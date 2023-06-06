«Зачем Соболенко ждала меня у сетки?» Украинка Свитолина обвинила белоруску в провокации

Вторая ракетка мира оказалась виновата в том, что ее соперница нарушила правила фейр-плей и нарвалась на свист трибун.

Наплевательское отношение организаторов «Ролан Гаррос» к политическим акциям в исполнении украинских теннисисток обернулось новым скандалом. После четвертьфинального матча украинка Элина Свитолина отказалась пожимать руку белоруске Арине Соболенко и вполне заслуженно заработала за это свист с трибун. Однако на послематчевой конференции Элина, которая проделывает этот трюк на парижском «Большом шлеме» уже в третий раз (с неизменно отрицательной реакцией публики), неожиданно обвинила свою соперницу... в провокации. Оказывается, Арина должна была заранее подготовиться к политическому демаршу и принять гнев болельщиков на себя, как ранее сделала россиянка Дарья Касаткина.

Все должны быть равны

— Не понимаю, зачем Соболенко ждала меня у сетки, — возмутилась Свитолина. — Мне кажется, я довольно четко озвучила свою позицию. Возможно, во время турнира Арина не сидит в соцсетях. Моя первая реакция: «Что ты делаешь?» Потому что я же заранее предупреждала. К тому же в первом круге она играла с Мартой Костюк. Так что все просто. Накалила ли она атмосферу на трибунах? К сожалению, да. Свист был вполне предсказуем. Кто бы ни проиграл в этой ситуации, его освистывают. Это не стало для меня неожиданностью.

Кроме того, Элина наехала на белоруску из-за того, что та дважды проводила пресс-конференции в усеченном формате. Из-за атак украинских журналистов Соболенко заявила, что во время общения с медиа не чувствует себя в безопасности. И эту позицию поддержали организаторы «Ролан Гаррос».

— Все должны быть равны. Например, почему Наоми оштрафовали, а в этот раз игрока, пропускающего пресс-конференцию, не штрафуют? — напомнила Свитолина о бойкоте пресс-конференций со стороны японки Осаки. — Все должны быть равны. Мне тоже задавали сложные вопросы — например, про Новака и его высказывания о Косово. Я не прячусь. У меня есть позиция, я ее выражаю. Я не собираюсь продавать свою страну ради симпатий зрителей.

Элина Свитолина проходит мимо Арины Соболенко. Фото Reuters

Просто инстинкт

На сей раз Арина не стала прятаться от СМИ и ответила на острые вопросы, заодно объяснив, зачем вышла к сетке после победного окончания поединка с Элиной (игра завершилась со счетом 6:4, 6:4) и почему ранее отменяла пресс-конференции.

— Это просто инстинкт — я всегда так делаю после каждого матча, — отметила Соболенко. — Свитолина не заслужила свиста трибун. Я очень уважаю то, что она делает после рождения ребенка. Очень впечатлена ее игрой. На пресс-конференциях я всегда отвечаю открыто. Но на этот раз чувствовала, что ко мне проявили неуважение. У меня в голове возникло столько плохих мыслей, что я не могла уснуть. На «Большом шлеме» и так хватает давления, так что я постаралась сосредоточиться на своей игре. У меня было ощущение, что пресс-конференции превращаются в политическое шоу. А я просто теннисистка. Мне нужно от этого отдалиться и сосредоточиться на теннисе. Я довольна тем, что это сделала.

Кроме того, Соболенко объяснила совместные снимки с Александром Лукашенко, за которые ее жестко критикуют западные СМИ. При этом Арина под давлением журналистов нехотя все-таки признала, что не поддерживает нынешнюю политику президента своей страны.

— Мы играли Кубок федерации в Белоруссии. Лукашенко ходил на матчи и фотографировался с нами после. Тогда в наших странах ничего плохого не происходило, — вспомнила вторая ракетка мира. — Я уже много раз говорила, что не хочу, чтобы моя страна участвовала в конфликтах. Вы знаете мою позицию, знаете мой ответ. При этом я не желаю, чтобы спорт смешивался с политикой, потому что я просто 25-летняя теннисистка. Если бы я хотела участвовать в политике, меня бы тут не было. Я не хочу заниматься политикой. Хочу просто быть теннисисткой.

Элина Свитолина и Арина Соболенко. Фото Reuters

Арена политических баталий

Итак, из Соболенко все-таки вытащили политические заявления, хотя спортсменка явно не хотела их делать. Но самое удивительное — это претензии к Арине в том, что она, следуя правилам фейр-плей, отправилась пожимать руку сопернице после завершения матча. Вообще-то действия Свитолиной могут быть квалифицированы как политическая акция и неспортивное поведение. Почему вторая ракетка мира должна заранее готовиться к таким демаршам и предпринимать шаги для того, чтобы смягчить их последствия? Не проще ли тогда наказать Элину за то, что она уже целую неделю разжигает рознь на кортах Парижа?

Напомним, что в матче четвертого круга Свитолина не пожала руку поверженной россиянке Дарье Касаткиной. Но наша спортсменка не стала обижаться, а поблагодарила соперницу за игру, подняв вверх большой палец руки. Свиста трибун в результате удостоились и Элина, и Дарья. После этого Касаткина опубликовала в соцсетях обиженный пост.

«Уезжаю из Парижа с очень горьким чувством... Меня освистали за то, что я уважительно отношусь к выбору соперницы не пожимать мне руку. Я и Элина проявили уважение друг к другу после тяжелого матча, но уйти с корта на такой ноте было худшим моментом. Будьте лучше, любите друг друга. Не распространяйте ненависть. Старайтесь делать этот мир лучше», — написала первая ракетка России.

Разумеется, у каждого человека своя позиция. Однако очевидно, что скандалы — это как раз то, чего добиваются украинки своими акциями на корте. И просто удивительно, что теннисные власти спокойно взирают на то, как соревнования «Большого шлема» превращаются в арену политических баталий. Хотя прекратить это безобразие достаточно просто — есть правила тенниса, предполагающие уважительное отношение к сопернику независимо от его национальности. Тому, кто не хочет их соблюдать, просто не надо участвовать в соревнованиях.