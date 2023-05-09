Женский теннис потерял суперзвезду. Радукану сменила корт на больницу

Эмма больше не входит в топ-100 и пропустит минимум два следующих турнира «Большого шлема».

К Эмме Радукану приковано много внимания — она сенсационно выиграла US Open два года назад, но с тех пор не смогла похвастаться никакими достижениями. Кроме рекламных контрактов, которых у нее теперь десятки. Сейчас британка уже выпала из топ-100 мирового рейтинга и опустится еще ниже, пропустив ближайшие «Ролан Гаррос» и Уимблдон. У нее было запланировано три операции в связи с травмой рук и голеностопа. Две из них уже проведены, следующая — через полторы недели.

58 слов в ответ на 16 вопросов

Во время недавней пресс-конференции на турнире в Мадриде Радукану задали 16 вопросов. Она ответила на них 58 словами. Можно было бы даже представить полный разговор теннисистки и прессы, но отрывков достаточно. Общение с медиа длилась всего три минуты, а самым длинным ответом был рассказ о поражении от Бьянки Андрееску в Майами: «Да, это была хорошая поездка в Америку, тяжелый матч. Но да, идем дальше».

Фото Global Look Press

После этого представитель WTA увела Радукану со словами: «Думаю, этого достаточно». Эмма должна была сыграть в первом круге с Викторией Томовой из Болгарии, но снялась с матча. В результате британка выпала из топ-100 рейтинга.

В начале мая Эмма объявила, что пропустит несколько месяцев. Теннисистка решилась на несколько операций — на обеих кистях и голеностопе. Радукану отметила, что проблемы со здоровьем тревожили ее весь последний год, из-за чего она пропускала тренировки и соревнования. На данный момент девушка уже перенесла два операции из трех — на правой руке и на ноге. «Две операции из трех завершены. Спасибо всем за поддержку», — сказала Радукану в видео на своей странице в социальных сетях. Сообщается, что еще одно оперативное вмешательство состоится примерно через две недели.

Проблемы со здоровьем

Эмму многие ругают за то, что она больше времени уделяет рекламным контрактам, чем игре на корте. После того как теннисистка выиграла Открытый чемпионат США, она стала одной из самых высокооплачиваемых спортсменок мира, подписав контракты с Dior, Tiffany & Co., British Airways, Vodafone и Porsche.

Радукану на корте больше проигрывает, чем выигрывает, и совсем не может войти в соревновательный ритм. У нее много проблем со здоровьем и травм. В начале 2022 года она снялась с турнира в Мексике из-за судорог ног. На Australian Open-2022 возникли проблемы с мозолями на руках. Весной — травма спины. Травяная часть сезона принесла боли в левом боку, затем была травма левой ягодицы и бедра. Завершился прошлый год проблемой с кистью, а начался новый с подвернутого голеностопа.

Фото Global Look Press

После она пыталась играть с травмой левого запястья, но получалось плохо. «После Майами мне нужно все пересмотреть и продумать дальнейшие шаги. Мы нашли решения на краткосрочную перспективу, но в долгосрочной они не сработают», — говорила Эмма.

Радукану добавляла, что понимает, что травмы мешают нормальной карьере. Приходится снижать нагрузки, но это влияет на уровень игры. В Индиан-Уэллсе Эмма выступала с травмой запястья и обыграла Магду Линетт. «Иногда задумываешься, как такое вообще возможно. Но потом я быстро понимаю, что ты хозяйка своей судьбы. И я уже выиграла US Open, мне уже повезло. Так что и невезение нужно принимать», — говорила британка после того матча.

Недавно теннисистка объявила, что не сыграет на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне и опустится еще ниже в рейтинге. Но зато, возможно, операции помогут ее шаткому здоровью.

— В последние 10 месяцев меня беспокоила боль в обеих руках. Я старалась справиться с этим и выступать, в конце года я снизила нагрузку и меньше играла на турнирах, но это не помогло. Чтобы решить проблему, мне нужна была операция на обеих руках. Я вынуждена сообщить, что пропущу несколько месяцев и перенесу еще одну операцию на лодыжке. Неприятно это говорить, но я не сыграю на летних турнирах. Спасибо болельщикам за поддержку, — написала Радукану в соцсетях.