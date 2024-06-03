Мирра побеждает, несмотря на свист трибун. Новый рубеж юной звезды

Дальше у Андреевой — четвертьфинал против Арины Соболенко.

«Ролан Гаррос». Четвертый круг. Женщины

Мирра Андреева (Россия) — Варвара Грачева (Франция) — 7:5, 6:2

Мирра Андреева одержала очень важную победу на «Ролан Гаррос». Да, она считалась фаворитом в противостоянии с бывшей россиянкой и подругой Варварой Грачевой, но было много «но». Во-первых, Грачева набрала сумасшедшую форму в Париже, а вкупе с невероятной поддержкой трибун это давало какой-то сумасшедший результат. Автор смотрел ее матчи с шестой «сеяной» Марией Саккари и Ириной-Камелий Бегу. В них Грачева показывала невероятную игру, на уровне топ-10. Во-вторых, Андреева никогда так далеко не заходила на французском «мейджоре», поэтому сил на упорную соперницу могло и не хватить. Но в решающие моменты матча Мирра включала свои лучшие скилы и заслуженно добилась первого четвертьфинала «Большого шлема».

Сложнейший сет

Перед игрой обе теннисистки признавались, что являются подругами. Мирра и Варвара тренировались в одном теннисном центре во Франции и даже работали с одним наставником — Жан-Кристофом Форелем. Сейчас он стал личным тренером Грачевой, Мирра же с этого года сотрудничает со знаменитой Кончитой Мартинес, и их сотрудничество дает свои плоды. Четвертый круг Australian Open, четвертьфинал супертурнира в Мадриде и феерическое выступление на «Ролан Гаррос».

В Париже 17-летняя уроженка Красноярска уже выбила из борьбы экс первую ракетку мира Викторию Азаренко и разгромила обидчицу Дарьи Касаткиной Пейтон Стерн (прервала победную серию американки из семи матчей подряд). А в понедельник, 3 июня, впервые в карьере оформила выход в четвертьфинал «Шлема».

Фото Reuters

Матч с Грачевой получился очень сложным, несмотря на успех в двух сетах. До счета 3:3 в первой партии была абсолютно равная борьба, на двоих соперницы заработали один брейк-пойнт (у Грачевой). Однако с седьмого гейма начались классические для женского тенниса качели. Мирра уверенно сделала брейк, выиграв три затяжных розыгрыша подряд и закончив гейм виннерсом. Однако на своей подаче дело дошло до «ровно». Там соперница заработала брейк-пойнт, а затем сделала обратный брейк. У Мирры получился не самый качественный дропшот, и Варвара здорово разобралась у сетки (4:4).

Этот успех окрылил Грачеву. Сначала она взяла свой гейм, забрав долгий дьюс, продолжающийся более пяти минут, а следом заработала два сетбола. В этот момент Варвара тащила буквально все мячи, образцово защищалась. Но Мирре удалось отыграться. Своевременный эйс и отличный бэкхенд под призывы своего тренера играть еще агрессивнее. А затем и очень уверенные действия на «ровно».

После отыгрыша сетболов психологическое преимущество перешло уже на сторону Мирры. Грачева все-таки начала ошибаться, а Мирра выигрывала один мяч за другим (взяла 13 розыгрышей из последних 15). Под свист трибун, которые очень круто поддерживали Варвару. Но не выразили уважения россиянке. Столь мощная концовка внушала оптимизм.

Варвара Грачева. Фото Reuters

Теплые объятия

Впрочем, и Элина Аванесян выиграла в понедельник первый сет у Жасмин Паолини, но во второй и третьей партиях взяла всего один гейм. Мирра такого не допустила. В первом же гейме сделала брейк, а затем закрепила преимущество. В третьем гейме у Андреевой было два брейк-пойнта. Реализуй она это преимущество, и борьба, скорее всего, закончилась бы. Но тут уже Грачева показала характер. У Варвары прорезалась первая подача, а отличный удар в противоход позволил ей забрать свой гейм.

Тут же на кураже 23-летняя уроженка Москвы отыграла брейк, а следом повела 30:0 в пятом гейме. Казалось, что она полностью контролирует ситуацию, но Мирра, выиграв пару затяжных розыгрышей (один из 18 ударов), вновь перехватила преимущество. Сделала брейк после суперзащиты, не расстроилась после двойной ошибки, отыграла брейк-пойнт и практически идеально действовала на «ровно» (4:2). Стоит отметить, что в пятом и шестом геймах Мирра просто перебивала мяч через сетку, полагаясь на ошибки соперницы.

До добра это могло не довести. Но в седьмом гейме у Мирры как будто открылось второе дыхание. Крутой виннерс у сетки, отличный перевод и еще один виннерс. Грачева проиграла свой гейм под ноль, и Мирре оставалось подать на матч. Все началось очень круто — 30:0 с эйсом. Но Грачева, выиграв следующий розыгрыш, крикнула «Come on!», показав, что продолжает бороться. Но Андреева буквально вымучила следующий розыгрыш и со второй попытки реализовала матчбол, переиграв соперницу у сетки. Россиянка кинула ракетку, но тут же побежала к сетке, чтобы обнять Варвару. И тут фанаты наконец-то выдали порцию оваций главному вундеркинду WTA-тура.

Фото Reuters

«Было тяжело играть против французских болельщиков, но я очень рада, что мне удалось это преодолеть. Спасибо за поддержку — не от всех, но от некоторых. (Смеется.) Когда вы кричали «Варвара! Варвара!», я представляла, что вы выкрикиваете мое имя. Это сильно помогало. Конечно, всегда тяжело играть с подругой, которую ты хорошо знаешь. Я знала, что будет тяжело не только по игре, но и психологически. Но я ко всему готовилась и все преодолела».

Отдельно Андреева отметила своего тренера: «За спокойствие мне нужно благодарить Кончиту. Последние несколько месяцев мы над этим работали. Я очень рада, что это приносит результаты. Кажется, у нас отличная связка».

В live-рейтинге Мирра уже поднялась на 30-е место. И может подняться еще выше, если обыграет Арину Соболенко. Пока счет со второй ракеткой мира 0:2. К тому же в Мадриде белорусская теннисистка выиграла сверхуверенно, однако Андреева умеет удивлять. Свою задачу на турнир она перевыполнила, поэтому может выйти на один из основных кортов «Ролан Гаррос» без лишнего давления.