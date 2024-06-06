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Сегодня, 20:00

Мирра Андреева не справилась с давлением. Россиянка — без финала «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»
Сергей Подушкин
Обозреватель
Мирра Андреева проиграла Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос».
Фото AFP
Мирра Андреева.
Фото AFP
Мирра Андреева.
Фото AFP
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Она перегорела и взяла только четыре гейма у итальянки Ясмин Паолини

«Ролан Гаррос». Полуфиналы
Женщины
Ига Свентек (Польша, 1) — Коко Гауфф (США, 3) — 6:2, 6:4
Ясмин Паолини (Италия, 12) — Мирра Андреева (Россия) — 6:3, 6:1

Мирра Андреева не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос», взяв лишь четыре гейма в полуфинале против итальянки Ясмин Паолини. К сожалению, 17-летняя россиянка не смогла справиться с гигантским давлением и раскрепоститься на корте, слишком накрутив себя перед важнейшим матчем в карьере. Но для столь юной теннисистки это понятно и простительно, тем более что послевкусие от ее выступления в Париже все равно великолепное. Звезда родилась, надо только еще немного времени для лучшей огранки ее таланта.

Мирра Андреева и&nbsp;Ясмин Паолини. Мирра Андреева проиграла Паолини, Свентек победила Гауфф. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»

Ненужный статус фаворита

Понятно, что после победы над белоруской Ариной Соболенко от Андреевой ждали в Париже, что называется, продолжения банкета. Тем более что в соперницах была отнюдь не Ига Свентек, а Паолини. Теннисистка, которая как и Мирра, до нынешнего турнира не доходила даже до четвертьфинала на «Больших шлемах». Но недооценивать Паолини совершенно не стоило, пусть россиянка чуть более месяца назад и взяла верх в Мадриде в двух сетах. Эмоциональная итальянка поймала на «Ролан Гаррос» кураж, демонстрируя стабильность, а также достойные скоростные и волевые качества. К тому же в ее активе в нынешнем сезоне был титул на престижном WTA 1000 в Дубае, да и в рейтинге перед грунтовым «Большим шлемом» она располагалась заметно выше Андреевой — 15-е место против 38-го.

Мирра Андреева.
Фото AFP

В плане игры Паолини можно назвать полной противоположностью Соболенко. С мощной, но несколько тяжеловесной Ариной Мирра должна была как можно дольше удерживать мяч в игре, изматывать соперницу. Ясмин затяжными розыгрышами без особого обострения обыграть было куда сложнее, поскольку итальянка отнюдь не сорит на нынешнем открытом чемпионате Франции невынужденными ошибками, к тому же способна сама выйти в атаку в удобной ситуации. Понимала, что будет непросто, и сама Андреева.

«Не думаю, что мой статус фаворита матча как-то отразится на полуфинале. Я знала, что в игре со мной все ждали от Арины победы. Всегда легче играть, когда от тебя ничего не ждут. У меня есть преимущество над Паолини, потому что в Мадриде я ее уже обыгрывала, но это может плохо сказаться. Буду настраиваться на очередной матч», — говорила Мирра на пресс-конференции после четвертьфинала. Испанская наставница Андреевой Кончита Мартинес лестно отзывалась о сопернице своей подопечной, назвав Ясмин сложным и агрессивным игроком.

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Учиться на своих ошибках

И в дебюте полуфинала россиянка действительно выглядела на фоне итальянки более уязвимо. Уже в четвертом гейме Паолини сделала брейк, поведя 3:1. А в следующем гейме с огромным трудом, но удержала свою подачу, отыграв три брейк-пойнта. В целом игра к середине партии выровнялась, пусть нервозность по-прежнему мешала Мирре. Хотя и итальянка не всегда действовала безупречно.

Кульминацией стартовой партии стал, пожалуй, седьмой гейм, в котором Паолини вела 40:0, однако вновь доигралась до двух брейк-пойнтов. Вот только и их реализовать не удалось — Андреева в ключевые моменты допускала слишком много брака, пусть стремление обострять похвально. За всю партию невынужденных набралось у Мирры 17 против шести у Ясмин. Как говорится, почувствуйте разницу. Итальянка после спасения очередного гейма на подаче повела 5:2. И в итоге достаточно уверенно забрала первый сет.

По идее, ничего страшного не произошло — наша теннисистка проиграла стартовую партию Соболенко, после чего прибрала инициативу к рукам. Но справиться с грузом возросших ожиданий для 17-летней теннисистки ой как непросто. Отсюда и излишняя нервозность, и огрехи в важных розыгрышах, в том числе в коронных переводах слева по линии.

Мирра Андреева.
Фото AFP

Нельзя сказать, что Мирра совсем расклеилась, но все же во второй партии начала жестами выказывать свое раздражение и разочарование обилием ошибок, расстроенно махала руками и недовольно качала головой. Поводов в дебюте сета было предостаточно — вязкая, без скорости игра Ясмин провоцировала ее на атаки, которые из-за закрепощенности совсем не шли. При счете 1:0 и 30:15 в свою пользу на подаче итальянки она проиграла шесть розыгрышей подряд. Отдала одну свою подачу, потом другую, в общей сложности уступив четыре гейма подряд. Соперница все понимала, поэтому старалась просто держать мяч в игре, ожидая очередной ошибок юной россиянки.

«Мирра, терпи!» — кричали с трибун. И Мирра честно пыталась, она заработала брейк-пойнт при 1:4. И вновь не сумела его реализовать. Количество ошибок зашкаливало, да и Ясмин, видя состояние россиянки, действовала очень уверенно. Заключительный гейм на подаче Андреевой она взяла под ноль, сделав во второй партии скрытую баранку, взяв шесть геймов подряд. В итоге итальянка сделала в три раза меньше невынужденных ошибок (10 против 30 у россиянки). После победы она заявила, что старалась в полуфинале просто наслаждаться игрой. И у нее, надо признать, получилось. В отличие от Мирры. Конечно, за юную россиянку очень обидно, но даже такое болезненное поражение наверняка поможет Андреевой в будущем. Нет сомнений, что она обязательно научится на своих ошибках.

Ролан Гаррос
Мирра Андреева
Ясмин Паолини
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