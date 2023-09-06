Джокович побил очередной рекорд Федерера. Серб мчится к победе на US Open?

Новак вышел в полуфинал, отдав всего девять геймов Тейлору Фритцу.

US Open. Мужчины. Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 2) —Тейлор Фритц (США, 9) — 6:1, 6:4, 6:4

Триумфальное возвращение Новака Джоковича в Америку продолжается. После долгого, почти двухлетнего перерыва, серб не проиграл пока в США ни одного матча, взяв титул на «мастерсе» в Цинциннати, а теперь и дойдя до полуфинала US Open. В каком-то смысле символично, что в четвертьфинале он играючи переиграл лидера американского тенниса Тейлора Фритца. А заодно и стал единоличным рекордсменом по числу (47) полуфиналов на турнирах «Большого шлема», превзойдя достижение швейцарца Роджера Федерера.

Непобедим в Америке

Джокович немного напугал своих поклонников в третьем круге открытого чемпионата США, когда проигрывал 0:2 по партиям Ласло Джере. Но даже тогда нельзя сказать, что Новак балансировал на грани поражения. Поскольку с третьего сета он полностью контролировал ту игру, отдав всего пять геймов в трех заключительных партиях. Остальных соперников Джокович и вовсе словно заметил, в том числе и Фритца в четвертьфинале. Тейлор и раньше испытывал серьезные сложности в матчах с Джоковичем, проиграв все семь матчей. И лишь на открытом чемпионате Австралии-2021 шла равная борьба. И то Новаку понадобилось тогда все пять сетов во многом из-за полученной травмы, с которой впоследствии он все равно выиграл турнир.

На сей раз Джокович находится в добром здравии. И выглядит практически неуязвимым. Разве что испанец Карлос Алькарас видится серьезным оппонентом, но ему еще надо пройти сперва Александра Зверева, а затем Даниила Медведева или Андрея Рублева. Что касается серба, то у него на нынешнем открытом чемпионате США и сетка попроще (в полуфинале ждет лучший в американском дерби Френсис Тиафо — Бен Шелтон), и форма «звенящая». «Я легко обыграл бы сегодня себя десятилетней давности. Без проблем, в трех сетах», — со смехом ответил он на вопрос справился бы с более молодым Джоковичем. И в этой шутке есть большая доля правды — серб стал опытнее, рациональнее, лучше бережет силы и концентрируется. Разве что признает, что Новак десятилетней давности обладал лучшей взрывной скоростью, но плюсы действительно перевешивают.

47 передач от Луки

Чтобы убедиться в силе Новака, достаточно было посмотреть его игру с Фритцем. Тейлор хорош, но против Джоковича в очередной раз выглядел беззубо. Допуская для теннисиста топ-10 слишком много ошибок. Хотя, вероятно, делать их его заставлял Джокович. В первом сете он сразу сделал брейк, затем отдал свою подачу, зато больше не проиграл ни гейма. Во второй партии хватило одного брейка в третьем гейме, а в третьем сете, взяв подачу Фритца, серб позволил американцу сравнять счет, но затем вновь добился значимого преимущества. При этом в те редкие моменты, когда игра не шла, Джокович взбадривал себя жестами и эмоциональными криками.

Новак побил уже много разных рекордов в мужском теннисе, но героические подвиги ему явно не надоедают. На сей раз не повезло полуфинальному рекорду Федерера. Сперва на Уимблдоне Новак догнал знаменитого швейцарца, а сейчас и вовсе обошел. 47 полуфиналов на «Больших шлемах» — объективно, настоящий космос. Сами подумайте, это полуфиналы (как минимум) в режиме нон-стоп на протяжение без малого 12 лет.

После рекордного выхода в полуфинал Джокович не стал произносить мотивационны речи, а вспомнил свое трудное детство: «Конечно, этот спорт дал мне очень много. Я родился в Сербии, разорванной войной стране, рос в девяностые, в детстве было много сложностей. Мне пришлось много терпеть вместе с моей семьей, чтобы иметь возможность путешествовать и играть по всему миру».

Федерер ударом на удар не ответить, год назад он официально завершил карьеру на Кубке Лейвера. А вот Джокович вполне способен довел полуфинальную серию до 60 и даже до 70. Чтобы взять третий «Большой шлем» в сезоне ему осталось выиграть всего два матча.