На Уимблдоне запретили секс, а комнату для уединения вернули верующим

Скандал на самом консервативном теннисном турнире.

Уимблдон является старейшим теннисным турниром мира, а его традиции остаются непоколебимыми сквозь года. И особенно удивительно, что по ходу этих, столь консервативных соревнований со строгими правилами случился секс-скандал.

Исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон попросила зрителей не использовать «тихие комнаты», предназначенные для молитв или кормления младенцев, не по назначению. Все потому, что некоторые зрители пожаловались на «интимные звуки», которые постоянно доносятся из данных помещений.

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Призыв

Проблема для организаторов существовала еще в прошлом году, когда появились первые сообщения о жалобах посетителей на пары, использующие «тихие комнаты» для романтических свиданий со всеми вытекающими последствиями. В этом году процесс продолжился — репутация помещения на корте 12 превратила Всеанглийский клуб лаун-тенниса чуть ли не в мекку секс-туризма. Рассерженные зрители постоянно сообщали организаторам о людях, которые покидали комнату с застенчивыми улыбками.

«Пара исчезла внутри, заперла дверь, и их не было целую вечность. У меня было время прикончить пару пиммов (марка традиционного английского крюшона, то есть минеральной воды. — Прим. «СЭ»), пока они были там. Табличка на двери гласила: «Занято». Когда они вышли, то смеялись. Девушка была в длинном струящемся летнем платье, и не было никаких сомнений в том, чем они занимались», — поделился lbc.co один из посетителей.

Исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон даже сделала заявление с просьбой относиться уважительно к «тихим комнатам» и использовать их строго по назначению. Только в первый день турнир посетили 36 тысяч зрителей. Ожидается, что за две недели на матчи придет около 500 тысяч человек.

«Это действительно важное место. Мы сохраним его и позаботимся о том, чтобы люди использовали его правильно. Если посетителям нужна комната для того, чтобы помолиться, то это самое тихое место для этого. Там также есть возможность кормить грудью. Но мы стремимся к тому, чтобы это было использовано правильным образом», — приводит lbc.co слова Болтон.

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Скандалы

Подобные инциденты во время спортивных мероприятий далеко не редкость. В 2011 году во время матча «Хоффенхайм» — «Бавария» влюбленная пара занималась сексом прямо на трибуне. Сотрудники правоохранительных органов отреагировали быстро и вынесли нарушителям предупреждение о том, что подобное поведение недопустимо.

Однако парочку настолько переполняли чувства, что в перерыве встречи они вновь попытались заняться любовью. На этот раз сотрудники не были столь лояльными и с позором выгнали бунтарей с территории стадиона. А в 2017 году подобный инцидент даже прервал теннисный матч.

Во время «Челленджера» в Сарасоте (США) встреча Френсиса Тиафо и Митчелла Крюгера была приостановлена из-за того, что в одном из домов рядом с кортом пара слишком громко занималась сексом. Комментатор матча сначала предположил, что кто-то из болельщиков, присутствующих на трибунах, включил на телефоне порнофильм. Но оказалось, что это были женские стоны из дома неподалеку. Тиафо даже пошутил по этому поводу: «Он не может быть настолько хорош».

Шок

Тем не менее то, что подобные инциденты происходят во время Уимблдонского турнира, поражает. Теннисисты вынуждены соблюдать строжайшие правила дресс-кода и переодеваться, если их внешний вид не соответствует регламенту. Сюда входит не только цветовая гамма, но и надписи с логотипами компаний.

К зрителям также существуют определенные требования. И если элегантная леди возьмет с собой на соревнования брендированный зонтик, то сотрудники попросят ее сдать аксессуар в камеру хранения. К тому же не стоит забывать, что в королевской ложе могут находиться члены семьи.

В свое время королева Елизавета II была патроном Всеанглийского клуба, а затем передала свои полномочия герцогине Кембриджской, Кэтрин, которая вместе с супругом, принцем Уильямом, часто присутствует на кортах во время турнира. В их ложе также действует особый дресс-код для членов королевской семьи и гостей: для мужчин обязательны черные галстуки, строгие утренние пальто и цилиндры. Женщины должны быть одеты в элегантные платья, большие шляпы и перчатки.

С учетом такой обширной истории, присутствия королевских особ и строгих традиций совершенно не укладывается в уме, как в молитвенных комнатах может происходить что-то непотребное и почему этим нельзя заниматься в более подходящих местах?

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