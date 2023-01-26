От Джоковича потребовали прекратить поддержку России. Скандал с сербами в Австралии

Организаторы открытого чемпионата Австралии недовольны видео, на котором отец звездного теннисиста находится в компании пророссийски настроенных фанатов.

Акции сербских фанатов после матча Рублев — Джокович на Открытом чемпионате Австралии по теннису привели к международному скандалу. Западные СМИ называют их «отвратительными», а организаторы Australian Open требуют от Новака Джоковича повлиять на отца для того, чтобы он воздержался от политических выступлений до завершения турнира. Поводом стало видео на YouTube-канале атамана австралийского казачества Семена Бойкова, на котором Срджан стоит рядом с фанатом, который носит футболку с буквой Z. В руке у мужчины триколор с изображением президента России. Затем отец Джоковича выкрикивает: «Да здравствуют русские!».

Родители Новака — Срджан и Диана Джокович. Фото Reuters

Наказывать не за что

Российская символика запрещена в теннисном центре «Мельбурн-парк» по требованию украинцев еще на прошлой неделе. Однако сербские болельщики воспользовались сходством государственных цветов наших стран и пронесли на трибуны во время четвертьфинального поединка Рублева и Джоковича в том числе и флаги России. Четверо участников этого действа в результате были выдворены с трибун и допрошены в полиции. «Небольшая группа людей демонстрировала неприемлемые флаги и символы, в затем угрожала охранникам, — говорится в заявлении Tennis Australia. — Игроки и их команды проинформированы об инциденте. Им напомнили о правилах турнира и недопустимости их нарушения. Мы продолжаем тесно сотрудничать со структурами, обеспечивающими безопасность на стадионе, и с правоохранительными органами».

Одним из задержанных оказался гражданин США сербского происхождения Зоран Павлович. Поводом стала футболка с буквой Z, которую считают одним из символов СВО, и надписью «Где мы, там Россия». Однако официально в «Мельбурн-парке» запрещены только российские триколоры, и предъявлять обвинения болельщику в полиции оказалось не за что. «Я им объяснил, что меня зовут Зоран, потом показал им документы, передо мной извинились и отпустили. Я являюсь гражданином США, у меня до сих пор никогда не было проблем с законом», — приводит слова Павловича сербское издание Kurir.

Вероятно, еще до своего задержания Павлович и его приятели встретили на стадионе Срджана Джоковича, который с удовольствием поддержал пророссийскую акцию. «Это был наш ответ, попытка показать русский дух, — приводит «РИА Новости Спорт» слова атамана Бойкова. — Простые австралийцы выступают против гонений на русских. Чем больше такого происходит, тем больше нормальные, здравомыслящие люди говорят, что это неправильно». По некоторым данным, в перформансе наряду с сербскими болельщиками также участвовали русскоязычные байкеры «Ночные волки». Именно их лидеру Александру Золдостанову передают привет сербские фанаты на видео, которое вызвало гнев западных СМИ.

Срджан Джокович во время митинга. Фото Global Look Press

Скандальный родитель

Напомню, что сага с российскими флагами на нынешнем Открытом чемпионате Австралии началась в первый же день турнира, когда во время игры украинки Катерины Байндль и россиянки Камиллы Рахимовой на корт 14 раз вызывали полицию из-за российского флага на трибуне. На фоне скандала организаторы соревнований запретили наши флаги, сославшись на то, что официально Россия в чемпионате не участвует (все наши представители из-за политических санкций играют в нейтральном статусе). При этом австралийский болельщик русского происхождения Юджин Роутман дал несколько интервью нашим СМИ, в которых жаловался, что у него на Australian Open отбирают даже сербские флаги, принимая их за символику России.

Затем на матче второго круга между россиянином Андреем Рублевым и финном Эмилем Руусувуори появились болельщики с украинским флагом. Наш теннисист против их присутствия не возражал, но пожаловался судье на то, что из уст этих фанатов в его адрес звучат оскорбления. Никаких последствий для болельщиков данный инцидент не имел. Попутно развивалась история с флагами Нагорного Карабаха на матчах еще одного россиянина — Карена Хачанова. Этот теннисист армянского происхождения поддерживал непризнанную республику в ситуации с транспортной блокадой, что привело к протестам со стороны федерации тенниса Азербайджана.

Отец Новака Джоковича Срджан давно знаменит своим импульсивным поведением. Так, год назад во время скандала с недопуском его сына на Открытый чемпионат Австралии из-за отсутствия прививки он устраивал митинги в Белграде и давал зубодробительные интервью. В одном из них он заявил следующее: «Новак — наша гордость. Новак — это Сербия, а Сербия — это Новак. Они хотят растоптать Сербию и сербский народ. Они хотели поставить его на колени. И не только его, но и нашу прекрасную Сербию. Иисус был распят на кресте, но он продолжает жить в нас. Они пытаются распять и принизить Новака и поставить его на колени».