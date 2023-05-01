Кудерметову обвиняют в «неправильном спонсоре». Скандал на турнире в Мадриде

Вероника рискует не попасть на Уимблдон, если продолжит сотрудничество с «Татнефтью».

На грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде разгорелся скандал вокруг российской теннисистки Вероники Кудерметовой. 13-я ракетка мира продолжает выходить на корт в майке с логотипом своего спонсора — «Татнефти». Это не запрещено правилами женского тура, однако структуры компании из Татарстана находятся под санкциями Европейского союза, и теоретически подобная реклама может быть расценена как нарушение законов ЕС. Кроме того, для заявки на предстоящий Уимблдон Вероника должна подписать так называемую декларацию о нейтралитете, а в ней четко говорится, что у спортсмена не должно быть спонсоров из России. Придется ли теперь Кудерметовой разорвать свой «неправильный контракт»?

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Бренд-амбассадор

В Мадриде Вероника «посеяна» под 12-м номером и уже дошла до четвертого круга, где встретится с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной. Однако теперь Кудерметова находится под двойным давлением, поскольку в соцсетях западные болельщики активно хейтят нашу спортсмену за выступление с логотипом «Татнефти», хотя это не противоречит правилам. «Вероника Кудерметова в настоящий момент не может быть оштрафована, поскольку ничего не нарушила, — отметил британский теннисный блогер Джейм Грей. — Если WTA или организаторы соревнований захотят что-то с этим сделать, им нужно изменить свои регламенты».

Сотрудничество Вероники с «Татнефтью» началось два года назад, когда она вместе со своей младшей сестрой Полиной стала бренд-амбассадором компании, которая располагается в родном регионе Кудерметовых — Татарстане. Ранее спонсором теннисистки выступала «Роснефть», однако это партнерство оказалось недолговечным. «Татнефть» в принципе активно поддерживает спорт в Татарстане. В частности, недавно еще одним «спортивным лицом» нефтяников стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Кроме того, «Татнефть» на протяжении многих лет помогает хоккейному клубу «Ак Барс».

Вероника, несмотря на плотный график участия в турнирах, часто появляется в Казани, где тренируется на базе местной академии тенниса. В конце прошлого года после победы в парном разряде на итоговом турнире WTA она удостоилась приема главы Татарстана Рустама Минниханова, который вручил теннисистке медаль «100 лет образования Татарской АССР». Тогда же было объявлено, что спортсменка сохраняет связи с ЦСКА — по нынешним временам это тоже может послужить поводом для санкций. Хотя теннисные власти и не поддерживают рекомендации МОК на сей счет, несмотря на требования оппонентов России.

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Безумные требования

Очевидно, что в ближайшее время Веронике и ее команде придется принять непростое решение — приостановить свое многолетнее сотрудничество с «Татнефтью» и ЦСКА или пропустить уимблдонский турнир, который пройдет в Лондоне с 3 по 16 июля. В прошлом году на британский «мейджор» не допустили всех россиян и белорусов, но тогда теннисные ассоциации решили не начислять за данный турнир рейтинговых очков. Теперь же отсутствие на травяном «Большом шлеме» может сильно ударить по рейтингу. Хотя при этом теннисистам придется подписать крайне спорный документ.

Отец Вероники — известный хоккеист Эдуард Кудерметов — в прошлом выступал за «Ак Барс» и ЦСКА. Так что возможные нюансы со спонсорством затрагивают и его интересы. «Мне очень приятно представлять такую крупную компанию и из моего родного региона на международном уровне. «Татнефть» всегда поддерживала массовые и командные виды спорта, а сейчас, на примере со мной, и индивидуальный вид. Я хочу отдельно поблагодарить генерального директора компании — Наиля Ульфатовича Маганова. Для меня предоставленная помощь дает возможность лучше готовиться к турнирам и рациональнее строить турнирный календарь», — говорила Вероника в интервью «Татар-информ» в 2021 году.

Очевидно, что теперь спонсорский аспект становится дополнительным источником давления на наших спортсменов. Подобные претензии незаконны, однако до сих пор было сложно представить, что и принадлежность к силовым структурам может как-то помешать спортсмену участвовать в соревнованиях. Тем не менее сейчас это черным по белому прописано в рекомендациях МОК наряду с запретом на выступление россиян в командных видах спорта. Требования Уимблдона также заключаются в отсутствии поддержки спортсменов со стороны госструктур и коммерческих спонсоров из нашей страны. И нет никакой гарантии, что подобные безумные условия не перекинутся на другие виды спорта.