Мирра добралась до Соболенко. Нас ждет суперматч в Австралии!

Россиян в Мельбурне все меньше, но 17-летняя звезда преодолела все трудности в матче против польки Магдалены Фрех.

Australian Open. Одиночный разряд. Женщины. Третий круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:1, 6:2

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Клара Таусон (Дания) — 7:6 (7:5), 6:4

Донна Векич (Хорватия, 18) — Диана Шнайдер (Россия, 12) — 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 7:5

Мирра Андреева (Россия, 14) — Магдалена Фрех (Польша, 23) — 6:2, 1:6, 6:2

Любимица публики Мирра Андреева шагнула в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии, подтвердив очки за прошлогодний турнир в Мельбурне. Программа-минимум выполнена благодаря непростой победе над полькой Магдаленой Фрех — в середине этого поединка 17-летняя россиянка неожиданно утратила нить игры, но в итоге сумела выбраться из ямы, которую сама себе выкопала. Теперь нашу юную звезду ждет самое сложное из возможных испытаний — битва за топ-8 с первой ракеткой планеты Ариной Соболенко. Белоруска выиграла у Мирры две недели назад в Брисбене, но все отлично помнят героический успех россиянки в четвертьфинале «Ролан Гаррос«-2024.

Теперь нужен подвиг

Ничего не предвещало трехсетового и двухчасового марафона. Мирра уверенно выиграла первые три гейма и в дальнейшем контролировала ход поединка — вплоть до начала второго сета. Что потом случилось с нашей теннисисткой — сказать сложно. Но игра у нее совершенно разладилась. Мирра била по аутам, стучала ракеткой о корт, высказывала претензии своей команде, а после одной из грубых ошибок в отчаянии запулила мяч на трибуны, за что получила предупреждение от арбитра. Несмотря на неудачное развитие второй партии, Андреева продолжала бороться, но только напрасно потратила силы — полька поймала кураж и додавила россиянку, за которую болела большая часть публики.

Судьбу матча определило начало третьего сета, когда Мирра сначала сделала брейк, а потом снова отдала свою подачу. Многие неопытные теннисистки после такого наверняка бы сломались, но не Андреева, которая снова продемонстрировала чемпионский характер. Еще один брейк в исполнении уроженки Красноярска — и наша девушка снова поймала кураж. После этого Мирру было уже не остановить. Матчбол удалось выиграть только с третьей попытки, но это не столь принципиально. Главное — Андреева вновь проявила характер и выполнила задачу подтверждения прошлогодних очков. Для дальнейшего движения по сетке нужен подвиг, и, если у молодой звезды не хватит на него сил, ни у кого не повернется язык ее упрекнуть.

Следующая соперница Мирры — белоруска Арина Соболенко — не без труда, но преодолела сопротивление теннисистки из Дании Клары Таусон — 7:6 (7:5), 6:4. Возможно, первая ракетка мира намеренно экономит силы, поскольку даже у нее они не беспредельны. И прошлогодний провал в четвертьфинале «Ролан Гаррос» против Андреевой якобы в результате отравления наверняка сидит у Арины в мозгу. Станет ли это серьезным фактором в противостоянии россиянки и белоруски — узнаем через два дня.

Донна Векич и Диана Шнайдер. Фото Reuters

Шнайдер не сдюжила

А вот Диана Шнайдер продолжила серию обидных поражений россиян на нынешнем «мейджоре». Не помог даже традиционный уход мамы призера Олимпиады с трибун. В матче против хорватки Донны Векич наша 20-летняя соотечественница сначала спаслась на тай-брейке во втором сете, потом подавала на матч в третьей партии — и все равно в итоге зачехлила ракетку в третьем раунде — раньше, чем хотелось. 19-й номер мирового рейтинга Донна Векич не показала невероятного тенниса, но в нужный момент взяла четыре гейма подряд и теперь сыграет в четвертом раунде еще с одной россиянкой — Анастасией Павлюченковой.

«Было тяжело. Очень жарко, и соперница играла невероятно. В следующей жизни я хочу быть левшой. Не помню, когда я последний раз обыгрывала левшу, — рассказала после игры Векич. — Это был невероятный матч. Я обыграла здесь соперниц, которым уступила в прошлом году. Хочу продолжить в том же духе. И теперь меня ждет ванна со льдом».

Речь о том, что в сезоне-2024 Донна уступила Диане в финале турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия) — тогда тоже было три сета. Теперь, увы, более настойчивой оказалась хорватка. Возможно, решающим фактором стала огромная поддержка трибун, которую получила Векич. Как известно, в Австралии очень большая хорватская диаспора — ее представители серьезно поддержали Донну в решающий момент игры в концовке третьего сета. Ну а Шнайдер теперь может сосредоточиться на парном турнире, в котором она выступает в паре с Миррой Андреевой.

«После изнурительного и очень упорного трехчасового матча Диана со всей семьей подошли ко мне и пожали руку. Истинный класс, — написал в соцсетях тренер Векич Саша Бажин. — Уверен, в ближайшем будущем Диана войдет в топ-10. Спасибо за отличный теннис, девушки».

Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters

Прорыв Павлюченковой

Что касается Павлюченковой, то она вышла в четвертый раунд впервые с лета 2023 года, и это дает болельщикам надежду, что 33-летняя россиянка восстанавливается от своих многочисленных травм и не собирается окончательно зарывать в землю свой талант. Во втором круге Анастасия буквально вынесла с корта Лауру Зигемунд (6:1, 6:2), а после чего написала на камере: «Слишком старая, но не останавливаюсь».

«После некоторых длинных розыгрышей я поворачиваюсь к стене и просто дышу, — объяснила свое состояние опытная спортсменка. — В матче против Лауры психологически мне помогало то, что соперница еще старше меня. Я убеждала себя: «Ты моложе, шевели ногами». Но уровнем игры я тоже довольна. Условия были непростыми, соперница тоже — она всегда борется до конца. И я хотела реализовывать свой план — собиралась агрессивно с начала и до конца, не давала сопернице возможности подрезать и так далее. Было непросто, но у меня хорошо получилось».

После вылета фаворитки из Китая Чжэн Циньвэнь у Павлюченковой появился отличный шанс дойти до четвертьфинала. В случае победы над Векич ей предстоит поединок с победительницей пары Соболенко — Андреева.