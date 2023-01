Хачанова травят за поддержку Нагорного Карабаха. Зачем он это делает?

Федерация тенниса Азербайджана требует наказать российского теннисиста за акцию в поддержку армянской стороны.

Федерация тенниса Азербайджана и СМИ из этой страны выступили с осуждением действий российского теннисиста Карена Хачанова, который после матчей третьего и четвертого раундов Открытого чемпионата Австралии писал на камере неоднозначные лозунги. По традиции победители встреч на крупных турнирах имеют возможность в конце трансляции начертать короткое послание, доступное телезрителям. Обычно это обращение к близким людям, однако Хачанов взбудоражил общественность, напомнив о конфликте в Нагорном Карабахе. Сначала он написал на английском языке «Artsakh, stay strong!!!» («Арцах, держись!!!»), а через два дня — «Keep believing and fighting until the end. Artsakh stay strong!» («Продолжайте верить до конца. Арцах, держись!»).

Дедушка переехал в Россию из-за работы

Арцах — это армянское название Нагорного Карабаха, региона, вокруг которого с 1988 года полыхает конфликт между армянами и азербайджанцами. В данный момент здесь очередное обострение из-за того, что азербайджанские активисты 12 декабря перекрыли Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую регион с Арменией. Этнические армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, жалуются, что на протяжении 40 дней испытывают проблемы с доставкой продовольствия, топлива и лекарств. При этом в Баку уверяют, что люди, блокирующие дорогу, являются борцами за экологию и проводят мирную акцию. Усилия международных посредников по урегулированию этой ситуации пока не приносят результата.

Хачанов родился в России, постигал теннисные азы в Хорватии и Испании, а в последние годы много времени проводит в Дубае (ОАЭ). Тем не менее он не забывает свои армянские корни — его дед, врач-уролог Рудольф Меджлумович Хачанов, родился в Ереване, но давно перебрался в Москву, где живет до сих пор. «Они переехали в Москву еще во времена СССР. Я родился в 1996 году в России, — рассказывал Карен в интервью «Чемпионату». — По материнской линии мой дедушка был наполовину армянином... В Москву мой дедушка переехал из-за работы. По профессии он уролог. Он окончил университет в Ереване, а в Москву они отправились, когда мой отец был еще ребенком».

На первом этапе карьеры Хачанова спонсировал муж сестры его отца Абгара — успешный бизнесмен Александр Зайонц. Однако Карен много общается и со своими армянскими родственниками. В частности, он публиковал в соцсетях фотографии из этой страны в 2021 году. «У нас множество родственников и друзей там, особенно у моего дедушки и отца. У меня самого там не так много друзей. Армянские семьи обычно очень большие и дружные», — рассказывал Хачанов. При этом отец спортсмена всегда подчеркивал, что его сын является российским теннисистом, выступает под флагом нашей страны и играет за сборную России.

Карен Хачанов. Фото Reuters

Политика или гуманитарный вопрос?

Карен не в первый раз проявляет интерес к политическим событиями в Нагорном Карабахе. Так, во время вооруженного обострения в этом регионе в 2021 году он публиковал в соцсетях такое сообщение: «Я с ужасной тревогой слежу за новостями из Армении. Несмотря на то что я родился в России, я всегда говорю, что у меня армянские корни. Мне до глубины души больно смотреть на то, что происходит в стране, которую я очень люблю. Армяне не начинали и не хотят этой войны! Гибнут мирные, ни в чем неповинные люди и даже дети!».

Впрочем, политическая активность Хачанова по понятным причинам не нравится азербайджанцам. «Обычно говорят, что спорт вне политики. Но прямо на наших глазах мы видим, как армяне своими провокациями рушат этот принцип, — пишет издание 1news.az. — И хотя на подобного рода турнирах организаторы стараются пресекать малейшие политические жесты, в отношении Хачанова не было предпринято даже формального предупреждения. Не говоря уже о том, что по-хорошему спортсмен должен был быть дисквалифицирован и оштрафован на круглую сумму».

При этом представители армянской общины Австралии горячо поддержали Хачанова. Они развернули флаги Арцаха на трибунах Открытого чемпионата Австралии, что теоретически может привести к новому обострению. Ранее, напомню, в Мельбурн-парк после жалоб украинцев запретили проносить флаги России. Формально политические акции, не согласованные с организаторами, на соревнованиях действительно запрещены. Однако тут есть нюансы, поскольку некоторые выступления можно трактовать как гуманитарные, как это было сделано во время кампании против расизма, организованную активистами BLM.

В прошлом году на Открытом чемпионате Австралии запрещали акции в поддержку китайской теннисистки Пэн Шуай, которая якобы пострадала в своей стране от сексуальных домогательств крупного чиновника. При этом активисты уверяли, что выступают не против Китая, а поднимают проблему в целом. В случае с Хачановым он тоже выступает не против Азербайджана и даже не против активистов, блокировавших дорогу, а в поддержку региона, которому сейчас приходится тяжело. С другой стороны, если скандал докатится до организаторов Australian Open, Карена наверняка ждут неприятности, и далеко не факт, что он сможет повторить свои заявления после завтрашнего четвертьфинала против Себастьяна Корды из США.