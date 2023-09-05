Андрей, несмотря на провал, в четырех сетах победил британца Джека Дрейпера.

US Open. Мужчины. Четверый круг

Андрей Рублев (Россия, 8) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Андрей Рублев всегда любил US Open — именно в Нью-Йорке шесть лет назад он впервые дошел до четвертьфинала турнира «Большого шлема». После чего добивался этого результата в 2020 и 2022 годах. Теперь же россиянин в четвертый раз за карьеру стал четвертьфиналистом открытого чемпионата США, обыграв в четырех партиях британца Джека Дрейпера.

Четвертый четвертьфинал в Нью-Йорке

В рейтинге ATP Дрейпер занимал перед US Open только 123-е место, но это связано отнюдь не с его уровнем игры. Просто 21-летнего британца замучили травмы, а так он считается большим талантом, и в январе 2023-го даже пробился в топ-40. Не стеснялся перед четвертьфиналом комплиментов в адрес Дрейпера и Рублев. «Меня много раз спрашивали, кто следующим возьмет дебютный титул ATP, и я каждый раз называл Джека. Очень талантливый парень, у которого есть все, чтобы стать топ-теннисистом», — охарактеризовал соперника Андрей перед матчем четвертого круга.

При этом сам Дрейпер, впервые пробившись столь далеко на «Большом шлеме», удивил сам себя. Ведь перед турниром он получил небольшой надрыв плеча, и не знал — сумеет ли вообще завершить хотя бы первый матч. К счастью, травма оказалась не столь серьезной. И Дрейпер не просто доиграл стартовую встречу, он за три круга проиграл лишь одну партию. Причем среди выбитых им был и сеяный поляк Хуберт Хуркач.

Рублев с британцем прежде за карьеру играл дважды — в 2022-м. И если в Вашингтоне победа далась россиянину легко, то несколькими месяцами ранее в Мадриде все завершилось со счетом 7:5 в его пользу в решающем сете. На сей раз Андрей также, само собой, считался фаворитом встречи, но с учетом его эмоциональности предсказать развитие событие в матче было невозможно.

Андрей Рублев. Фото USA Today Sports

В общем-то Рублев и в этой игре доказал, что способен быстро переключаться из режима «все попадаю» в режим «ничего не получается — сдают нервы». В первом сете он сделал решающий брейк в четвертом гейме, после чего спокойно удерживал свою подачу. А вот во второй партии началась фирменная нервотрепка. Катализатором стал третий гейм на подаче Джека, в котором Дрейпер спасся с четырех брейк-пойнтов. Это явно выбило россиянина из колеи, он разволновался, начал ругаться. И в шестом гейме уже британец заработал брейк-пойнт, который мгновенно реализовал. Хотя для этого Дрейперу даже не понадобилось попадать ракеткой по мячу — Рублев совершил двойную ошибку. После чего вновь дал волю эмоциям. В следующем гейме у россиянина был двойной брейк-пойнт, но и его реализовать не удалось. Вскоре Джек сравнял счет по сетам.

Заставил соперника устать

Мало того, в дебюте третьей партии британец повел 2:0. И лишь после этого Андрей взял-таки себя в руки, заметно прибавив в остроте и стабильности. Он сразу же сделал обратный брейк, а в восьмом гейме взял еще одну подачу британца. После чего в следующем гейме эффектно (эйсом) поставил точку в сете. Возможно, на игре британца начала сказываться микротравма или он просто подустал физически, но подача уже шла хуже, да и в розыгрышах соперник Рублева допускал многовато брака. В пятом гейме Дрейпер проиграл свою подачу на ноль и спастись не сумел.

«Я понимал, что даже если буду проигрывать, мне надо постараться затянуть игру. Поскольку Джек только возвращается после травмы и должен был устать. Так что у меня был шанс вытянуть игру за счет физики. В четвертом сете так и произошло — мой соперник сбавил», — скромно заявил Рублев после матча.

Андрей Рублев и Джек Дрейпер. Фото USA Today Sports

Для него этот четвертьфинал станет девятым в карьере и четвертым в Нью-Йорке — соперник должен определиться позже в матче Даниила Медведева и австралийца Алекса де Минаура. Причем прежде никогда Андрей не преодолевал четвертьфинальный барьер на «Больших шлемах», он был для него словно заколдованным. Хотя в любом случае его стабильно высокие результаты на этих топ-турнирах впечатляют — с «Ролан Гаррос» 2022-го он добрался уже до пятого четвертьфинала Шлема в шести попытках. Исключение составил только открытый чемпионат Франции этого года, где россиянин вылетел в третьем круге. На Уимблдоне-2022, напомним, наши теннисисты не участвовали. Отметим, что сейчас в лайв-рейтинге Андрей шестой, а в случае выхода в полуфинал может впервые стать четвертой ракеткой мира, обойдя грека Стефаноса Циципаса и датчанина Хольгера Руне.