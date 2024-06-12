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Сегодня, 21:00

«Главные открытия «Ролан Гаррос» — Арнальди, Паолини и Андреева». Интервью Надежды Петровой

Надежда Петрова оценила выступление россиян на «Ролан Гаррос»
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Теннисистка Мирра Андреева.
Мирра Андреева.
Фото «СЭ»
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Экс-третья ракетка мира — об итогах «Ролан Гаррос» и высоких шансах Янника Синнера закончить год в статусе первой ракетки мира.

Французский «мейджор» закончился предсказуемой победой Иги Свентек и чуть менее предсказуемым успехом Карлоса Алькараса. Однако в целом сенсаций на турнире хватало. Главные события второго турнира «Большого шлема» 2024 года мы обсудили с одной из самых титулованных теннисисток России (37 титулов WTA, 13 — в одиночном разряде), бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне, чемпионкой двух Итоговых турниров WTA Надеждой Петровой.

Ига лучше всех в туре чувствует грунт

— Кто стал для вас главным открытием «Ролан Гаррос» — 2024 — в мужской и женской сетке?

— Давайте начнем с девушек. Честно, я и близко не ожидала такого результата от Паолини. В этом году она показывает высокие результаты, выиграла крупный турнир в Дубае, но на грунте итальянка никогда не демонстрировала выдающейся игры. Плюс добиться прорыва на «Шлеме» в таком зрелом возрасте, с такими антропометрическими данными (рост Паолини —163 см. — Прим. «СЭ»)... Но в Париже Жасмин была прекрасна. Итальянка играла в свое удовольствие, всегда с улыбкой на лице, боролась за каждый розыгрыш. Свой дебют в топ-10 она заслужила огромной работой, молодец!

Теннисистка Жасмин Паолини.
Жасмин Паолини.
Фото AFP

Конечно, нельзя забывать и про Мирру. Впервые в карьере Андреева столкнулась с тем, что ей надо было защищать так много очков на турнире «Большого шлема». И она достойно с этим справилась, смогла еще дальше продвинуться по турнирной сетке. Полуфинал на «Шлеме» в 17 лет — это впечатляющий результат. Жаль, что между четвертьфиналом и полуфиналом у нее был очень короткий перерыв. Если бы ситуация сложилась немного иначе, то могла замахнуться и на решающий матч с Игой Свентек.

У мужчин большую симпатию у меня вызвал Маттео Арнальди. У итальянца нет выдающегося спортивного тела, мышц, но он как раз берет своей легкостью. Отлично передвигается, имеет пушечный удар справа, способен играть разнообразно. На «Ролан Гаррос» Маттео одержал несколько ярких побед, в том числе выбил из борьбы Андрея Рублева в третьем круге. Со Стефаносом Циципасом у него был достаточно равный матч.

Теннисистка Мирра Андреева.
Мирра Андреева.
Фото Reuters

— На двух оставшихся «Шлемах» в этом году стоит ли ждать от Мирры таких же прорывов?

— Очень хотелось, чтобы она поднялась как можно выше в этом сезоне. В прошлом году Мирра неплохо сыграла на Уимблдоне (дошла до 1/8 финала, уступив там Мэдисон Киз. — Прим. «СЭ»), на US Open-2023 — смогла пройти только один круг (проиграла шестой «сеяной» Кори Гауфф. — Прим. «СЭ»). Мне нравится, что Мирра ведет себя не по годам взросло. Уверенно говорит в интервью, что готова доходить до высоких стадий. Верит в свои силы на сто процентов. Видно, что она стала гораздо лучше подготовлена физически. У нее уже нет таких сильных перепадов, как в прошлом сезоне. Возможно, это связано с работой с Кончитой Мартинес, которая передает россиянке свой огромный опыт.

Мирра Андреева проиграла Ясмин Паолини в&nbsp;полуфинале &laquo;Ролан Гаррос&raquo;. Мирра Андреева не справилась с давлением. Россиянка — без финала «Ролан Гаррос»

— Не раздражает ли вас такая доминация Иги Свентек? После тяжелого матча с Наоми Осакой она буквально вынесла всех соперниц...

— Когда на начальной стадии турнира ты находишься в шаге от поражения, но вытаскиваешь матч, то зачастую это тебя окрыляет. Понимаешь, что должен был собирать вещи и уезжать, а у тебя есть возможность продолжать выступление. Ты получаешь свободу, легкость, уже не задумываешься о дальнейшем результате, играешь матч за матчем.

Что касается Иги, то она лучше всех в туре чувствует грунт. Здорово передвигается, низко «сидит», добегает до каждого удара, успевает подъехать. Молодец, делает свое дело, играет первым номером и не дает соперницам второго шанса вернуться в игру. Сама практически не ошибается.

