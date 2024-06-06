Мирра Андреева готова к выходу в финал «Ролан Гаррос». Россиянка способна пройти итальянский барьер

В полуфинальной игре с Ясмин Паолини она точно не будет аутсайдером.

Мирра Андреева уже произвела фурор на нынешнем «Ролан Гаррос», но, кажется, не собирается останавливаться. Действительно, раз уж она обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко и вышла в полуфинал, почему бы не помечтать и о большем?. Для начала о финале, на пути к которому 6 июня в районе 19.00 по Москве встанет 28-летняя итальянка Ясмин Паолини. Соперница, безусловно, опасная, но в то же время для 17-летней россиянки вполне проходимая.

Мысли материализовались, но зачем останавливаться?

Мирра на нынешнем «Ролан Гаррос» играет уже не так, как год, полгода или даже пару месяцев назад — в ее действиях появилась зрелость и какое-то удивительное спокойствие. Многие помнят, как она срывалась в матче четвертого круга Уимблдона с американкой Мэдисон Киз, как позволила перевернуть игру в четвертом круге Australian Open Барборе Крейчиковой из Чехии. Но в Париже россиянка блестяще справляется с давлением. Она выдержала изматывающий матч второго круга с белоруской Викторией Азаренко, не поддалась бешеному давлению трибун в игре с Варварой Грачевой, недавно ставшей гражданкой Франции. После чего не испугалась саму грозную и сверхмощную Соболенко.

Возможно, Арина в качестве аргумента может сказать о плохом самочувствии, но, во-первых, эпизодами она играла на высшем уровне, а, во-вторых, против больных или травмированных соперников сражаться также довольно некомфортно и сложно. А Мирра справилась, пусть и забыла всю тактику, которую выработала вместе с испанским тренером Кончитой Мартинес. На пресс-конференции она заявила, что, возможно, в этом и есть ее сильная сторона — всегда играть в свою игру, на ощущениях. К тому же младшая из сестер Андреевых заявила, что перед игрой с Грачевой она думала, что выход в полуфинал бы мечтой, а сейчас ее мысли материализовались.

«Перед Ясмин у меня есть небольшое преимущество, потому что я выиграла матч в Мадриде, но у меня уже была пара моментов, когда я так думала, и это не очень хорошо сказывалось на моей игре, на результате. Так что буду просто настраиваться как на обычный матч, а там посмотрим», — приводит слова Мирры о предстоящей встрече с Паолини Sports.ru.

У Мирры много теннисных козырей

И, действительно, Андреева с итальянкой играла однажды, чуть больше месяца назад выбив ее с турнира в Мадриде. Да, в рейтинге Ясмин располагается выше, она уже гарантировала себе попадание в топ-10, в то время как Мирра пока в live-рейтинге 23-я. Но при этом у Паолини не такой ударной мощи, как у Рыбакиной или Соболенко, а, значит, со скоростями Мирре можно и нужно справляться. И самой диктовать предстоящем поединке игру, вести ее, заставлять соперницу много бегать и бить по мячу из некомфортных ситуаций.

В плане вариативности и креативности россиянка уже сейчас превосходит свою будущую соперницу. Она прекрасно владеет резаным ударом, великолепно пробивает слева по лниии, хорошо использует укороченные, не гнушается в защите «горками», отменно видит корт и заметно прибавила в скорости подачи, сделав ввод мяча в игру дополнительным оружием.

Паолини, в свою очередь, обладает превосходной подвижностью, способностью доставать даже сложнейшие мячи из углов. По словам итальянки, своей скоростью она, возможно, обязана ганским корням — выходцем именно из Ганы был ее дедушка. Мама теннисистки — родом из Польши. Но Ясмин уверяет, что все равно чувствует себя итальянкой. В отличие от Мирры ее точно нельзя назвать вундеркиндом. Скорее, можно вести речь о более позднем теннисном развитии. Впервые в топ-100 она закрепилась только в 24 года, в 27 завершила сезон-2023 в топ-30, а в нынешнем году произвела фурор, выиграв титул WTA 1000 в Дубае.

Итальянка с уважением отзывается об Андреевой. Говорит, что предстоящий полуфинал будет очень трудным, поскольку Мирра очень хороша в ментальном плане, да и защищаться умеет злорово. Поэтому весьма вероятно, что мы увидим большое количество затяжных розыгрышей. А, значит, на первый план может выйти физическое состояние теннисисток. И тут преимущество у Андреевой — пусть она завершила свой четвертьфинал на два с лишним часа позже, она должна быть свежее. Поскольку в отличие от соперницы снялась с четвертьфинала женского парного разряда, в котором играет в дуэте с Верой Звонаревой.

Конечно, это обидно, но, думается, принято верное решение с точки зрения восстановления. Ведь между одиночными четвертьфиналом и полуфиналом пауза для нее составит около 20 часов. Однако Паолини со своего четвертьфинала не снялась, пробившись в среду вместе с соотечественницей Сарой Эррани в полуфинал. Наверняка Ясмин устала от такой борьбы на два фронта довольно заметно, но бросать пару не стала. Посмотрим, не аукнется ли такая преданность парному формату? В любом случае Андреева способна подстроиться под соперницу и выйти в финал. В другом полуфинале, напомним, встретятся первая ракетка мира Ига Свентек из Польши и Кори Гауфф из США.