«Хачанов играл правильно, но не сложилось». Колонка Екатерины Макаровой

Олимпийская чемпионка объясняет причины поражений Хачанова и Павлюченковой в матчах 1/4 финала «Ролан Гаррос» и отдает должное их самоотдаче.

Авторская колонка олимпийской чемпионки Рио-2016, экс первой ракетки мира в парном разряде — о четвертьфиналах «Ролан Гаррос», в которых наши соотечественники Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов, к сожалению, проиграли грозным оппонентам. Тем не менее оба покидают турнир с высоко поднятой головой. Карен вернется в топ-10 впервые с октября 2019 года (в десятке будет сразу три россиянина), Анастасия поднимется больше чем на 200 строчек и вплотную приблизится к возвращению в топ-100 (практически полностью пропустила прошлый сезон из-за травмы колена и проблем со спиной).

Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters

Мухова — Павлюченкова

На мой взгляд, ключевым в этом матче стал первый сет. Обе девушки очень здорово играли, проводили много красочных комбинаций. Мухова начала агрессивно, активно использовала абсолютно весь корт, выходила к сетке, уверенно укорачивала. Очень широко строила свои розыгрыши. Еще у Каролины идеально шел удар справа, она заработала какое-то невероятное количество виннерсов: обратным кроссом, по бегущему мячу, переводы по линии... Как будто мяч каждый раз идеально ложился на ракетку.

Но, как мы все хорошо знаем, Настя — боец. Здорово вернулась в игру, превратив 1:3 в 4:3. Павлюченкова стала здорово входить в корт, ей стали удаваться фирменные мощные удары, несколько раз получилось удачно укоротить. Но чтобы дожать представительницу Чехии, ей не хватило свежести. Обидная проигранная концовка первого сета все решила. Во втором сете у Муховой все шло по накатанной, а Настя выглядела уставшей. Все-таки все матчи по сетке у нее были очень тяжелые. В трех сетах она обыграла Людмилу Самсонову и Анастасию Потапову, а играть против соотечественниц — это всегда тяжело эмоционально. Совсем другой психологический настрой. Матч с Элизе Мертенс также забрал много энергии (Павлюченкова уступала 3:6, 1:3 и «меньше», но смогла вырвать победу. — Прим. «СЭ»).

У Муховой продвижение было попроще. В первом круге она выбила восьмую «сеяную» Марию Саккари, получив большой заряд уверенности и открыв для себя сетку. После этого ей доставались соперницы, в матчах с которыми она была фаворитом, и ей здорово удалось реализовать свои возможности.

Каролина выходит в полуфинал на Арину Соболенко. Павлюченкову же стоит поздравить с классным результатом. Добраться до четвертьфинала «Ролан Гаррос», особенно после травмы и не самой удачной игры на предыдущих грунтовых турнирах текущего сезона, — отличное достижение. Причем этот четвертьфинал можно смело назвать рабочим. Настя добиралась до этой стадии через определенные трудности, побеждала порой через не могу. Временами показывала теннис образца 2021 года, когда ей многое удавалось и она была очень близка к топ-10, выиграла золото Игр-2020 в миксте, была лидером команды на Кубке Билли Джин Кинг. Надеюсь, что выступление в Париже добавит ей уверенности в следующих турнирах.

Новак Джокович и Карен Хачанов. Фото AFP

Джокович — Хачанов

Начало было за Кареном. С одной стороны, Джокович не сразу включился. В первой и второй партиях у него было непривычно много невынужденных ошибок. С другой, наш теннисист не давал ему почувствовать комфортный ритм. Хачанов владел преимуществом и вполне мог повести 2:0 по сетам. Но Новак не зря считается одним из лучших теннисистов в истории. Он умеет перестраиваться и проводить решающие моменты матча на максимуме.

Тай-брейк второго сета он выиграл сверхуверенно. На мой взгляд, это и стало переломным моментом. Если говорить про психологию игры на тай-брейке, то его важно хорошо начать. И Карен сделал это, играл правильно, но не сложилось. И, видимо, ему стало досадно. Он позволил себе провалиться, злился на себя. И в итоге тай-брейк пролетел за несколько минут.

Ему потребовалось время, чтобы прийти в себя. В третьем сете качество игры россиянина упало. И Джокович этим воспользовался. Оставшиеся две партии серб взял с запасом, хотя в четвертой у Карена и был шанс выправить положение, когда он сделал обратный брейк при счете 4:3. В тот момент он бился как лев. Но, опять же, когда ты играешь против такого чемпиона, каждый мяч имеет значение. Карен сам понимал, что у Джоковича надо именно выиграть. Переиграть его, додавить, сделать что-то невероятное. Никаких подарков от серба ждать не приходится. Где-то не сложилось, но Карен в любом случае провел отличный матч.

Да и в целом же четвертьфинал — очень хороший результат для него на грунтовом «мейджоре». Это не его любимое покрытие, тем не менее он забрался очень далеко. Переиграл несколько топ-игроков и справедливо возвращается в топ-10. Два полуфинала и четвертьфинал на трех ТБШ подряд — великолепное достижение. Желаю Хачанову продолжать в том же духе, надеюсь, его еще ждут большие успехи в этом сезоне.

Сегодня, 7 июня, Екатерина Макарова празднует свой 35-й день рождения. «СЭ» поздравляет нашу прославленную теннисистку с этой датой и желает ей новых высот в воспитании молодых игроков.