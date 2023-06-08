Каролина Мухова из Чехии отыграла у второй ракетки мира матчбол и победила белоруску, несмотря на судороги.

«Ролан Гаррос» — 2023. Женщины. Полуфинал

Каролина Мухова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5

В финале «Ролан Гаррос» практически все ждали сражение за титул и звание первой ракетки мира между Игой Свентек и Ариной Соболенко. Но Каролина Мухова из Чехии совершила почти невозможное — с судорогами ног отыгралась в третьем сете со счета 5:2 и матчбола и прошла белоруску. После матча Каролина едва не плакала и повторяла, что просто счастлива. До этого обе девушки уже были в полуфинале парижского «мейджора», но ни одна из них не пробивалась в финал.

Нападки на Соболенко

«Я не знаю, что произошло. Наверное, атмосфера, люди помогали мне во время матча. Я просто пыталась продолжать бороться. Я так счастлива, так счастлива!» — повторяла Мухова после окончания матча. Действительно, мало кто ставил на чешку перед началом игры. Ей пророчили поражение еще в 1/8 финала против лаки-лузера Элины Аванесян. Потом — победу Анастасии Павлюченковой над Каролиной за час. Ничего из этого не случилось, как и выхода в финал Соболенко.

Каролина Мухова и Арина Соболенко. Фото Reuters

Вряд ли на Арину повлияли вопросы СМИ о политике, на которые она устала отвечать. «Вы не должны ставить спортсменку в такое положение. Между двумя сторонами должно быть сердечное взаимопонимание. Спортсменка должна уважать вопросы, но журналист должен уважать волю спортсменки, если она не хочет выражать свое мнение», — заявила бывшая первая ракетка мира из Франции, а ныне директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо.

В полуфинале Соболенко играла хорошо — по крайней мере явно не хуже, чем в прошлых матчах. Просто Мухова набрала крутую форму — такой, возможно, у нее не было никогда. Чешка выиграла всего один турнир уровня WTA и два — ITF, но на «мейджорах» она выступала круто. И глупо было ожидать, что она вот просто так отдаст матч. Каролина не просто не дрогнула, а еще и первой сделала брейк — Арина, правда, тут же наверстала, не дав сразу взять сет. Пришлось решать вопрос на тай-брейке, где удачливее оказалась как раз Мухова.

Каролина Мухова. Фото Reuters

Ждем чудес от Хаддад Майи?

Это немного подкосило Соболенко, которая сразу же проиграла два гейма — и свою, и чужую подачи. Зрители максимально поддерживали вторую ракетку мира, и она собралась — сделала обратный брейк и начала классно атаковать. Дело опять дошло до тай-брейка, который на этот раз остался за Ариной. Хотя в начале решающего гейма белоруска уступала и могла проиграть и второй сет. Но, все-таки победив в партии, выдохнула и дала себе проявить эмоции.

В третьей партии Арине предвещали разгром Муховой — наконец-то получилось начать выигрывать в тяжелейшем матче. Каролина, наоборот, начала сдавать физически, у нее, по всей видимости, начались судороги, счет дошел почти до разгромных 5:2... У Соболенко появилась возможность в скором времени закрыть матч — вот он, решающий розыгрыш.

Но чешка собралась и отыграла брейк-поинт, а затем взяла еще и подачу Арину. Счет начал снова намекать, что вот сейчас будет тай-брейк, на котором непонятно, кто победит. Соболенко даже пошла и поменяла ракетку — это помогло ровно до двух обиднейших двойных на подаче белоруски. Потом чешке оставалось только взять свою подачу — и она без проблем это сделала.

Беатрис Хаддад Майя. Фото Reuters

В финале ей предстоит сразиться с Игой Свентек или Беатрис Хаддад Майей. Конечно, все ждут там польку, но ведь Мухова уже доказала, что фаворитов можно побеждать. Более того, за свою карьеру Каролина пять раз играла против теннисисток топ-3 и всегда побеждала. Бразильянка играет круто — сможет ли повторить достижение чешки?