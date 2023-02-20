Великобритания может лишиться теннисных турниров из-за россиян. Насколько все серьезно?

Уимблдону и турнирам накануне «Большого шлема» грозят большие неприятности из-за политики.

Теннисные ассоциации ATP и WTA продолжают давить на британцев. Ассоциации лаун-тенниса (LTA) угрожают лишением лицензии на турниры в Истборне и Лондоне (Queen's Club Championships) в том случае, если российским и белорусским теннисистам вновь запретят участие в Уимблдоне. Насколько серьезны эти угрозы? И к каким последствиям они могут привести?

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В текущей ситуации в мировом спорте международные теннисные федерации проявили лояльность по отношению к российским спортсменам, которые практически весь прошлый сезон имели возможность спокойно выступать на соревнованиях. Исключением стал британский турнир серии «Большого шлема», организаторы которого не допустили игроков из России. В итоге соревнования лишились около 20 участников, включая Даниила Медведева — лидера мужского рейтинга на тот момент.

ATP и WTA отреагировали жестко — отобрали у турнира рейтинговые очки, а в декабре стало известно о денежном штрафе от обеих ассоциаций на общую сумму в два миллиона долларов. В LTA в свою очередь подали апелляцию на решение международных теннисных федераций. Но этим пикировка не закончилась. Теперь Великобритания может лишиться прав на проведение других престижных турниров.

«Это разрушило бы внутреннюю программу перед Уимблдоном и резко уменьшило бы популярность этого вида спорта для местной публики. Это также влияет на ежегодные турниры, проводимые в таких городах, как Ноттингем, Сурбитон и Илкли», — сообщает Daily Mail.

При этом ситуация достаточно серьезная, что в Великобритании уже опасаются за судьбу соревнований. Высокопоставленные источники утверждают, что многие люди уже «в полной мере оценили последствия».

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Последствия

К чему могут привести столь радикальные меры? На самом деле их действенность вызывает сомнения. Недавно уже была история с делом Шуай Пэн, которая обвинила в изнасиловании бывшего вице-премьера страны Чжана Гаоли. Данный инцидент сильно напугал теннисисток из других стран. А сама Пэн впоследствии опровергла свои же слова в письме в WTA, причем было это в разгар пекинской Олимпиады.

В итоге женская теннисная ассоциация отменила все турниры в Китае. Такие же действия последовали и от ATP. Однако по факту в календаре на 2023 год присутствуют соревнования, которые должны пройти в китайских городах. Но есть и другие нюансы, которые могут сыграть на руку LTA, даже если они отменят бан для российских спортсменов.

В 2022 году организаторы Уимблдона объяснили свое решение тем, что они опасались политических жестов или провокаций со стороны теннисистов из России и Белоруссии. При этом за весь сезон никто из представителей этих стран не устраивал подобных акций. В итоге в декабре Times сообщил, что российских и белорусских спортсменов могут допустить на турнир серии «Большого шлема» в 2023 году.

Однако здесь есть одна деталь: если LTA и примет соответствующее решение, то перекрыть дорогу россиянам может правительство страны, так как вопрос выдачи виз находится в руках властей Великобритании. И в таком случае организаторы Уимблдона будут ни при чем.

Хорошая новость заключается в том, что у правительства все же другие планы — и они не намерены отказывать во въезде в страну российским и белорусским спортсменам. Так что в любом случае все будет зависеть только от LTA.

Фото Global Look Press

Потеря?

Надо понимать, что единственная существенная потеря для организаторов Уимблдона — это рейтинговые очки. В финансах, даже несмотря на штраф, они практически не потеряли, а совсем даже наоборот. В 2022 году турнир установил рекорды по премиальным и посещаемости. А с 2023 года вступит в силу долгосрочное соглашение между Всеанглийским клубом лаун-тенниса и крокета (AELTC) и одним из крупнейших британских банков Barclays, который уже раскручивал Итоговый турнир ATP.

Известно, что новый партнер Уимблдона, матчи которого проходят на кортах AELTC, не только будет поддерживать проведение соревнований, но и направит средства в благотворительный фонд, созданный в 2013 году. В AELTC также сообщили, что это будут крупнейшие пожертвования, когда-либо совершавшиеся партнерами турнира.

Но спортивная мотивация все же важна, хоть и в финансовом плане теннисисты из-за отстранения россиян не потеряли. Вероятнее всего, именно об этом думают организаторы турнира, которые в ближайшее время должны принять решение об участии теннисистов из России и Белоруссии в Уимблдоне-2023.

А нашим спортсменам остается только надеяться — что они и делают. Именно так ответил на вопрос об участии в турнире «Большого шлема» Андрей Рублев. «Мы все ждем. Надеюсь, мы сможем сыграть. Я бы с удовольствием там сыграл. Конечно, «Уимблдон» — один из лучших турниров в нашем спорте», — заявил Рублев на пресс-конференции в конце января.