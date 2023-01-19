Рублев — в третьем круге Australian Open. Лидеры нашего мужского тенниса пока без потерь

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии первая ракетка России Андрей Рублев в четырех партиях был сильнее финна Эмиля Руусувуори.

Теннис. Australian Open. Второй круг

Мужчины

Андрей Рублев (Россия, 6) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3

Дэн Эванс (Великобритания, 25) — Жереми Шарди (Франция) — 6:4, 6:4, 6:1

Женщины

Екатерина Александрова (Россия, 19) — Тэйлор Таунсенд (США, WC) — 1:6, 6:2, 6:3

Кэти Волынец (США, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 9) — 6:4, 2:6, 6:2

Для российских болельщиков четвертый день на Australian Open начался с двух матчей в женском одиночном разряде, где соперницами наших девушек стали американки из второй сотни рейтинга. Обе встречи вышли напряженными и продолжались около двух часов. И если Екатерине Александровой, отдавшей Тэйлор Таунсенд первый сет со счетом 1:6, все-таки удалось переломить ход игры и забрать две следующих партии, то Вероника Кудерметова уступила 21-летней Кэти Волынец, вышедшей в основную сетку из квалификации.

Таким образом, за сутки россияне потеряли обеих девушек из топ-10 посева — ранее Дарья Касаткина оказалась разгромлена соотечественницей Варварой Грачевой. Впрочем, главным событием утра четверга для отечественных любителей тенниса все-таки был матч Андрея Рублева против Эмиля Руусувуори.

Кузьмич, он же финн

23-летний представитель Финляндии — не самый приятный соперник на ранней стадии «мейджора». Хотя в послужном списке Руусувуори нет ни одного титула АТР, да и на «Больших шлемах» он ни разу не проходил дальше второго круга. Но при этом Эмиль в рейтинге стоит в начале пятого десятка и имеет в активе победы над топ-игроками. Он побеждал таких соперников, как Гаэль Монфис, Диего Шварцман, Хуберт Хуркач, Саша Зверев и Карлос Алькарас. Хотя единственная встреча уроженца Хельсинки с Рублевым закончилась уверенной победой россиянина. В первом круге в Мельбурне Руусувуори не без проблем обыграл австралийца Макса Перселла.

Для Рублева начало нынешнего сезона сложилось неоднозначно. С одной стороны, он стал первой ракеткой России, обойдя в рейтинге Даниила Медведева. С другой, Андрей дважды перед Открытым чемпионатом Австралии проигрывал на ранних стадиях турниров в Аделаиде и прибыл в Мельбурн, не открыв счет победам.

Это произошло уже на кортах Australian Open — причем в первом же круге Рублеву достался победитель US Open-2020 Доминик Тим. Но Андрей уверенно одолел постепенно набирающего былую форму австрийца, некогда входившего в топ-3 мирового рейтинга. Не помешала даже австралийская жара, которая в разгар дня в Мельбурне превращается в настоящее пекло.

Эмиль Руусувуори. Фото Global Look Press

Ураганное начало

Первая победа в сезоне придала Рублеву уверенности в собственных силах, и на матч второго круга он вышел окрыленным. Всего за 14 минут россиянин сделал два брейка и повел 4:0, после чего судьбу первого сета можно было считать решенной. Оставалось только определиться с итоговым счетом.

Рублев вполне мог взять партию и под ноль, но вышел подавать на сет при счете 5:2. И провел гейм не слишком собранно — неприятный звоночек. Россиянин быстро заработал два сетбола, но, видимо, очень хотел побыстрей закончить дело, и невынужденными ошибками позволил сопернику сравнять счет. После этого игра пять раз доходила до счета «ровно». При этом Андрей здорово использовал подачу, но финн неплохо оборонялся на задней линии, цепляясь за мячи и доставляя фавориту неприятности. Он дважды даже получал шансы на брейк, но оба Рублев ликвидировал за счет подачи без особых проблем и все-таки дожал оппонента.

В начале второго сета Руусувуори впервые в матче вышел вперед в счете и показал, что и у него есть мощная подача. После этого игра окончательно успокоилась минут на 25. Рублев уверенно забирал свою подачу, дважды сделав это «под ноль». Но и финн без особых проблем штамповал «свои» геймы. Лишь в девятом он совершил три подряд невынужденных ошибки, и ставших для него роковыми в этой партии. Выправить ситуацию он не смог, и отдал свою подачу в ключевой момент партии.

Хотя подавать на второй сет уже Рублев начал с двух ошибок, невынужденной и вынужденной, подарив сопернику надежду на обратный брейк. И после того как теннисисты обменялись хорошими атаками с бэкхэнда, уже у Руусувуори появилось два брейк-пойнта. Первый из них россиянин отыграл эйсом, а затем Эмиль не попал в корт. Когда он снова вышел вперед, Рублев заметно занервничал, но и третий брейковый мяч для Руусувуори завершился ударом в аут. После этого инициатива в гейме была уже у Андрея, который сделал второй шаг к общей победе.

Уроки русского

Неприятности для россиянина начались в третьей партии, которая начиналась тоже спокойно. Но в четвертом гейме Рублеву пришлось отыгрывать два брейк-пойнта, а в шестом — на своей подаче уходить с 0:30. Сделав это, он тут же не перебил сетку ударом с бэкхэнда. После неудачи Андрей позволил себе несколько крепких выражений на русском языке, за что тут же получил предупреждение от судьи на вышке. Рублев пару минут препирался с рефери, но лишь зря потратил эмоции — в следующем розыгрыше он в выигрышной ситуации сорвал удар и позволил Руусувуори с восьмой попытки сделать первый в матче брейк.

Следом россиянину не удалось зацепиться за чужую подачу, хотя возможности для этого были. И теперь Андрею нужно было отыгрываться уже со счета 2:5. И эту задачу он решил меньше чем за 10 минут! Разозленный Рублев в восьмом гейме подал три эйса подряд, а следом подключил фирменный форхэнд и полностью контролировал игру на чужой подаче — заработав брейк-пойнт, он затянул оппонента в долгий розыгрыш и поймал ударом в противоход. Тем же оружием, эйсами и ударами с форхэнда, Андрей решил судьбу и десятого гейма, где ему не помешала даже двойная ошибка.

Увы, но тай-брейк прошел по сценарию финна — Руусувуори быстро выиграл брейковый мяч, затем после еще нескольких ошибок россиянина счет стал 4:1, и сократить отставание Рублеву помог лишь микроскопический аут. Но следом Андрей снова попал в трос, а его соперник забрал свои очки и вместе с ними сет.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

Четвертую партию заведенный Рублев начал предельно агрессивно. Взяв не без проблем стартовый гейм, он следом повесил финну две «баранки» и повел 3:0. И был невероятно близок ко второму брейку в марафонском шестом гейме — соперники выясняли отношения 10 минут, за которые счет доходил до «ровно» семь раз, а Рублев упустил шесть возможностей взять чужую подачу. Следом к брейку был близок уже Руусувуори, но Андрей, несмотря на все нервы и эмоции, больше сопернику ничего не отдал. Со второй попытки он реализовал матчбол, перекрестился после победы и отправился готовиться к матчу третьего раунда. Его следующий соперник — британец Дэн Эванс.