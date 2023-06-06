Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»

Карен в четвертьфинале сражался с великим сербом почти четыре часа.

«Ролан Гаррос» — 2023. Мужчины. Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 3) — Карен Хачанов (Россия, 11) — 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4

Последний российский участник в одиночном разряде покидает «Ролан Гаррос». Карен Хачанов в четвертьфинале против Новака Джоковича взял первый сет и бился более трех с половиной часов, но все же не смог справиться с легендарным сербом, проиграв в четырех партиях. Тем не менее на третьем турнире «Большого шлема» подряд именно Карен стал лучшим из россиян у мужчин. Наградой для него станет долгожданное возвращение в топ-10 рейтинга ATP.

Стабильно хорошая игра

Хачанов, напомним, доходил до полуфиналов на последних Открытых чемпионатах США и Австралии, показав в обоих случаях очень качественный теннис. Благодаря этим успехам он создал себе настоящий фундамент для возвращения в элиту мужского тенниса. Не секрет, что после феноменального взлета в конце 2018 года с победой в парижском «мастерсе» от Карена ждали очень многого — попадания в топ-5, борьбу за «Большие шлемы»... Но за резким подъемом последовал спад — Хачанов осенью 2019-го вылетел из топ-10 и вскоре очутился в третьем десятке рейтинга, откуда годами не мог выбраться. Да, были всплески вроде четвертьфинала Уимблдона-2021 или серебра токийской Олимпиады, но они чередовались с затяжными провалами.

Новак Джокович. Фото Reuters

Теперь же, в последние месяцы, мы видим уверенного в себе теннисиста. Пусть 27-летний россиянин по-прежнему не выиграл ни одного титула с «мастерса» в Берси, зато он наконец-то обрел необходимую для топ-игрока стабильность. В активе Хачанова в последние девять месяцев помимо двух полуфиналов на «Больших шлемах» еще и полуфинал «мастерса» в Майами, а также четвертьфинал «мастерса» в Мадриде. В нынешнем сезоне он выиграл уже 23 матча, в то время как за весь прошлый год только 36, а в 2021-м — 35.

При всем этом в матче против Джоковича россиянин, конечно, и близко не был фаворитом. Новак на «Больших шлемах» всегда чрезвычайно хорош, да и по личным встречам он вел 8:1 — единственное поражение Карен нанес сербу как раз в финале парижского «мастерса». С тех пор Хачанов взял у Джоковича только один сет — в Белграде в 2022-м, однако тогда серб находился в неважной форме. И пусть в нынешнем грунтовом сезоне мы пока также не видели пикового Новака, на «Ролан Гаррос» он до четвертьфинала не отдал ни одной партии. В то время как Хачанов прорвался до этой стадии, что называется, с боем.

Карен Хачанов. Фото Reuters

Долгожданное возвращение в топ-10

С другой стороны, терять в игре против одного из двух главных фаворитов «Ролан Гаррос» (наряду с испанцем Карлосом Алькарасом) россиянину явно было нечего. И в стартовом сете мы увидели не слишком уверенного в себе Джоковича и образцового Хачанова. Карен играл роскошно — здорово подавал, пробивал справа, красиво укорачивал сам и добегал до укороченных Новака. Может, серб и ожидал такого напора, но справиться с ним в первой партии не сумел — отдал свою подачу в затяжном пятом гейме. Причем Хачанов мог взять гейм на третьем брейк-пойнте, но в простой ситуации ошибся у сетки. Однако не стал унывать и с пятого брейк-пойнта классным ударом все же добился своего! После чего довольно уверенно взял сет.

Причем и во второй партии серб не выглядел очень уж здорово, пусть постепенно выровнял игру. В итоге сет завершился тай-брейком. Отметим, что с австралийцем Танаси Коккинакисом и итальянцем Лоренцо Сонего Карен брал важнейшие тай-брейки с 1:4 и 0:4 соответственно. Вот только Джокович, поведя 4:0, подобного Хачанову сделать не позволил — взял 13-й гейм под ноль.

Россиянин немного расстроился, чем опытный серб сразу же воспользовался — повел 2:0 в третьей партии, затем сделал еще один брейк. Джокович играл все точнее и разнообразнее, а Карен под таким давлением начал допускать больше ошибок, ругаясь на себя. В третьем гейме четвертого сета он вновь отдал свою подачу и, казалось, потерял все шансы на спасение. Но надо отдать Хачанову должное, рук он не упустил — два брейк-пойнта в четвертом гейме Новак отыграл, зато в восьмом гейме при 4:3 в свою пользу Джокович при 30:40 совершил двойную ошибку.

Так счет в партии сравнялся, а надежда на положительный для россиянина исход вновь забрезжила. Увы, ненадолго — следующий гейм Карен начал с двойной и проиграл его под ноль, а затем уступил и четыре розыгрыша подряд на подаче Джоковича. Тем не менее 3 часа и 39 минут он бился с легендой почти на равных, за что заслуживает как минимум уважения. Уже в ближайший понедельник он станет десятой ракеткой мира — в топ-10 Хачанов вернется более чем через три половиной года после вылета оттуда. И у него есть хорошие шансы задержаться в десятке надолго.