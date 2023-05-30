Медведев проиграл по бразильской системе. Обидное фиаско россиянина на «Ролан Гаррос»

Даниил вылетел в первом круге от 172-й ракетки мира.

«Ролан Гаррос»-2023. Первый круг

Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия, Q) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4

Даниил Медведев приехал в Париж второй ракеткой мира, лидером чемпионской гонки и одним из главных фаворитов «Ролан Гаррос». Однако большие ожидания не оправдались уже в первом круге — триумфатор «мастерса» в Риме сенсационно уступил в пяти партиях бразильскому квалифаеру Тиагу Сейбот Уайлду, который занимает в рейтинге только 172-е место. Конечно, надо отдать должно вдохновенной игре соперника, но при этом очевидно — Медведев выдал, пожалуй, худший матч на грунте в сезоне-2023.

Контраст с игрой в Риме

Удивительно, но перед стартом грунтового «Большого шлема», где он прежде никогда не проходил дальше четвертьфинала, Даниил сам напророчил себе сложности в первом круге. Отвечая на пресс-конференции на вопрос по поводу ожиданий, он признал — сейчас рассчитывает на большее, чем прежде. Однако добавил следующее: «Надо использовать уверенность в себе, но при этом не быть самоуверенным — потому что это опасно. Стоит подумать, что ты так хорошо играешь, как сразу могут возникнуть проблемы в первом круге. Можно разозлиться и проиграть. Я много раз бывал в такой ситуации и сейчас хочу просто показать хороший теннис на «Ролан Гаррос».

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Правильные слова, но, похоже, россиянин не сумел справиться с поставленной самому себе задачей. Нельзя сказать, что в стартовой игре он выглядел совсем расхлябанным, вот только исполнение явно хромало. Да, можно сказать, что между кортами в Риме, еще и обильно смоченными из-за дождей, и в Париже — заметная разница. Но все же контраст роскошного разухабистого, с острыми атаками и эффектными контратаками тенниса в столице Италии со страданиями на старте открытого чемпионата Франции был виден невооруженным глазом.

Уже с первых геймов стартового сета, пусть Медведев сразу сделал брейк и повел 2:0, чувствовалось — он крайне не уверен в своем теннисе. Мяч после ударов Даниила совсем не летел, даже когда он хотел ускорить игру. Мало того, его активная защита, столь прекрасно работающая в Риме, давала сбой за сбоем. И все потому, что мячи после его ударов вместо углов и задней линии попадали в корт с большим запасом. Что позволяло бразильцу много и успешно атаковать. Да так, что даже хорошо готовый физически и цепкий россиянин порой просто провожал мячи взглядом.

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Слишком много подарков

Сложно сказать, удивлен ли был Сейбот Уайлд такой неуверенной игрой фаворита, но своими шансами он старался пользоваться по максимуму. 23-летний Тиагу никогда прежде не играл в основной сетке «Ролан Гаррос» — его единственное участие в «Больших шлемах» датировано 2020-м на US Open. Тем не менее в квалификации в Париже он обыграл довольно известных игроков, в частности литовца Ришардаса Беранкиса и немца Доминика Кепфера. Последнему в двух партиях и вовсе отдал в сумме лишь два гейма. В матче с Медведевым бразилец мощно и точно лупил по мячу с форхенда, а еще старался использовать укороченные, причем часто весьма удачно.

Впрочем, Даниил в своих трудностях во многом виноват сам. Мало того, что ударам не хватало уверенности, так еще и подача работала очень плохо. В общей сложности россиянин совершил 15 двойных ошибок, причем частенько допускал такие сбои в важные моменты. Когда же он все-таки попадал вторым мячом, то выигрывал меньше половины розыгрышей (46 процентов). Да и первая подача принесла ему лишь 67 процентов выигранных очков — не так и много для такого мастера эйсов. Их, кстати, за 4 часа и 15 минут игры набралось 14.

И даже с таким теннисом Медведев мог победить. Да, в первой партии он быстро позволил сопернику сделать обратный брейк (2:2), а затем проиграл стартовый сет на тай-брейке. Однако сумел-таки перевернуть ход борьбы во второй партии, когда отыграл двойной сетбол на тай-брейке и сравнял счет. В третьей партии Сейбот Уайлд стал сорить ошибками (всего в матче у него их набралось 77), и Медведев повел по сетам 2:1. Вроде бы весьма комфортная ситуация, вот только уверенности в игре Даниила по-прежнему не было. К тому же россиянину в концовке партии понадобился медицинский тайм-аут — из-за носового кровотечения.

Кровь Медведеву остановили, а вот завершить матч в свою пользу ему не удалось. Уже в дебюте четвертого сета он совершил в гейме на своей подаче три двойные ошибки, в том числе и на брейк-пойнте. И хотя при 0:3 заиграл лучше и сделал обратный брейк, при 2:3 вновь отдал свою подачу. И вскоре бразилец перевел встречу в пятую партию. Где Даниил выглядел совсем уж растерянным, особенно на подаче.

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В первом же гейме решающего сета он проиграл свою подачу, затем, правда, превратил 0:2 в 2:2. Сумел он компенсировать и следующую потерянную подачу, сделав счет 3:3. Однако вечно такой обмен любезностями продолжаться не мог. Очередной подарок в виде проигранной подачи при 3:3 от Даниила, который по ходу встречи то выглядел как-то вяло, то, приложив палец ко рту, призывал публику помолчать, стал роковым. Сейбот Уайлд в том важнейшем гейме кусал свою ракетку зубами и все же выгрыз решающий брейк. В итоге он больше своей подачи не отдал и сумел-таки одержать самую значимую победу в карьере. А Медведев впервые с «Ролан Гаррос» 2020 года вылетел в первом круге турнира «Большого шлема».

Что ж, обидно, но один черный теннисный день не должен перечеркивать прогресс Даниила на грунте в сезоне-2023. Возможно, в своей карьере он когда-нибудь сыграет в финале «Ролан Гаррос». Вот только в этом году этого, увы, точно не случится.