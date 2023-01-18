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«Большой шлем»

Сегодня, 15:45

Медведев посмеялся над собой после победы. Зачем Даниил показал публике голое бедро?

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото AFP
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А вот Дарье Касаткиной не до креатива — первая ракетка покидает Australian Open после первого же матча.

Australian Open-2023
Мужчины. Второй круг
Карен Хачанов (Россия) — Джейсон Кублер (Австралия) — 6:4, 5:7, 6:4, 6:2
Даниил Медведев (Россия) — Джон Миллман (Австралия) — 7:5, 6:2, 6:2
Женщины. Первый круг
Варвара Грачева (Россия) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:1
Анастасия Потапова (Россия) — Слоан Стивенс (США) — 7:6 (7:2), 6:4

В третий день на Australian Open оказалось запланированным очень много матчей. Причина — переменчивая австралийская погода. Во вторник игры прерывали из-за жары и ливня, в среду на открытых кортах матчи начались с опозданием, опять же, из-за дождя. Центральными поединками для российских болельщиков были игры Даниила Медведева и Дарьи Касаткиной — одних из лидеров сборной. Оба, кстати, сейчас являются восьмыми ракетками мира.

Рафаэль Надаль. Фото Reuters
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Неожиданный вылет Надаля

Матч Медведева против местного спортсмена Джона Миллмана пришлось немного отложить из-за задержки в других играх. За это время (и в процессе, собственно, этого поединка) случилось сразу несколько сенсаций. Главная — это вылет прошлогоднего чемпиона Australian Open Рафаэля Надаля. Он уступил Маккензи Макдональду из США, получив очередную травму несколько дней назад. Испанец рассматривал возможность сняться с матча и старался играть так, чтобы не усугубить повреждение. Сейчас он расстроен, но завершать карьеру, видимо, пока не собирается:

— Знаете, вообще-то я не могу жаловаться на жизнь, — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции. — Речь о спорте, о травмах, о непростых моментах. Но не могу сказать, что ментально я не разрушен. Я солгал, сказав бы так. Мне тяжело. Но посмотрим. Надеюсь, ничего слишком серьезного. В конце концов, три недели тренировок прошли позитивно. Искренне надеюсь, что не вылетел на долгое время. Было бы тяжело снова проходить все это восстановление. Тут дело не только в восстановлении, но еще и в том, что нужно собрать все воедино, чтобы вернуться на высокий уровень.

Дарья Касаткина. Фото AFP
Дарья Касаткина.
Фото AFP

Две другие сенсации произошли в матчах с участием россиянок. Матчи Анастасии Потаповой и чемпионки US Open-2017 Слоан Стивенс, а также Дарьи Касаткиной и Варвары Грачевой перенесли со вторника на среду. Настя победила американку, проигрывая 3:0 в первом сете, но сумев переломить ход партии. Во втором россиянка уже вела и закономерно выиграла. А вот Касаткина с разгромным счетом проиграла соотечественнице Грачевой, взяв у той только два гейма за всю игру.

В этот же день закончили выступление на Australian Open еще несколько чемпионок турниров «Большого шлема»: Петра Квитова (двукратная победительница Уимблдона), Бьянка Андрееску (US Open-2019) и Эмма Радукану (US Open-2021).

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Длинные ралли Медведева и Миллмана

Чемпион Открытого чемпионата США-2021 в мужском разряде еще в строю — экс-первая ракетка мира выиграл матч у местного спортсмена Джона Миллмана и вышел в третий круг в Австралии. С Миллманом Даня встречался впервые — и, как заметил Джим Курье, жаль, что они не встречались раньше. Большинство розыгрышей получились очень затяжными — доходило до 40 ударов и больше. Медведев даже признался, что во втором сете в какой-то момент подумал, что не выдержит. Но потом увидел, что и Джону тоже нелегко.

Сначала матч складывался удивительным образом для мужского тенниса — брейки, которые делал россиянин, почти тут же отыгрывались австралийцем. «В первом сете Джон взял у меня три брейка — это не так часто происходит. Я очень разочарован в себе, но он играл потрясающе», — так прокомментировал этот момент Медведев в интервью после матча.

С подачей у Дани не ладилось, особенно с первой — у Джона, правда, тоже. К концу сета Медведев все-таки собрался и выиграл партию, потратив на это больше часа. Дальше пошло лучше — то ли россиянин все-таки сумел собраться, то ли австралиец подустал и стал больше ошибаться, но повторения первого сета уже не было. Окончательно Медведев разыгрался к концу матча как более физически выносливый игрок. Выиграть матч удалось только с пятого матчбола, причем на свой подаче — были шансы и на приеме, но воспользоваться ими не удалось. В следующем раунде Даня, вероятно, сыграет с американцем Себастьяном Кордой — на момент написания этого абзаца он вел со счетом 2:0 по партиям в матче против японца Ёсуке Ватануки.

Даниил Медведев необычно отпраздновал победу. Фото Getty Images
Даниил Медведев необычно отпраздновал победу.
Фото Getty Images

После окончания игры против Миллмана Медведев необычно отпраздновал победу — задрал шорты на левой ноге, показав бедро: «В какой-то момент мне казалось, что физически будет очень сложно. Никогда не знаешь, что может произойти — у меня случаются судороги, порой не хватает сил. Но я чувствовал себя великолепно и решил таким образом показать свою силу. К тому же, наверное, многие видели фото Мартона Фучовича после игры [первого круга с Федерико Корией]. Мои мышцы чуть меньше, чем у него, поэтому я так еще и над собой посмеялся. Конечно, у меня есть мышцы, но не так много», — рассказал Даня Джиму Курье.

Третий раунд запланирован на послезавтра — тогда же сыграет и Карен Хачанов, одолевший еще одного австралийца Джейсона Кублера. А в четверг главным ньюсмейкером среди россиян должен стать Андрей Рублев.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Дарья Касаткина
Карен Хачанов
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Надаль провалил защиту трофея. Матча-реванша с Медведевым не будет