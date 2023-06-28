Мирра Андреева в шаге от основной сетки Уимблдона. Россиянка не замечает ни соперниц, ни камер Netflix

16-летняя россиянка продолжает осваиваться на травяных кортах.

Уимблдон. Женщины

Квалификация. Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 7) — Хлое Паке (Франция) — 6:1, 6:2

Россиянка Мирра Андреева уверенно преодолела второй тур квалификации Уимблдона. 16-летняя теннисистка затратила чуть меньше часа, чтобы обыграть француженку Хлое Паке. Теперь только одна победа отделяет ее от попадания в основную сетку Уимблдона.

Медийная привлекательность

Мирра сейчас самая актуальная молодая звезда мирового тенниса. Не зря ей посвящают статьи на сайте WTA, называя в них россиянку вундеркиндом. У такого отношения две основные причины: результаты и медийная привлекательность.

16-летняя спортсменка всего за два месяца проделала путь от 312-го места в рейтинге до 101-й позиции. В этом прорыве помогло впечатляющее выступление на крупных турнирах: на WTA 1000 в Мадриде она дошла до четвертого круга, а на «Ролан Гаррос» выиграла квалификацию и остановилась в третьем круге основной сетки.

«Я наблюдаю за тем, как она меняется и растет. Думаю, она так успешно выступает благодаря работе над психологией. Она начала мыслить как взрослый человек. Также она большой фанат тенниса, всю жизнь его смотрит. Если любить теннис так же сильно, как она, просто невозможно не достичь хороших результатов», — делилась старшая сестра Эрика Андреева.

То, как Мирра уверенно чувствует себя перед камерами, влюбило в нее уже многих зрителей. Ее открытый медийный образ привлек внимание стримингового сервиса Netflix, который сейчас снимает про нее новый эпизод документального драматического сериала «Брейк-пойнт». Но россиянку киношники вообще никак не смущают. Девушка считает, что внимание не давит, а, наоборот, помогает.

«Мы начали работать вместе в Париже. Мне нравится внимание, которое уделяется. Они просто ходят за мной, не задают никаких вопросов, так что все в порядке. Я просто делаю свои дела, а они находятся рядом. Пока о них у меня сложилось хорошее впечатление», — сказала Мирра о съемках для Netflix.

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

Превосходство Андреевой

Всем было очень интересно, как же Андреева-младшая проявит себя на травяных кортах. С этим покрытием теннисистка вообще не была знакома, так как не провела ни одного официального матча даже на юниорском уровне. Но первая встреча квалификации Уимблдона сложилась для нее хорошо. В двух сетах она переиграла испанку Розу Висен Мас (6:3, 6:1) и шагнула дальше.

«Я трижды упала на первой тренировке. Мне было довольно сложно привыкнуть к траве: другое движение, мяч отскакивает иначе, трава скользкая. Я чувствую себя немного медленной, но думаю, что это нормально. Я стараюсь идти маленькими шагами и все еще чувствую опасность на корте. Но, как мы видим, пока все идет неплохо», — говорила Андреева после матча.

Во втором раунде соперницей стала француженка Хлое Паке. Интересно, что для обеих теннисисток 101-я строчка рейтинга WTA является наивысшей в карьере. Однако 28-летняя француженка была на ней в апреле прошлого года, а сейчас занимает 178-е место. А россиянка побывала на 101-й строчке две недели назад и за это время спустилась только на одну позицию.

С первых розыгрышей Мирра начала показывать свое превосходство. Гейм на своей подаче она взяла под ноль, а затем сразу же сделала брейк и следом еще один. У Паке имелась серьезная проблема с первой подачей — лишь 44 процента попадания в стартовой партии. Андреева оформила победу в сете всего за 21 минуту. Но и в почти безупречной по счету игре у россиянки временами проглядывали некоторые проблемы. Было видно, что к отскоку мяча на траве она еще в процессе привыкания: мячи срывались с форхендов, не долетали укороченные. Только бэкхенд Мирры под заднюю линию, который уже называют «фирменным», работал как надо.

Первый гейм второго сета получился самым напряженным за матч. Он длился 10 минут — это почти половина затраченного времени на всю первую партию. Мирра очень была близка, чтобы снова забрать подачу соперницы, — имела пять брейк-поинтов, причем один из них двойной. Однако француженка выстояла на грани и вышла вперед 1:0.

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

Похоже, этот небольшой камбэк заставил Паке поверить в свою подачу. В третьем гейме она вела со счетом 40:0, но абсолютно все растеряла. При счете 40:40 сыграло роль шаткое психологическое состояние француженки, которая сделала две двойные ошибки подряд, подарив гейм россиянке.

С этого момента уже точно было все ясно. Андреева переиграла соперницу практически в каждом статистическом показателе, кроме одного. Француженка показала 100-процентную реализацию брейк-пойнтов. Свой единственный шанс взять подачу россиянки она получила при счете 4:1 во втором сете и с первой попытки им воспользовалась. Этот локальный успех Хлое картину встречи не изменил.

Кино про Андрееву на Уимблдоне пока продолжается. Для выхода в основную сетку нужно выиграть в матче третьего раунда квалификации. Однако и поражение оставляет шансы на дальнейшую борьбу — в статусе лаки-лузера. Но лучше все решать своим результатом.