч по углам. То, что Мирра догоняла в последний момент, спасая розыгрыш «свечой», Гауфф читала и потому успевала. Она не законодательница мод в теннисе, как ее великая предшественница-тезка Коко, но даже в свои 19 сыграла на высшем уровне гораздо больше, чем Мирра.

Ну и Центральный корт, на котором проходила игра, был за нее. В боксе Гауфф царила атмосфера рэп-батла — темнокожие девушки в футболках, цепи, смешки после неудач Андреевой и выигранных американкой очков. Собственно, Гауфф недалека от пацанских цитат. Когда она впервые обыграла Игу Свентек (с восьмой попытки), то сказала: «Видела цитату: «Сбей меня с ног девять раз, но я поднимусь в десятый». Это песня Cardi B. Но в моем случае: «Сбей меня с ног семь раз, но я поднимусь в восьмой».

Андреева сбить так и не смогла. Для начала неплохо было бы настроить подачу — на таком быстром покрытии она крайне важна. Но случались целые геймы, когда любая первая подача заканчивалась вмешательством сетки. А вторую Андреева впервые взяла только в шестом гейме. Для сравнения: Гауфф взяла за матч 81% первых подач (против 54%) и 62% вторых (против 37%).

Мирра Андреева. Фото Reuters

Поражение по делу

Если в первом сете борьба еще присутствовала и Мирра доходила до счета 30:30 в геймах на подаче соперницы, то во втором совсем расклеилась. Ключевым стал четвертый гейм, в котором Мирра реально могла отыграть брейк. Удались несколько ударов под заднюю линию, которые вынудили Гауфф ошибаться. Но ни один из двух брейк-пойнтов реализовать не дали. А затем игра снова вернулась к обычному рисунку — Коко мощными кроссами постепенно выдавливала россиянку с корта, выходила к сетке и добивала. Под конец американка взяла 10 очков подряд, выиграв под ноль гейм на подаче соперницы и своей.

И тем не менее 16-летней Андреевой на данном этапе карьеры полезны такие чувствительные поражения, сопряженные с бессилием. После удачного Уимблдона она действительно могла переоценить себя — как любой человек в любом возрасте. А поражение на грани, с разницей в пару геймов оставило бы соблазн сказать — не получилось, не фартануло. А вообще, мол, пацан к успеху шел. Гауфф показала, что даже в технике Мирре есть куда прибавлять, — и спасибо ей за это.