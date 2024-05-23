«Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

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Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос — 2024») — 123-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии «Большого шлема». Соревнования по традиции завершат весеннюю серию на грунте.
Также «Ролан Гаррос» — это второй турнир «Большого шлема» в сезоне 2024 года. Отвечаем на основные вопросы о соревнованиях Roland Garros.
В 2024 году квалификация «Ролан Гаррос» стартовала 20 мая. Матчи основной сетки пройдут с 26 мая по 9 июня. Игры по традиции будут принимать корты теннисного центра Roland Garros в Париже.
Матчи основной сетки турнира проходят не в течение двух недель, как на других «мэйджорах» (с этого года подобная практика и на Australian Open), а за 15 дней. Дополнительный день необходим в том числе из-за нюансов игры на грунте: матчи идут дольше, чем на других покрытиях. Также соревнования проходят дольше из-за того, что территория спорткомплекса «Ролан Гаррос» — самая маленькая из всех «мэйджоров», и кортов здесь меньше.
Теннисный центр «Ролан Гаррос» находится в 16-м округе Парижа, на краю Булонского леса. Арена названа в честь знаменитого французского авиатора Ролана Гарроса, участника Первой мировой войны. Всего на территории комплекса 24 теннисных корта, три из которых используются для проведения главных и самых рейтинговых матчей.
На дополнительных кортах проходят первые матчи одиночного турнира, а также турниры парников, юношей и девушек, и игроков-колясочников. На территории центра также есть Музей истории тенниса, Национальный тренинг-центр, ресторанно-барный комплекс, магазины и бутики.
Теннисный комплекс «Ролан Гаррос» был построен после победы в Кубке Дэвиса в 1927 году «четырех мушкетеров» — Жака Брюньона, Жана Боротра, Анри Коше и Рене Лакоста. Французы выиграли Кубок у сборной США — те матчи проходили в Америке. А вот ответные игры проводить было негде — во Франции на тот момент не было стадионов для столь крупного теннисного турнира.
Турнир проходит в 17 разрядах: в пяти — среди взрослых, в четырех — у старших юниоров, в шести — у игроков на колясках и в двух — у легенд прошлого. «Ролан Гаррос» проводится по олимпийской схеме с матчами на вылет.
Матчи среди мужчин могут длиться пять сетов (до трех выигранных), у женщин и пар — три сета (до двух побед). При счете 6:6 в решающей партии (пятой у мужчин и третьей у женщин и пар) назначается супер-тай-брейк до 10 очков (а не до семи, как на тай-брейке во всех прочих сетах).
Квалификационные матчи проходят на вылет в три круга, 16 теннисистов могут пробиться в основную сетку турнира. Игры главного этапа турнира проводятся в семь раундов.
Матчи квалификации пройдут с 20 по 24 мая, игры основной сетки стартуют 26 мая и завершатся 9 июня.
Церемония жеребьевки «Ролан Гаррос» состоится 23 мая в 15:00 по московскому времени. Она пройдет в Оранжерейном саду Отей.
26-28 мая. 1-й круг, мужчины и женщины.
29-30 мая. 2-й круг, мужчины и женщины
31 мая — 1 июня. 3-й круг, мужчины и женщины
2-3 июня. 4-й круг, мужчины и женщины
4-5 июня. 1/4 финала, мужчины и женщины
6 июня. Полуфиналы, женщины
7 июня. Полуфиналы, мужчины
8 июня. Финал, женщины
9 июня. Финал, мужчины
Действующая система подсчета очков была предложена в 2009 году, но с 2024-го немного модернизирована. Участникам турнира начисляются рейтинговые очки за победы в матчах в мужском и женском одиночных разрядах.
Победитель: 2000
Финалист: 1300
Полуфинал: мужчины — 800, женщины — 780
Четвертьфинал: мужчины — 400, женщины — 430
Четвертый круг: мужчины — 200, женщины — 240
Третий круг: мужчины — 100, женщины — 130
Второй круг: мужчины — 50, женщины — 70
Первый круг: 10
Основная сетка мужского и женского турнира будет состоять из 128 игроков: 104 теннисиста получают приглашения на основе рейтинга, 16 — проходят квалификацию, восемь — по уайлд-кард.
