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Сегодня, 12:00

На Australian Open — новый скандал с россиянами. В официальной сетке забыли про нейтральный статус

На сайте Australian Open не указали национальность российских и белорусских теннисистов
Егор Сергеев
Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Наши теннисисты обозначены как RUS, несмотря на санкции.

Организаторы Открытого чемпионата Австралии вновь допустили приятную для нас ошибку на сайте турнира, указав в основной версии сеток российских и белорусских теннисистов без национальных флагов, но с обозначениями RUS и BLR. Подобное уже происходило с нейтралами в 2023 и 2025 годах.

Глюк, который нельзя исправить?

В онлайн-версии сетки на официальном сайте Australian Open россияне и белорусы показаны без флагов своих стран, однако если перейти на версию для печати, то рядом с их фамилиями появляются пометки RUS и BLR. Такая техническая ошибка происходит не первый год. И, видимо, исправить ее невозможно. Или они наши тайные сторонники и делают это специально?

При этом два года назад Федерация тенниса Австралии запретила символику России и Белоруссии на трибунах уже на второй день турнира — после встречи украинки Катерины Байндль с Камилой Рахимовой. Тогда в ходе матча болельщики развернули на трибунах российский флаг. Это не было запрещено, однако акция вызвала гнев посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко, устроившего скандал в соцсетях.

А затем организаторы выпустили заявление: «Флаги России и Белоруссии теперь запрещены. Изначально мы разрешали болельщикам их проносить, но запрещали использовать, чтобы создавать помехи. Вчера имел место инцидент, когда флаг разместили на трибунах. Запрет вступает в силу немедленно. Мы продолжим работать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить максимально комфортную среду для наслаждения теннисом».

Теннисистка Полина Кудерметова
Полина Кудерметова.
Фото AFP

Жеребьевка квалификации

Ранее стала известна сетка квалификации турнира, которая уже стартовала в понедельник. Наша Полина Кудерметова начнет борьбу матчем против швейцарки Сюзан Бандеччи. В этой же части сетки Елена Приданкина сыграет с австралийкой Еленой Мичич, Дарья Астахова — с японкой Еной Шибахарой.

За места в основе поборются еще пять россиянок. Алина Корнеева встретится с итальянкой Сарой Эррани, Екатерина Макарова — с немкой Номой Нохой Акугуэ, а Анастасия Захарова — с японкой Киокой Окамурой. Оксана Селехметьева начнет выступление матчем с венгеркой Далмой Галфи, Мария Тимофеева — с француженкой Алис Тубелло.

У мужчин единственный российский участник — Алибек Качмазов — начнет борьбу матчем против француза Люки Ван Аша. Победитель этого матча выйдет на австралийца Круза Хьюитта или грузина Николоза Басилашвили.

Даниил Медведев. Парадокс Медведева. Без титула, но с рекордом

Основный турнир Открытого чемпионата Австралии-2025 в мужском одиночном разряде пройдет с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В непростом финале год назад он обыграл россиянина Даниила Медведева.

Основной раунд в женском одиночном разряде состоится с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Белоруссии и первая ракетка мира Арина Соболенко, которая в прошлогоднем матче за титул оказалась сильнее китаянки Чжэн Циньвэнь.

Александр Соболев
Теннис
Australian Open
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