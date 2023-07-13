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Сегодня, 12:00

Мирру заподозрили в желании сменить гражданство на французское. Правда ли это?

Российская теннисистка Мирра Андреева намерена получить французское гражданство
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Теннисистка Мирра Андреева
Мирра Андреева.
Фото AFP
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Американцы выдали инсайд о намерениях юной звезды российского тенниса, но пока слухи не имеют под собой никаких оснований.

16-летняя россиянка Мирра Андреева может сменить гражданство России на французское. Об этом сообщило издание Tennis World USA, добавив, что теннисистка могла вдохновиться примером экс-представительницы нашей страны Варвары Грачевой. Это было бы возможным ходом, учитывая отстранение россиян и игры под нейтральным флагом. Нюанс в том, что для смены гражданства девушке нужно пять лет прожить во Франции и сдать языковой экзамен. Кроме того, агент теннисистки уверяет, что у юной спортсменки и ее окружения нет никакого намерения менять флаг.

Теннисистка Мирра Андреева
Фото Reuters

Шокирующая новость о смене гражданства

Мирра Андреева заявляла о себе на двух турнирах «Большого шлема» подряд: на «Ролан Гаррос» она дошла до третьего круга, а на Уимблдоне — до четвертого. В Лондоне 16-летняя россиянка могла выйти и в четвертьфинал. Она вела в матче против Мэдисон Кис, для того чтобы пройти дальше, не хватило всего пары геймов. В последнем гейме матча Мирру оштрафовали на очко из-за неспортивного поведения — теннисистка замахнулась ракеткой и выбросила ее на корт. Андреева пыталась доказать, что всего лишь поскользнулась и поэтому ракетка сама ударилась о покрытие. Судья не послушал спортсменку и не изменил своего решения.

После завершения матча Мирра пожала руку своей сопернице Кис, но отказалась делать то же самое в отношении главного арбитра. На этом санкции против россиянки не закончились — журналист Джейм Грей сообщил в соцсетях, что Андрееву оштрафовали за неспортивное поведение на 8 тысяч долларов. При этом призовые спортсменки за турнир — 239 тысяч. Если сложить все заработанное и посмотреть на соперниц, которых обыграла Мирра, то можно только поаплодировать спортсменке. Но и характер свой она проявить тоже успела. «Я не пожала руку судье, потому что посчитала, что она приняла неправильное решение. Поэтому я не захотела пожимать ей руку», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

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Уимблдон еще не закончился, а про Мирру Андрееву уже есть новости. Пока в формате слухов: Tennis World USA сообщает, что россиянка может сменить гражданство на французское точно так же, как недавно сделала другая экс-представительница нашей страны Варвара Грачева. Возможно, именно с нее берет пример 16-летняя теннисистка — Андрееву видели на трибунах на матче Грачевой с Ариной Соболенко, где та могла поддерживать Варвару. Для смены гражданства Мирре нужно прожить во Франции не меньше пяти лет и сдать языковые тесты. Правда, Грачева уже старше 18 лет, и она точно может сама принимать такие важные решения.

Теннисистка Мирра Андреева
Фото Reuters

Связь с Францией

Мирра и ее старшая сестра Эрика сейчас тренируются во французских Каннах. У них была возможность поступить в академию Рафаэля Надаля, но вместо этого они решили обосноваться на юге Франции, где один из их тренеров работал с нынешним теннисистом из топ-10. Андреевы начинали заниматься теннисом в Красноярске, потом переехали в Сочи и только потом — во Францию. На играх Андрееву-младшую сопровождают тренеры Жан-Рене Лиснар и Жан-Кристоф Форель. Форель ранее был наставником Коко Гауфф, которой Мирра проиграла в третьем раунде «Ролан Гаррос».

«Мы знали, что Даниил Медведев тренировался [в Каннах]. Наш агент говорил с нами об академиях, и у нас было два варианта: отправиться в академию Рафы Надаля или в Канны. Мы приехали туда, потренировались одну неделю, и мне понравилось, поэтому мы решили работать с ними с начала 2022 года», — рассказывала Мирра wtatennis.com.

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Андреева также будет звездой сериала про теннис Break Point на Netflix, в котором снимаются Ник Киргиос, Маттео Берреттини, Тейлор Фритц, Онс Жабер, Феликс Оже-Альяссим и Каспер Рууд. «Мы начали работать вместе в Париже. Мне нравится внимание, которое они мне уделяют. Они просто следуют за мной, они не задают мне никаких вопросов. Я просто делаю свое дело, а они рядом. Они хорошие люди. Пока!» — сказала Андреева для WTA.

Если Мирра начала работать в академии в Каннах только в начале прошлого года, она точно не живет во Франции пять лет. К тому же неизвестно, изучает ли она французский. На английском россиянка точно говорит уверенно, так как пять лет занимается с репетитором. Вероятно, какое-то базовое владение французским у Мирры есть, но вряд ли этого достаточного для прохождения экзамена прямо сейчас.

На слухи о смене гражданства Андреевой уже отреагировал ее агент. «Сегодняшняя информация о получении Миррой гражданства Франции является некорректной. Она является только гражданкой России и будет далее выступать за свою страну», — сообщил «Ъ» Лев Кассиль.

Получается, что пока Андреева в любом случае будет играть за Россию — а точнее, под нейтральным флагом, как и говорит Кассиль. Если рассуждать оптимистично, то в следующие три-четыре года ситуация в мире может измениться, и россиян допустят до участия в турнирах в полной мере. И тогда смена флага вообще потеряет смысл, если все-таки допустить, что Мирра или ее родители вообще об этом задумывались.

Теннис
Уимблдон
Мирра Андреева
26
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