Первое время в Открытом чемпионате Франции участвовали только французские теннисисты, а также члены местных клубов. После того как турнир в 1925 году получил статус международного, в нем принимают участие и зарубежные игроки.
В 2024 году не будет никаких ограничений как в организационном плане, так и по составу участников. В турнире примут участие все сильнейшие теннисисты планеты, включая представителей России и Белоруссии, которые выступят в нейтральном статусе.
В заявку основной сетки турнира «Большого шлема» текущего сезона среди мужчин вошло шесть российских теннисистов: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев и Павел Котов.
В заявку основной сетки «Ролан Гаррос» среди женщин включено 14 российских теннисисток: Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Мирра Андреева, Анна Блинкова, Диана Шнайдер, Элина Аванесян, Мария Тимофеева, Эрика Андреева и Камилла Рахимова.
Даниил Медведев — Доминик Кепфер (Германия)
Андрей Рублев — Даниэль Таро (Япония)
Карен Хачанов — Сумит Нагал (Индия)
Павел Котов — Кэмерон Норри (Великобритания)
Аслан Карацев — Александр Шевченко (Казахстан)
Дарья Касаткина — Магдалена Френх (Польша)
Екатерина Александрова — Виктория Томова (Болгария)
Людмила Самсонова — Магда Линетт (Польша)
Анастасия Павлюченкова — квалифайер/лаки-лузер
Анна Калинская — Клара Бюрель (Франция)
Вероника Кудерметова — Мария Боузкова (Чехия)
Мирра Андреева — Эмина Бектас (США)
Анастасия Потапова — Камилла Рахимова
Анна Блинкова — Сорана Кырстя (Румыния)
Диана Шнайдер — Хлоэ Паке (Франция)
Элина Аванесян — Чжу Линь (Китай)
Эрика Андреева — Арина Соболенко (Белоруссия)
Мария Тимофеева — Ван Яфань (Китай)
Общий призовой фонд «мэйджора» в Париже составит рекордные 53,5 млн евро. Он будет распределен между финалистами квалификаций и участниками матчей основной сетки.
Победители как в женском, так и в мужском одиночных разрядах получат по 2,4 млн евро.
Первый круг: 73 тыс. евро
Второй круг: 110 тыс. евро
Третий круг: 158 тыс. евро
Четвертый круг: 250 тыс. евро
1/4 финала: 415 тыс. евро
1/2 финала: 650 тыс. евро
Финалист: 1,2 млн евро
Победитель: 2,4 млн евро
В России официальных телетрансляций турнира не запланировано. Следить за соревнованиями можно с помощью официального сайта Открытого чемпионата Франции.
Во Франции на площади перед мэрией Парижа ежегодно устанавливают огромный экран, где матчи «Ролан Гаррос» показывают в прямом эфире. Зрители следят за соревнованиями на асфальте, скамейках и ограде.
В 2023 году на «мэйджоре» в Париже в мужском одиночном разряде чемпионом стал серб Новак Джокович, в женском одиночном разряде — представительница Польши Ига Свентек.
На «Ролан Гаррос — 2024» ожидается возвращение легендарного чемпиона этих соревнований Рафаэля Надаля. Испанец пропустил 2023 год из-за травмы. Теннисист побеждал в Париже рекордные 14 раз (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022).
Первыми россиянами, которым удалось победить во Франции, стали Евгения Манюкова и Андрей Ольховский — в 1993 году они выиграли в миксте.
Первым из россиян Открытый чемпионат Франции в мужском одиночном разряде выигрывал Евгений Кафельников — это произошло в 1996 году. Он также трижды побеждал на «Ролан Гаррос» в парном разряде: в 1996 и 1997 годах с Даниэлем Вацеком и в 2002-м с Паулем Хархёйсом.
Анастасия Мыскина в 2004 году стала первой россиянкой, которой удалось победить на «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. В 2009 году Открытый чемпионат Франции выиграла Светлана Кузнецова. Мария Шарапова побеждала на «мэйджоре» в Париже дважды, в 2012 и 2014 годах.
В 2013 году Екатерина Макарова и Елена Веснина стали победительницами «Ролан Гаррос» в парном разряде.