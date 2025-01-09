«Это были свинец и ртуть». Джокович считает, что его отравили в 2022 году в Мельбурне

Джокович заявил, что его отравили свинцом и ртутью в Мельбурне в 2022 году

Тогда его депортировали из Австралии из-за отсутствия прививки.

Все ближе Australian Open — основная часть австралийского турнира «Большого шлема» стартует 12 января. Накануне события нет лучшего героя для интервью, чем Новак Джокович. Легендарный серб — настоящий король Мельбурна, он побеждал здесь сумасшедшие 10 раз.

Но в 2022 году Новак попал в Австралии в гигантский скандал — из-за отсутствия прививки от ковида он не был допущен на турнир «Большого шлема», лишен визы и депортирован. Джокович не обсуждал ту историю подробно — но теперь пришел на интервью к GQ и рассказал даже больше, чем все ожидали услышать.

«Я был отравлен»

В свежем интервью Новак рассказал, что сотрудники отеля в Мельбурне, в который его поместили на карантин, подмешивали что-то ему в еду: «После возвращения в Сербию у меня возникли некоторые проблемы со здоровьем. И я понял, в том отеле в Мельбурне меня накормили какой-то отравленной едой», — заявил серб.

На уточняющий вопрос изумленного журналиста Джокович добавил подробностей: «Ну, у меня были некоторые открытия, когда я вернулся в Сербию. Я никогда никому об этом не говорил публично, но в моей крови оказался подозрительно высокий уровень тяжелых металлов. Тяжелого металла! Это были свинец и ртуть».

Когда Джоковича спросили, действительно ли он считает, что тяжелые металлы попали к нему в организм через еду, серб назвал это «единственным возможным путем».

Потом Новак рассказал подробности о своем состоянии: «Оно было похоже на грипп, обычный грипп. Но когда прошло несколько дней, меня очень сильно подкосило. Такое повторилось несколько раз, и тогда я сделал токсикологические тесты».

Министерство внутренних дел Австралии на запрос GQ отказалось комментировать ситуацию.

А что там вообще случилось?

История произошла давно, так что напомним. В 2022 году в мире во многих местах еще действовали ковидные ограничения — в Австралии они были одними из самых суровых. На континент пускали только вакцинированных людей — такие же условия действовали для посещения Australian Open.

У Джоковича, последовательного «антиваксера» (убежденного противника вакцинации), прививки не оказалось, поэтому австралийские власти сначала поместили его на карантин в тот самый злополучный отель, где его якобы отравили, а позднее отозвали визу и депортировали из страны.

Свое пребывание на карантине Джокович в интервью GQ называет не иначе как «тюремным заключением»: «У меня была бумажка с сотней пунктов: зубная щетка, зубная паста, вода, еда, что угодно. И я должен был выбрать, поставить галочку в определенных квадратиках, и за каждый из этих предметов начислялось определенное количество баллов. Всего я мог набрать 60 баллов. Я набрал вещей на 59 баллов и отдал бумажку. А через двадцать минут мне сказали: «Мы ошиблись, у вас не 60, а 30». Я подумал: «Вы, наверное, шутите».

Когда Джоковича ненадолго отпустили из отеля после того, как он впервые выиграл дело и восстановил визу (позднее ее аннулируют еще раз), за ним наблюдали, как за преступником: «Полицейские ходили за мной везде, куда бы я ни пошел. Над кортом, на котором я тренировался, кружил вертолет. А еще меня не пустили в общую раздевалку — им пришлось искать мне отдельное помещение», — рассказал серб.

Фото AFP

Новаку и не нужна была вакцина, но обиды на Австралию нет

По мнению 24-кратного победителя турниров «Большого шлема», ему не требовалась прививка — он переболел накануне турнира, в его организме были антитела. По словам Джоковича, австралийские власти знали об этом. Но у них существовала другая причина для депортации.

Новак считает, что его убрали из Австралии из-за его позиции — в то время в стране росли антипрививочные настроения, и серб мог стать героем недовольной части общества: «Вот реальная причина. Это мне сказали трое федеральных судей. История не имела отношения к вакцине, ковиду или еще чему-то. Чистая политика. Депортировать меня было безопаснее, чем держать в Австралии», — считает Новак.

При этом Джокович совершенно не обижается на австралийский народ и едет на АО-2025 абсолютно дружелюбно — в отличие от своей семьи: «Не могу сказать, что для моей жены и родителей все позади, но я никогда не обижался на австралийцев. Многие из них подходили ко мне, извинялись за свое правительство. К тому же оно теперь новое — другой премьер-министр, министры и так далее. Новые люди, я не держу на них обиды. Не могу дождаться, когда вернусь. Я двигаюсь дальше».

А еще Новак сказал, что не жалеет об упущенной возможности выиграть рекордный 25-й «Шлем»: «Если бы думал об этом, то, наверное, жалел бы, а я не хочу. Так что наоборот, вся ситуация еще больше подстегнула меня добиваться результата», — заявил теннисист.