Скандал на Australian Open: Джокович объявил бойкот телеканалу-вещателю

Есть очень основательная причина.

Новак Джокович в трех сетах обыграл чеха Иржи Легечку в четвертом круге Australian Open — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). И все бы ничего, но в мировых СМИ в основном обсуждается не выход титулованного серба в четвертьфинал, а скандал с его участием: после победы Ноле не стал давать уже ставшее классическим интервью на корте.

Вместо этого он забрал микрофон у бывшей первой ракетки мира Джима Курье, который должен был с ним беседовать, и ограничился лишь четырьмя предложениями: «Спасибо всем, что пришли. Ценю ваше присутствие и поддержку. Увидимся на следующем матче. Спасибо».

Затем Джокович спешно отправился раздавать автографы, а через некоторое время был замечен в подтрибунке, где что-то оживленно доказывал директору Australian Open Крейгу Тайли. Так что же стало причиной неожиданного поведения Ноле?

Бойкот

Изначально многие предполагали, что таким образом Новак отреагировал на действия болельщиков, которые в некоторых моментах некорректно вели себя во время матча: кричали под руку и шумели во время подач. Поклонники серба знают, что Джокович этого терпеть не может. Однако причина бойкота, как оказалось позднее, совсем в другом.

У турнира в Австралии есть официальный вещатель — телеканал Channel 9. После прошлой игры корреспондент Тони Джонс вел трансляцию на фоне радовавшихся фанатов Ноле, которые громко скандировали имя своего кумира. И прямо во время прямого эфира журналист неожиданно вмешался: «Новак переоценен. Новак в прошлом. Новак, уходи отсюда». А потом проронил: «Рад, что они меня не слышат».

Но Тони ошибся, потому что его «перформанс» мгновенно разлетелся по соцсетям. Естественно, это дошло и до самого Джоковича. И его отказ от интервью на корте — бойкот Channel 9, на котором работает в том числе и Джим Курье.

Фото Reuters

Заявление Джоковича

На послематчевой пресс-конференции ситуация окончательно прояснилась. Рекордсмен по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» рассказал, что корреспондент даже не принес извинений.

«Несколько дней назад известный спортивный журналист, который работает на официального вещателя Australian Open, высмеивал сербских болельщиков, а еще оскорблял меня. После этого ни он, ни канал не принесли публичных извинений.

Поскольку Channel 9 — официальный вещатель, я решил не давать интервью на корте. Ничего не имею против Джима Курье или австралийских болельщиков. Я обратился к зрителям, но это был неподходящий момент для того, чтобы объяснять происходящее. Теперь Channel 9 может делать то, что посчитает нужным», — подчеркнул Джокович.

И все же стоит отметить — Джонс извинился за свое поведение во время эфира. Правда, не лично перед Новаком и не на широкую публику.

«Я точно не хотел оскорбить Новака. Просто весь турнир подшучиваю над сербскими болельщиками. Я не хотел проявить неуважение к Джоковичу. Прошу прощения — у меня точно не было намерения его оскорбить», — цитирует журналиста сербское издание SportKlub.

А Курье, комментируя отказ Джоковича от интервью, уже сообщил, что игроки не обязаны разговаривать на корте. Для них это просто возможность оказать внимание болельщикам.

Впереди у Новака игра против Карлоса Алькараса. И интересно, поддержит ли публика его бойкот. И продолжит ли его теннисист.

Сам Ноле сейчас на подъеме. После игры с Легечкой он встретился со своим фанатом Яном, который в 2005 году сказал сербу, что его ждет великое будущее. Тот подарил Джоковичу футболку с их фотографией 20-летней давности.