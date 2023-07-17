В теннис пришел новый король? Или Джокович еще нанесет ответный удар?

Игорь Рабинер — о финале Уимблдона-2023.

Уимблдон. Мужчины. Финал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Новак Джокович (Сербия, 2) — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4

Этот финал Уимблдона подарил все, чего ты можешь от него хотеть, — ну, разве что кроме отыгрыша Джоковича в гейме, когда Алькарас подавал на матч. Но это уже был бы финал футбольного ЧМ-2022 в Катаре. Такое не повторяется.

Остальное было. Пять сетов — главное, чего хотелось. Тай-брейк до последнего патрона в одном из них. Феноменальные розыгрыши то из 29, то из 25 ударов (на траве — самом быстром покрытии из всех возможных!), когда трибуны выли, а оба игрока доставали невероятные мячи. Невольный шпагат поскользнувшегося серба в первом гейме, заставивший испугаться за его здоровье, и сам факт этого матча. Сломанная ракетка Ноле. И слова — Джоковича, что он проиграл сильнейшему в этот день, и Алькараса, что соперник вдохновлял его чуть ли не с пеленок.

И ведь было-то всего три эйса на двоих (вернее, на одного — Карлоса) за весь матч — число для мужского тенниса ничтожное. Но что оно означает? Чем меньше эйсов — тем больше игры. Вернее, не так — Игры.

Взять один только последний гейм и шоу, которое выдал в нем испанец — по одному выигранному и проигранному укороченному, одна успешная свеча, один выход к сетке, когда Джокович бил кроссом, казалось, наверняка, но Алькарасу удалось с лета эту «бомбу» перевести обратно. И, наконец, «подачка-неберучка», как мы говорили в детстве.

Как же раскованно, смело и разнообразно этот пацан играет! Один раз Ноле читает его укороченный, добегает — не страшно, сделаем еще один в следующем же розыгрыше, ведь сейчас-то Джокович точно от меня такого не ждет. И проходит!

Новак бился в каждом розыгрыше, бежал за каждым невозможным мячом и тащил больше, чем возможно. Тем более в 36 лет. Но и ошибаться по ходу игры стал все же чаще, чем к этому привыкли. Он бесподобен, он выиграл в этом году Мельбурн и Париж, он пронесся, никого не замечая, до финала Уимблдона и был в одном сете от пятой победы в нем кряду. Но с той стороны был гений нового поколения, который даже после 1:6 в первом сете совершенно не был с этой победой оппонента согласен.

Карлос Алькарас и Новак Джокович. Фото Global Look Press

Мне кажется, что очень многое в итоговом раскладе предопределил второй сет. Вернее, его развязка. Вначале-то Карлос вел — 2:0, но Ноле отыгрался. Все, казалось, идет как всегда. Против этого серба можно показывать фантастическую игру, но все равно почти с гарантией, что ты ее проиграешь. Если тебя только зовут не Роджер и не Рафа — тогда шансы есть. Вернее, были. В остальных случаях — по ооочень большим праздникам.

И как-то вот так совпало, что Надаль закончил, а Алькарас начал, по сути, одновременно. Испанская теннисная корона была передана из рук в руки. Но то, во что играет Карлос, с художественной точки зрения нравится мне гораздо больше. Рафа обладал феноменальным характером, но ты все равно почти точно знал, что он сделает в следующую секунду. Его теннис был теннисом совершенного робота, наделенного к тому же нереальной человеческой волей. А Карлос каждое мгновение придумывает на корте то, что еще секундой ранее сам не мог предположить.

Такой вот укороченный он дал на чужой, по-моему, подаче на тай-брейке второго сета при 3:4 — и Ноле не успел. Начал-то серб этот тай-брейк более чем уверенно — с 3:0. Кто бы в такой момент у Новака отыгрался? Да вот кто — Алькарас. Он и один сетбол Ноле — правда, на своей подаче — отыграл, не заметив. А сам, получив первый же шанс, воспользовался им и выиграл — 8:6.

Не могу себе представить, чтобы Джокович отдал игру, ведя по сетам 2-0. Поэтому мне и кажется этот момент в матче — решающим.

Нет, потом было еще много чего. Карлос на кураже после выигранного второго сета разнес Новака с тем же счетом 6:1, что и проиграл в первом. Но не стоило думать, что в своем почтенном возрасте Джокович в такой ситуации утерял способность к сопротивлению — получите, молодой человек, 6:3 в четвертом!

А дальше был решающий, где все-таки все уже давалось Новаку с чуть большими усилиями. И когда Новак, проиграв при 1:1 свою подачу, размозжил ракетку о боковину сетки, возник вопрос — это к чему? К отчаянию и белому флагу — или к тому выплеску бешенства, который приведет в рабочее состояние?

А ни к тому, ни к другому. Все оставшиеся геймы на своей подаче Джокович выиграл, на чужой — проиграл. То есть и не сдался (такого с Ноле вообще, по-моему, произойти не может), но и чуда преодоления не сотворил. В первом сете, когда каждый из четырех первых геймов был для него сложнейшим, но каждый он выиграл, серб был к этому готов. В пятом — увы, уже нет.

Но Алькарас, который за всю карьеру не имел практически никакого опыта игры на траве и встретился в финале с антиподом в этом смысле, оказался на такое чудо горазд. Ведь что такое проиграть 1:6 в первом сете Джоковичу? 90 процентов скажут себе — ну, что мне против такого монстра, да еще и на его любимом покрытии, делать. На покрытии, где я толком никогда и не играл. Одно дело — любого даже из топ-10 пройти, пусть даже это Даниил Медведев с его одной победой (над Новаком, кстати! В трех сетах!) и четырьмя финалами турниров «Большого шлема». Но Джокович...

20-летний парень, однако, оказался способен во втором своем финале ТБШ одержать вторую победу. И укрепить положение первой ракетки мира, которое еще года два назад вообразить было невозможно. Но в том и суть спорта, что сегодня в нем есть Три Титана, сквозь стену из которых невозможно проломиться, — а завтра два из них сошли, а третьего ты, 20-летний и бесстрашный, взял и обыграл.

Карлос Алькарас. Фото Global Look Press

Но Ноле не сдастся, не надейтесь. Обыграл же Месси в финале чемпионата мира по футболу Мбаппе, хотя командные виды — это, конечно, отдельная история. Но как же хочется, чтобы Новак еще встретился с Карлосом в финале — и победил его. Чтобы старое не сразу, а в сумасшедшей борьбе уступило место новому.

Понятно, что время — в пользу Алькараса, и такое происходит всегда и везде. Но для того и был этот финал Уимблдона пятисетовым, чтобы мы ждали такого же и следующего, и через один. Чтобы Карлос еще тоже сильно попотел, прежде чем утвердиться в статусе нового короля.

Нет, не Испании, который присутствовал на финале. А тенниса — чудесного вида спорта, который может длиться по пять часов, но, если игра прекрасна, ты этого гигантского времени, за которое Бог знает сколько всего можно успеть сделать, не замечаешь.