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Джокович уже в полуфинале Уимблдона! Соперники снимаются, зрители раздражают

Джокович прошел в полуфинал Уимблдона после отказа де Минаура
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Новак Джокович после победы над Хольгером Руне изобразил игру на скрипке — для дочки Тары, которая начала учиться играть на этом инструменте.
Фото Reuters
Новак Джокович.
Фото AFP
Новак Джокович.
Фото AFP
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Травмированный Новак уже фаворит в борьбе за титул.

Участие 24-кратного чемпиона ТБШ в британском «мейджоре» было под большим вопросом из-за недавней операции на колене, но Новак не только решил играть, но и вполне может взять титул. После снятия Алекса де Минаура с четвертьфинала у Джоковича появился дополнительный день на восстановление. А в полуфинале играть с Тэйлором Фрицем или Лоренцо Музетти. Однозначно сильными теннисистами, но вряд ли кто-то из этой пары сможет навязать борьбу 37-летнему сербу. Особенно учитывая плачевную статистику в личных встречах.

Елена Рыбакина, Новак Джокович, Тэйлор Фритц. Матч Рыбакиной, соперник Джоковича снялся. Онлайн-трансляция Уимблдона

Повторил достижение Федерера

Самый ожидаемый матч десятого дня Уимблдона не состоялся: Алекс де Минаур принял решение сняться с четвертьфинала с Новаком Джоковичем. Австралиец отметил, что получил травму бедра в последнем гейме матча с Артуром Фисом.

«У меня разрыв хряща, который связан с приводящей мышцей бедра, — отметил Алекс. — Я почувствовал щелчок по ходу трех последних розыгрышей матча с Артуром. Прошел обследование, и оно подтвердило, что есть большой риск усугубить травму, если решу выйти на корт в среду, 10 июля. Пока не понимаю, сколько я пропущу, но есть высокий риск, что придется пропустить и Олимпийские игры в Париже».

После снятия де Минаура букмекеры оценивают вероятность итогового успеха Новака даже выше, чем действующего чемпиона Карлоса Алькараса. Это объясняется тем, что испанцу играть свой полуфинал с Даниилом Медведевым, выбившим первого «сеяного» Янника Синнера. Соперник же Джоковича будет менее грозный. У Фрица серб ведет 9:0 в личных встречах, с Музетти баланс также положительный (5:1).

Джокович в шестой раз подряд вышел в полуфинал Уимблдона (всего 13-й в карьере). Он стал всего третьим игроком в истории, кто смог дойти до этой стадии британского «мейджора» после 37-летия. Ранее это удавалось только восьмикратного чемпиону турнира Роджеру Федереру в 2019-м и трехкратному победителю Кену Розуоллу в 1974-м.

Новак Джокович.
Фото AFP

Все вопросы про болельщиков

Пожалуй, единственный момент, который сейчас может напрягать Новака, — это ажиотаж вокруг его конфликта с болельщиками на лондонских кортах. Все началось еще в финале прошлого года. В решающем сете проигранного матча с Алькарасом Джокович сломал ракетку о стойку сетки. Судья Фергюс Мерфи вынес ему предупреждение за нарушение правил поведения, а трибуны начали аплодировать Карлосу. После этого Новак игрался с болельщиками, дразня их воздушными поцелуями.

На церемонии награждения серба освистали, а Ноле в своей речи после финала заявил, что не заслужил к себе такого отношения фанатов. В этом году ситуация повторилась в матче с Хольгером Руне. По ходу матча зрители гудели в адрес Джоковича, а любое удачное действие датчанина сопровождалось громкими аплодисментами. Хотя в действиях семикратного чемпиона Уимблдона не было ничего провокационного.

«Всем, кто проявлял уважение, — добрый вечер, — сказал Новак, отвечая на вопросы на корте. — А всем, кто пытался меня оскорбить, — спокойной ночи. Знаю, что вы болели за Хольгера, но еще это отговорка, чтобы погудеть в мою сторону. Я в туре уже больше 20 лет, знаю все эти уловки. Ничего страшного. Сосредотачиваюсь на тех, кто проявляет уважение и заплатил за билеты, чтобы смотреть теннис. Я играл и в куда более враждебной обстановке, вам не задеть меня».

Новак Джокович.
Фото AFP

Кроме того, стало известно, что Новак покинул интервью бродкастера Уимблдона после всего трех вопросов. Все они касались отношений великого чемпиона к происходящему на трибунах.

— После матча вы отреагировали на поведение некоторых болельщиков и назвали его неуважительным. Что вы думаете об этом сейчас?

— То же самое.

— Вы побеждали здесь семь раз. Как вам кажется, относятся ли к вам с тем уважением, которого вы заслуживаете?

— Послушайте, как я уже сказал в интервью на корте, я поблагодарил тех зрителей, которые проявили уважение. Я сказал им спасибо. Но когда мне кажется, что болельщики переходят допустимую черту, я не могу на это не реагировать. И я не сожалею о своих словах или действиях на корте.

— Как вы психологически реагируете на неуважение со стороны зрителей. Помогает ли это вам играть лучше?

— А у вас есть вопросы о чем-то еще, кроме болельщиков? Вы концентрируетесь только на этом. Какие-то вопросы про матч? Это уже третий вопрос на одну и ту же тему, я уже сказал все, что хотел (встает и уходит).

Интересно, как болельщики будут реагировать на Новака в полуфинале. И будет ли Джокович после этого общаться с журналистами на Уимблдоне-2024?

Уимблдон
Новак Джокович
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