Немецкий теннисист Александр Зверев.
Александр Зверев.
Фото Reuters

Без инициативы и остроты Звереву очень сложно было рассчитывать на победу в финале

— Насколько судейская ошибка сказалась на судьбе финала Карлоса Алькараса и Александра Зверева?

— Если честно, я бы не придала большого внимания этому эпизоду по ходу матча. Потом уже прочитала комментарий Зверева, аналитику этого эпизода. Конечно, такие моменты всегда неприятны, но мне кажется, что вряд ли это был решающий эпизод финала. Больше бросилось в глаза, что Зверев сильно устал в концовке третьего сета. Он играл высоко, с вращением, выжидая ошибки соперника. От немца было мало инициативы, остроты. Так очень тяжело победить в финале турнира «Большого шлема». Карлос, в свою очередь, показал, что он великолепно готов физически. Ускорил темп, и Саша перестал с ним справляться. Поразительно, как Карлос играл в четвертой и пятой партиях. Как будто за плечами не было трехчасового изматывающего матча.

Александр Зверев. «Мне жаль Зверева. Возможно, судейская ошибка стоила ему титула». Мнение Чеснокова

— Раздражает ли вас, что «Ролан Гаррос» остался единственным турниром, где нет Hawk-Eye. Не стоит ли все-таки прислушаться к игрокам и добавить его или надо чтить традиции?

— Мне кажется, дело не в традициях. Зачем нести такие финансовые траты, когда все отпечатки и так видны. Не могу сказать, что в последние годы на «Ролан Гаррос» было очень много судейских ошибок. Все-таки на «мейджоре» работают арбитры самого высокого уровня. Миллиметровые ауты, конечно, сложно отследить, Hawk-Eye тут бы мог помочь, но это позиция Федерации тенниса Франции, которая владеет этим турниром.

— Сталкивались ли вы в своей карьере с такой несправедливостью?

— Очень много раз до того, как ввели Hawk-Eye. Были обидные моменты в ключевых эпизодах, после которых в моей игре все рушилось. Хватаешься за голову и думаешь, как можно было не увидеть такое очевидное попадание мяча в линию. Тяжело выходишь из этого момента, думаешь о нем, не можешь переключиться. Причем в мою пользу ошибались всего несколько раз. А против — очень много. С Hawk-Eye стало гораздо проще, я согласна, что это отличная идея.

Теннисист Янник Синнер.
Янник Синнер.
Фото Reuters

Синнер останется первой ракеткой мира по итогам года

— Янник Синнер по итогам «Ролан Гаррос» — 2024 ожидаемо стал первой ракеткой мира. На ваш взгляд, надолго?

— Думаю, он останется первой ракеткой мира по итогам года. За последние девять месяцев у него сумасшедшая статистика: 53 победы и всего 5 поражений. Плюс ему в отличие от основных конкурентов — Алькараса и Джоковича — не надо защищать так много очков на оставшихся «мейджорах» (полуфинал Уимблдона и четвертый круг US Open. — Прим. «СЭ»). У Карлоса — победа в Лондоне и полуфинал в Нью-Йорке, у Новака — финал и победа соответственно. Плюс серб получил травму и, похоже, не сыграет на Уимблдоне. Да, итальянцу надо будет защитить 1000 очков на Итоговом турнире, но думаю, что к тому моменту его отрыв от второй строчки будет внушительнее.

Новак Джокович снялся с &laquo;Ролан Гаррос&raquo; из-за травмы. Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и лишился звания первой ракетки мира. Королем тенниса стал Синнер

— Кого бы отметили из наших игроков на «Ролан Гаррос» — 2024 помимо Андреевой?

— Была очень рада за Пашу Котова. У него были очень сложные соперники. В первом круге одержал волевую победу над Кэмероном Норри, во втором — смог пройти нестареющего Стэна Вавринку. Да, и с Синнером Паша выглядел очень достойной. В каждой партии навязывал борьбу итальянцу. Желаю ему продолжать в том же духе, развивать свои сильные стороны. Он вполне еще может нас приятно удивить. Еще у него обворожительная мама, которая помогает ему обматывать ракетки (думаю, все видели это видео). Очень трогательно, что у Котова такие теплые отношения с родителями.

Из девушек помимо Мирры здорово выступили Элина Аванесян и Анастасия Потапова. Элина смогла защитить очки с прошлогоднего «Ролан Гаррос», Настя впервые добралась до второй недели «Шлема». Да, затем было болезненное поражение от Свентек, но осуждать Потапову за него не стоит. Тяжелейший матч предыдущего круга с Ван Синьюй отнял у нее слишком много сил.

Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
Надежда Петрова
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