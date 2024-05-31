На «Ролан Гаррос» будут меньше пить. Буйство болельщиков привело к запрету алкоголя на трибунах

Поможет ли это теннисистам в Париже избежать плевков и оскорблений?

На трибунах «Ролан Гаррос» прямо по ходу турнира ввели сухой закон. Болельщикам запретили проносить на корты алкогольные напитки и распивать их во время матчей. Так организаторы решили бороться с шумом и оскорблениями, на которые во время нынешнего турнира «Большого шлема» в Париже жалуются многие теннисисты. Но поможет ли? Не факт, ведь парижская публика и без горячительных напитков способна довести любого игрока, который ей по каким-то причинам не понравится.

Традиция или необходимость?

Самый вопиющий случай в этом году произошел, напомним, во встрече первого круга бельгийца Давида Гоффена с молодым талантливым французом Джованни Мпетчи Перрикаром. Раньше Гоффена в Париже любили, но в 2024-м в игре против местного дарования ему, что называется, досталось по полной. «Когда тебя оскорбляют три с половиной часа, ожидаешь вмешательства судьи на вышке. То, что произошло сегодня, зашло слишком далеко, есть люди, которые пришли с единственной целью — раздражать. Они даже плевали в меня жвачкой», — пожаловался после победы обычно спокойный бельгиец. Организаторы занялись поиском любителей плевков в теннисистов, но пока так никого и не нашли.

Зато Давида поддержали другие игроки, включая первую ракетку мира Новака Джоковича. «Когда играешь против француза, как Гоффен или я в первом круге, нужно понимать, что тебя ждет серьезная битва. И не только с соперником... Между активной поддержкой и моментом, когда поведение становится неуважительным по отношению к игроку, очень тонкая грань. Я понимаю реакцию Гоффена, потому что сам не раз сталкивался с подобными ситуациями», — заявил серб на своей пресс-конференции. Добавив, что на этом турнире болельщики помешали и ему. Ранее на слишком большой шум с трибун жаловалась первая ракетка мира среди женщин Ига Свентек.

Вообще тех, кто не особо следит за теннисом, может удивить требование для зрителей не просто не оскорблять игроков, но и вообще не мешать им во время розыгрышей и даже непосредственно перед ними. Поскольку в футболе, хоккее и баскетболе, других популярных видах спорта крики и даже песни с трибун давно стали элементами субкультуры. Кто-то считает, что теннис выделяется исключительно из-за приверженности к устаревшим традициям, но некоторые теннисисты с этим совершенно не согласны. В частности, уверяют, что крики под руку действительно сильно сбивают, да и во время розыгрышей тоже сбивают концентрацию.

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Зрителей будут выгонять за хамство

К тому же игроки с юных лет привыкли к тишине во время розыгрышей, поэтому это их особенно раздражает. Как и передвижения зрителей на трибунах. «Если видишь перемещения зрителей на фоне, это очень выбивает, потому что мы должны максимально сосредоточиться на мяче. Когда кто-то ходит, ты невольно это замечаешь. Я за то, чтобы зрители сидели абсолютно неподвижно», — заявил на днях болгарин Григор Димитров. При этом он заметил, что шум ему особо не мешает, он готов играть даже под музыку. В принципе, прецеденты есть — выставочные турниры UTS по новым правилам подразумевают куда более раскованную атмосферу на трибунах и музыкальное сопровождение. Но до турниров «Больших шлемов» новомодные тенденции еще не добрались.

По идее, французские поклонники тенниса лучше разбираются в игре, чем австралийцы или американцы, многие из которых воспринимают «Большие шлемы» как шоу. Но при этом они порой чересчур вовлечены в процесс, не только шумно болея за своих любимцев, но и всеми силами сбивая их соперников с настроя и ритма. В разные времена из-за гула и давления парижских трибун срывались швейцарка Мартина Хингис, россиянка Мария Шарапова... Доставалось от них и Джоковичу, которого не раз награждали недовольным гулом. А на небольших кортах порой и вовсе царил настоящий болельщицкий беспредел с оскорблениями. Теннисисты затыкали уши, огрызались, пытались заигрывать с толпой, но помогало, честно говоря, крайне редко. Злобные зрители резко реагировали даже на такие нормальные для грунтового тенниса действия, как попытка посмотреть след от мяча на корте после удара.

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Обычно организаторы смотрели на это сквозь пальцы, дабы не мешать неповторимой энергичной атмосфере на трибунах «Ролан Гаррос». Однако сейчас, после скандала с плевками и ряда других жалоб, все же решили включить репрессивный механизм. Запретив пронос и распитие спиртных напитков на трибунах, а также объявив о санкциях для тех, кто будет оскорблять теннисистов.

«Хочу отметить, что мы рады видеть эмоции зрителей. С другой стороны, мы будем бескомпромиссны к проявлению неуважения к игрокам и к самой игре. Инструкции, данные службам безопасности, очень четкие, и никаких колебаний не будет. Если будет малейшее поведение, выходящее за рамки, это повлечет за собой удаление с трибун. До сих пор алкоголь был разрешен на трибунах. Теперь этому положен конец», — приводит L'Equipe слова директора турнира экс первой ракетки мира Амели Моресмо. С другой стороны, ничего не мешает теннисным фанатам «заправиться» алкоголем перед играми или в небольших перерывах во время встреч. Так что посмотрим, удастся ли благодаря новым антиалкогольным мерам сдержать буйство толпы.