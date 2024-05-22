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Сегодня, 22:45

Украинские теннисистки продолжают свой бойкот. На старте «Ролан Гаррос» снова без рукопожатия

Украинка Снигур отказалась от рукопожатий с россиянкой Селехметьевой в квалификации «Ролан Гаррос»
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Дарья Снигур.
Фото Global Look Press
Оксана Селехметьева.
Фото Global Look Press
Доминик Тим.
Фото Global Look Press
Каролин Возняцки.
Фото Global Look Press
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Как проходит квалификация парижского «мейджора».

«Ролан Гаррос», Париж. Квалификация. 2-й круг
Дальма Гальфи (Венгрия) — Анастасия Тихонова (Россия) — 6:3, 6:1
Оксана Селехметьева (Россия) — Дарья Снигур (Украина) — 6:2, 6:3
Юлия Авдеева (Россия) — Марго Рувро (Франция) — 6:2, 6:3
Анастасия Захарова (Россия) — Далила Якупович (Словения) — 6:4, 6:2

С 26 мая в Париже стартует розыгрыш основной сетки главного грунтового турнира — «Ролан Гаррос». Пока же проходят матчи квалификации, в рамках которой состоялась встреча российской и украинской теннисисток — Оксаны Селехметьевой и Дарьи Снигур. Финал матча еще раз напомнил, что бойкот в отношении наших теннисисток продолжается.

Без изменений

В основной сетке такого крупного турнира, как «Ролан Гаррос», представить рукопожатие украинской и российской/белорусской теннисистки сейчас сложно. Однако на соревнованиях уровнем пониже нарушения бойкота случаются. Так, например, на юниорском Australian Open 16-летняя уроженка Днепропетровска Елизавета Котляр стукнулась ладошками с нашей Владой Минчевой. Победа в той встрече досталась россиянке.

Правда, за такое действие Котляр пришлось извиняться, а точнее ее отцу: «У Лизы еще нет опыта выступлений на таких больших турнирах, атмосфера здесь оказывает большое давление, с чем трудно справиться в начале карьеры. К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. Она выполнила этот послематчевый ритуал на автомате. Это была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и которую никогда больше не позволит себе совершить. Всегда нужно помнить, кто есть кто. На самом деле она искренняя патриотка Украины, всегда была таковой, есть и останется в будущем».

Оксана Селехметьева.
Фото Global Look Press

Но Дарье Снигур не 16 лет, а 22, и ошибку своей юной соотечественницы она не допустила. На матч против россиянки Дарья вышла с желто-синей лентой на груди. Украинка считалась фаворитом встречи против Селехметьевой, но с первых розыгрышей ее стали накрывать ошибки, а Оксана демонстрировала хорошие скорости и концентрацию. Даже могли возникнуть подозрения, что нашей теннисистке не хватит сил на весь поединок. Но всего хватило, да и у Снигур мало что получалось. «Видишь, она меня переигрывает», — обращалась украинка к своему боксу по ходу матча, в очередной раз не справившись с глубоким ударом Селехметьевой.

Вопрос о победителе был закрыт в двух сетах. Дарья сразу же быстрым шагом направилась к судье, даже не думая подходить к сетке для рукопожатия с соперницей. Так как скамейка украинки находилась на той же стороне, на которой она проиграла заключительный гейм, пересечений с россиянкой удалось избежать. Снигур быстро взяла свои вещи и ушла с корта, не удостоив Оксану внимания.

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Таким образом, Селехметьева проходит в третий круг квалификации. Практически одновременно вместе с ней путевку в эту стадию оформили Юлия Авдеева и Анастасия Захарова, чьи матчи шли параллельно. Однако в утренней сессии свою встречу проиграла Анастасия Тихонова. А накануне в первом круге квала турнир покинули еще две россиянки — Полина Кудерметова и Екатерина Макарова.

