Мирра Андреева готова к выходу в финал «Ролан Гаррос». Россиянка способна пройти итальянский барьер

Сегодня, 02:15
Мирра Андреева уже произвела фурор на нынешнем «Ролан Гаррос», но, кажется, не собирается останавливаться. Действительно, раз уж она обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко и вышла в полуфинал, почему бы не помечтать и о большем?. Для начала о финале, на пути к которому 6 июня в районе 19.00 по Москве встанет 28-летняя итальянка Ясмин Паолини. Соперница, безусловно, опасная, но в то же время для 17-летней россиянки вполне проходимая.
Мирра на нынешнем «Ролан Гаррос» играет уже не так, как год, полгода или даже пару месяцев назад — в ее действиях появилась зрелость и какое-то удивительное спокойствие. Многие помнят, как она срывалась в матче четвертого круга Уимблдона с американкой Мэдисон Киз, как позволила перевернуть игру в четвертом круге Australian Open Барборе Крейчиковой из Чехии. Но в Париже россиянка блестяще справляется с давлением. Она выдержала изматывающий матч второго круга с белоруской Викторией Азаренко, не поддалась бешеному давлению трибун в игре с Варварой Грачевой, недавно ставшей гражданкой Франции. После чего не испугалась саму грозную и сверхмощную Соболенко.
Возможно, Арина в качестве аргумента может сказать о плохом самочувствии, но, во-первых, эпизодами она играла на высшем уровне, а, во-вторых, против больных или травмированных соперников сражаться также довольно некомфортно и сложно. А Мирра справилась, пусть и забыла всю тактику, которую выработала вместе с испанским тренером Кончитой Мартинес. На пресс-конференции она заявила, что, возможно, в этом и есть ее сильная сторона — всегда играть в свою игру, на ощущениях. К тому же младшая из сестер Андреевых заявила, что перед игрой с Грачевой она думала, что выход в полуфинал бы мечтой, а сейчас ее мысли материализовались.
«Перед Ясмин у меня есть небольшое преимущество, потому что я выиграла матч в Мадриде, но у меня уже была пара моментов, когда я так думала, и это не очень хорошо сказывалось на моей игре, на результате. Так что буду просто настраиваться как на обычный матч, а там посмотрим», — приводит слова Мирры о предстоящей встрече с Паолини Sports.ru.
И, действительно, Андреева с итальянкой играла однажды, чуть больше месяца назад выбив ее с турнира в Мадриде. Да, в рейтинге Ясмин располагается выше, она уже гарантировала себе попадание в топ-10, в то время как Мирра пока в live-рейтинге 23-я. Но при этом у Паолини не такой ударной мощи, как у Рыбакиной или Соболенко, а, значит, со скоростями Мирре можно и нужно справляться. И самой диктовать предстоящем поединке игру, вести ее, заставлять соперницу много бегать и бить по мячу из некомфортных ситуаций.
В плане вариативности и креативности россиянка уже сейчас превосходит свою будущую соперницу. Она прекрасно владеет резаным ударом, великолепно пробивает слева по лниии, хорошо использует укороченные, не гнушается в защите «горками», отменно видит корт и заметно прибавила в скорости подачи, сделав ввод мяча в игру дополнительным оружием.
Паолини, в свою очередь, обладает превосходной подвижностью, способностью доставать даже сложнейшие мячи из углов. По словам итальянки, своей скоростью она, возможно, обязана ганским корням — выходцем именно из Ганы был ее дедушка. Мама теннисистки — родом из Польши. Но Ясмин уверяет, что все равно чувствует себя итальянкой. В отличие от Мирры ее точно нельзя назвать вундеркиндом. Скорее, можно вести речь о более позднем теннисном развитии. Впервые в топ-100 она закрепилась только в 24 года, в 27 завершила сезон-2023 в топ-30, а в нынешнем году произвела фурор, выиграв титул WTA 1000 в Дубае.
Итальянка с уважением отзывается об Андреевой. Говорит, что предстоящий полуфинал будет очень трудным, поскольку Мирра очень хороша в ментальном плане, да и защищаться умеет злорово. Поэтому весьма вероятно, что мы увидим большое количество затяжных розыгрышей. А, значит, на первый план может выйти физическое состояние теннисисток. И тут преимущество у Андреевой — пусть она завершила свой четвертьфинал на два с лишним часа позже, она должна быть свежее. Поскольку в отличие от соперницы снялась с четвертьфинала женского парного разряда, в котором играет в дуэте с Верой Звонаревой.
Конечно, это обидно, но, думается, принято верное решение с точки зрения восстановления. Ведь между одиночными четвертьфиналом и полуфиналом пауза для нее составит около 20 часов. Однако Паолини со своего четвертьфинала не снялась, пробившись в среду вместе с соотечественницей Сарой Эррани в полуфинал. Наверняка Ясмин устала от такой борьбы на два фронта довольно заметно, но бросать пару не стала. Посмотрим, не аукнется ли такая преданность парному формату? В любом случае Андреева способна подстроиться под соперницу и выйти в финал. В другом полуфинале, напомним, встретятся первая ракетка мира Ига Свентек из Польши и Кори Гауфф из США.