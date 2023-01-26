От Джоковича потребовали прекратить поддержку России. Скандал с сербами в Австралии

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Акции сербских фанатов после матча Рублев — Джокович на Открытом чемпионате Австралии по теннису привели к международному скандалу. Западные СМИ называют их «отвратительными», а организаторы Australian Open требуют от Новака Джоковича повлиять на отца для того, чтобы он воздержался от политических выступлений до завершения турнира. Поводом стало видео на YouTube-канале атамана австралийского казачества Семена Бойкова, на котором Срджан стоит рядом с фанатом, который носит футболку с буквой Z. В руке у мужчины триколор с изображением президента России. Затем отец Джоковича выкрикивает: «Да здравствуют русские!».
Российская символика запрещена в теннисном центре «Мельбурн-парк» по требованию украинцев еще на прошлой неделе. Однако сербские болельщики воспользовались сходством государственных цветов наших стран и пронесли на трибуны во время четвертьфинального поединка Рублева и Джоковича в том числе и флаги России. Четверо участников этого действа в результате были выдворены с трибун и допрошены в полиции. «Небольшая группа людей демонстрировала неприемлемые флаги и символы, в затем угрожала охранникам, — говорится в заявлении Tennis Australia. — Игроки и их команды проинформированы об инциденте. Им напомнили о правилах турнира и недопустимости их нарушения. Мы продолжаем тесно сотрудничать со структурами, обеспечивающими безопасность на стадионе, и с правоохранительными органами».
Одним из задержанных оказался гражданин США сербского происхождения Зоран Павлович. Поводом стала футболка с буквой Z, которую считают одним из символов СВО, и надписью «Где мы, там Россия». Однако официально в «Мельбурн-парке» запрещены только российские триколоры, и предъявлять обвинения болельщику в полиции оказалось не за что. «Я им объяснил, что меня зовут Зоран, потом показал им документы, передо мной извинились и отпустили. Я являюсь гражданином США, у меня до сих пор никогда не было проблем с законом», — приводит слова Павловича сербское издание Kurir.
Вероятно, еще до своего задержания Павлович и его приятели встретили на стадионе Срджана Джоковича, который с удовольствием поддержал пророссийскую акцию. «Это был наш ответ, попытка показать русский дух, — приводит «РИА Новости Спорт» слова атамана Бойкова. — Простые австралийцы выступают против гонений на русских. Чем больше такого происходит, тем больше нормальные, здравомыслящие люди говорят, что это неправильно». По некоторым данным, в перформансе наряду с сербскими болельщиками также участвовали русскоязычные байкеры «Ночные волки». Именно их лидеру Александру Золдостанову передают привет сербские фанаты на видео, которое вызвало гнев западных СМИ.
Напомню, что сага с российскими флагами на нынешнем Открытом чемпионате Австралии началась в первый же день турнира, когда во время игры украинки Катерины Байндль и россиянки Камиллы Рахимовой на корт 14 раз вызывали полицию из-за российского флага на трибуне. На фоне скандала организаторы соревнований запретили наши флаги, сославшись на то, что официально Россия в чемпионате не участвует (все наши представители из-за политических санкций играют в нейтральном статусе). При этом австралийский болельщик русского происхождения Юджин Роутман дал несколько интервью нашим СМИ, в которых жаловался, что у него на Australian Open отбирают даже сербские флаги, принимая их за символику России.
Затем на матче второго круга между россиянином Андреем Рублевым и финном Эмилем Руусувуори появились болельщики с украинским флагом. Наш теннисист против их присутствия не возражал, но пожаловался судье на то, что из уст этих фанатов в его адрес звучат оскорбления. Никаких последствий для болельщиков данный инцидент не имел. Попутно развивалась история с флагами Нагорного Карабаха на матчах еще одного россиянина — Карена Хачанова. Этот теннисист армянского происхождения поддерживал непризнанную республику в ситуации с транспортной блокадой, что привело к протестам со стороны федерации тенниса Азербайджана.
Отец Новака Джоковича Срджан давно знаменит своим импульсивным поведением. Так, год назад во время скандала с недопуском его сына на Открытый чемпионат Австралии из-за отсутствия прививки он устраивал митинги в Белграде и давал зубодробительные интервью. В одном из них он заявил следующее: «Новак — наша гордость. Новак — это Сербия, а Сербия — это Новак. Они хотят растоптать Сербию и сербский народ. Они хотели поставить его на колени. И не только его, но и нашу прекрасную Сербию. Иисус был распят на кресте, но он продолжает жить в нас. Они пытаются распять и принизить Новака и поставить его на колени».