Тем не менее в основной сетке у наших девушек уже большое представительство. В списке 11 россиянок: Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская Вероника Кудерметова, Мирра Андреева, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Диана Шнайдер и Элина Аванесян. Также Эрика Андреева стала четвертой запасной, Камилла Рахимова — девятой, а Мария Тимофеева — десятой.

Каролин Возняцки.
Фото Global Look Press

Обида Возняцки

В квалификационных сетках «Ролан Гаррос» не оказалось экс первой ракетки мира Каролин Возняцки. Датчанка, которая сейчас занимает 117-е место рейтинга WTA, ожидала, что организаторы дадут ей уайлд-кард, поэтому демонстративно не заявилась в квал. Однако теннисистка не добилась желаемого. Об этом польскому изданию Sport.pl рассказал отец спортсменки Петр Возняцки. Также он сообщил, что директор «тысячника» в Риме даже не ответил на подобную просьбу.

«Каролин сказала, что много всю жизнь работала и многого достигла не ради того, чтобы теперь начинать как юниорка. К человеку, который чего-то добился в этом спорте, надо проявлять уважение. Но ни WTA, ни ITF, организующая «Большие шлемы», этого не сделали. Каролин сказала, что это тяжело и что если ей не дадут уайлд-кард на «Ролан Гаррос», то она просто не сыграет. Она решила подождать, как отреагируют на ее просьбу, и не заявляться в квалификацию», — заявил Возняцки.

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Петр уверен, что WTA совершает ошибку. Он объявил, что в следующем году на этих турнирах его дочь выступать не будет. При этом если Каролин не дадут уайлд-кард на Уимблдоне, то она, вероятно, заявится в квалификацию британского «Большого шлема».

«Каролин не из тех, кто расценивает квалификацию как что-то унизительное. Она готова ее сыграть. Но в случае с «Ролан Гаррос» ей просто хотелось узнать, уважают ли ее. Вот почему она не заявилась в отбор, хотя рисковала максимум проиграть, — объяснял Возняцки. — Она сказала: «Папа, я не стану подавать заявку, потому что мне любопытно, как ко мне отнесутся». А в момент получения ответа было уже поздно заявляться в квалификацию. С Уимблдоном ситуация следующая: мы ждем, но уже понимаем, на что рассчитывать».

Доминик Тим.
Фото Global Look Press

Лебединая песня Тима

В нынешнем году уайлд-кард на «Ролан Гаррос» предоставили только французским игрокам, за исключением приглашений по обмену с австралийской и американской федерациями. Места в основной сетке «тысячника» в Риме, который обошел стороной Каролин, тоже давали только своим — итальянцам. Поэтому обида датчанки выглядит высокомерием, особенно на фоне того, что в квалификации спокойно выступают такие заслуженные теннисисты, как аргентинец Диего Шварцман и австриец Доминик Тим.

Тим — двукратный финалист «Ролан Гаррос». Для сравнения: Возняцки на парижском «мейджоре» доходила лишь до четвертьфинала. Однако свое участие в квалификации он воспринял спокойно и без истерик, несмотря на то что для него, как и для Шварцмана, этот сезон последний в карьере.

«На самом деле у меня было много времени, чтобы наработать хороший рейтинг. Я провел достаточное количество турниров и имел достаточно времени, чтобы подняться, но не смог. Значит, я этого не заслужил, все в порядке. В предыдущие годы я 10 раз выступал в основе, и этого более чем достаточно», — цитирует 131-ю ракетку мира журналист Гашпар Рибейру Ланса.

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В результате Тим до основной сетки «Ролан Гаррос» добраться не смог. Во втором круге он в двух сетах уступил финну Отто Виртанену — 6:2, 7:5.

Россиян в мужской квалификации французского «мейджора» нет. Всего же в основной сетке должны выступить шестеро наших теннисистов: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев.

Теннис
Ролан Гаррос
Доминик Тим
Каролин Возняцки
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