Теннисные суперзвезды выздоровели к «Ролан Гаррос». Как они сыграют в Париже?

Лидеры мужского тенниса подтвердили, что выступят на Открытом чемпионате Франции.

Уже в ближайшее воскресенье, 26 мая, на грунтовых кортах Парижа стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема» — знаменитый «Ролан Гаррос». У женщин почти все лидеры подходят к турниру в добром здравии, вопросы вызывает только состояние Елены Рыбакиной из Казахстана. У мужчин ситуация сложнее — «мастерс» в Риме из-за травм пропустили итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас, а лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович проиграл уже в третьем круге. Но, судя по всему, теннисные суперзвезды восстановились к старту Открытого чемпионата Франции и настроены на борьбу. Как, впрочем, и россияне во главе с Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым.

Синнер и Алькарас уязвимы в первых кругах

Напомним, Алькарас и Синнер в нынешнем весеннем грунтовом сезоне ни разу не добрались даже до финалов. Карлос из-за проблем со здоровьем выступил только в Мадриде, где в четвертьфинале проиграл будущему чемпиону испанского «мастерса» Рублеву. После чего пожаловался на травму предплечья и снялся с «мастерса» в Риме. Чуть менее двух недель назад прошла информация, что 21-летний Карлос тренируется на корте без ракетки, а 13 мая он возобновил полноценную подготовку. Пусть и по-прежнему на его правой руке «красовался» так называемый теннисный рукав, в котором он играл и в Мадриде.

Карлос Алькарас. Фото Reuters

Впрочем, интрига по поводу выступлений на «Ролан Гаррос» все равно сохранялась, однако вечером 21 мая Алькарас опубликовал фото со своей командой с последней тренировки в Испании, подписав его «Завтра в Париж!» и сопроводив радостными смайлами. Судя по широкой улыбке Карлоса, настроен он оптимистично, хотя не стоит забывать — на «Больших шлемах» нагрузка куда больше, чем на обычных турнирах. И пока невозможно предсказать, как выдержит организм Алькараса испытание одним или двумя пятисетовыми матчами.

То же самое можно сказать и про Синнера. Янник этой весной на грунте дошел до полуфинала в Монте-Карло, а в Мадриде не вышел на четвертьфинал, сославшись на боли в бедре, на которые, впрочем, он жаловался и прежде. С «мастерса» в Риме он предсказуемо снялся, в конце позапрошлой недели прошел обследование в Турине. По информации Sky Sport Italia, состояние бедра теннисиста не вызвало особого беспокойства, вместе с тем при восстановлении требовалась максимальная осторожность. Как сообщили в La Gazzetta dello Sport, в связи с этим существовала серьезная вероятность пропуска «Ролан Гаррос». Это же издание, кстати, написало об отношениях Янника с российской теннисисткой Анной Калинской.

Как бы то ни было, похоже, Синнер все же решился попробовать сыграть в Париже, куда вылетел в минувший вторник. Судя по всему, темпы восстановления позволяют надеяться, что итальянец не усугубит травму и сможет достойно выступить. Хотя нехватка игровой практики делает его и Алькараса уязвимыми в первых кругах даже при отсутствии рецидивов.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Шансы для россиян, но не для россиянок?

Уже известно, что Синнер станет первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос» вне зависимости от собственных результатов, если прошлогодний чемпион Джокович не дойдет на Открытом чемпионате Франции до финала. А ведь Новак сейчас действительно не так хорош, после быстрого вылета в Риме для обретения уверенности он даже заявился на маленький турнир ATP 250 в Женеве, хотя обычно на неделе перед «Большими шлемами» предпочитает исключительно тренироваться, а не играть.

В связи с тем, что трио лидеров рейтинга ATP сейчас выглядит уязвимо, повышаются шансы других топ-игроков — чемпионов, соответственно, Рима, Мадрида и Монте-Карло Александра Зверева из Германии, россиянина Рублева и грека Стефаноса Циципаса. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов лидера российского тенниса Даниила Медведева, пусть он и опустился в рейтинге с четвертого места на пятое, а также финалиста двух последних «Ролан Гаррос» норвежца Каспера Рууда.

Само собой, особый интерес вызывает возможное выступление легендарного испанца Рафаэля Надаля. 14-кратный победитель Открытого чемпионата Франции уже несколько дней тренируется в Париже, но пока не принял окончательное решение из-за своей не слишком хорошей формы. Как говорил Рафа, он не хочет выглядеть на «Ролан Гаррос» столь же беспомощным, как в Барселоне или Мадриде.

Дарья Касаткина. Фото Reuters

Добавим, что места в основной сетке Открытого чемпионата Франции забронировали, помимо Рублева и Медведева, еще четверо россиян — Карен Хачанов, уступивший в прошлом году только в четвертьфинале Джоковичу, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев. Россиянок на «Ролан Гаррос» выступит значительно больше. По рейтингу на грунтовый «Большой шлем» даже без учета квалификации проходят 14 наших теннисисток, шесть из них (Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская и Вероника Кудерметова) должны попасть в посев.

При этом на турнире WTA 1000 в Риме наши соотечественницы выступили откровенно неудачно, что, конечно, настораживает. В любом случае, если кто-то из россиянок дойдет до четвертьфинала, это будет уже неплохо, ведь в топ-10 рейтинга WTA они не входят. Главной претенденткой на победу считается действующая чемпионка «Ролан Гаррос», победительница недавних турниров в Мадриде и Риме полька Ига Свентек, а также финалистка этих соревнований Арина Соболенко из Белоруссии. Есть надежда и на сильное выступление Елены Рыбакиной из Казахстана, которая, по идее, должна восстановиться после болезни, помешавшей ей сыграть в столице Италии.